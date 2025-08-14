Укр
Читать на украинском
Британия отменила план ввода 30 тыс. военных в Украину: что предлагают взамен

Анна Ярославская
14 августа 2025, 11:22
Как пишет The Times, некоторые европейские страны опасались, что развертывание военнослужащих для защиты важных украинских объектов будет слишком рискованным.
Кир Стармер, Владимир Зеленский
14 августа Зеленский встретится со Стармером / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

  • Вместо создания 30-тысячного контингента предлагается "реалистичная миссия"
  • "Силы поддержки" займутся логистикой, обучением и воздушным патрулированием
  • Стармер заявил о готовности усилить санкционное давление на Россию

Великобритания отказалась от идеи создания 30-тысячного контингента для защиты украинских портов и городов, но обещает "жесткие санкции" против России, чтобы продолжать оказывать давление на РФ с целью заключения мирного соглашения.

Как пишет The Times, после онлайн-встречи с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС 13 августа британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что у европейских стран есть военные планы по развертыванию "сил поддержки" в Украине после заключения соглашения.

Теперь, как сообщается, они предлагают более "реалистичную миссию", включающую обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной, поддержку в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря.

Стармер поддерживает создание "коалиции желающих", которая должна гарантировать, что Россия будет придерживаться соглашения о прекращении огня. В среду он заявил, что западные союзники "активизируются, показывая, на что они готовы пойти".

"Однако некоторые европейские страны опасались, что развертывание десятков тысяч военнослужащих для защиты важных украинских объектов будет слишком рискованным, и не захотели предоставить достаточное количество войск, чтобы удержать президента Путина от нападения. Это вызвало разочарование у других", - говорится в статье.

Стармер заявил, что западные лидеры добились "реального прогресса" в ходе телефонного разговора, состоявшегося за два дня до встречи Трампа с Путиным на Аляске.

По его словам, теперь появился "реальный" шанс на заключение соглашения, при этом европейские союзники пообещали содействовать его реализации. он Он убедил Трампа, что "международные границы не могут и не должны меняться силой".

"Мы также готовы усилить давление на Россию, особенно на экономику, применяя санкции и более широкие меры при необходимости. В связи с этим мы в Великобритании готовим следующие пакеты жёстких санкций", - сказал премьер Британии.

Великобритания настаивала на том, чтобы союзники по ЕС конфисковали замороженные российские активы на сумму 260 миллиардов евро, но пока они сопротивляются. Источник в правительстве заявил, что для усиления давления на Россию"все варианты уже на столе".

Чем будут заниматься "силы поддержки" после прекращения боевых действий

Ожидается, что коалиция предоставит экспертов по логистике, вооружению и обучению, чтобы помочь в восстановлении и воспроизводстве сухопутных войск Украины.

Это будет предусматривать обучение на Западе Украины. Также будут выполняться миссии по патрулированию воздушного пространства, используя такие истребители, как Typhoon или F-35, патрулирование неба над Украиной и сдерживание российских атак.

Цель этих миссий — успокоить украинское население и обеспечить возобновление международного авиасообщения.

Страны коалиции также окажут помощь в разминировании Черного моря и обеспечат безопасный проход всех судов в украинские порты и из них.

При этом силы не будут заниматься снабжением войск на линии фронта, а роль США пока не ясна.

Напомним, в июне премьер Британии Кир Стармер заявлял, что Британия не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США. Воздушное прикрытие со стороны Америки - ключевое условие.

Зеленский едет в Лондон

14 августа президент Владимир Зеленский встретится с премьером Великобритании Киром Стармером в его резиденции в Лондоне, пишет Sky News.

В офисе британского премьера не сообщили, о чем именно будут говорить политики.

В последний раз Стармер принимал Зеленского на Даунинг-стрит в июне.

Что не так с идеей об отправке миротворцев в Украину - мнение эксперта

Военный эксперт Владислав Селезнев еще зимой заявлял, что введение миротворческих войск в Украину является нереальным, поскольку для этого нужно иметь мандат - от ООН или НАТО.

"Чтобы получить мандат ООН, надо получить согласие Российской Федерации, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН. Нереально! Мандат под флагом НАТО так же нереально, потому что НАТО всячески избегает любой причастности к российско-украинской войне", - говорил Селезнев в комментарии Украинскому радио.

По его словам, вариант с прикрытием границы большим количеством западной ПВО - тоже нереален.

"Если бы наши западные партнеры были готовы именно на такой вариант задействования своих сил и средств, то мы бы видели хоть какое-то эхо по этому процессу. А так мы видим, что российские дроны и ракеты залетают на территорию стран НАТО, речь идет и о Румынии, и о Польше, а они не слишком спешат задействовать свою противовоздушную и противоракетную компоненту, чтобы те дроны и ракеты уничтожать", - сказал эксперт.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Армии стран Европы - численность / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны в Украине

Как писал Главред, 13 августа состоялась виртуальная встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, вице-президента США Джей Ди Венса и президента США Дональда Трампа. Лидеры "Коалиции решительных" отметили, что любое будущее мирное соглашение между Украиной и Россией не должно содержать ограничений для Вооруженных сил Украины, а Москва не может иметь права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО.

15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

После саммита на Аляске Трамп планирует провести встречу с Зеленским и Путиным.

В Институте изучения войны считают, что Россия попытается использовать участие в саммите на Аляске для того, чтобы показать себя мировой державой, которая якобы равна США. При этом Кремль пытается выставить российского диктатора Путина как равного президенту США Трампу.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине миротворцы новости Великобритании война России и Украины Кир Стармер
19:59

Если Путин разочарует, будут серьезные последствия: Трамп - о подготовке к трехсторонней встречеВидео

19:59

В Украине изменили правила бронирования для граждан - кого затронет нововведение

19:36

Почти +40 градусов: в Украину возвращается мощная жара

