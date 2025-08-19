Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Будут ли американские военные в Украине: финальное решение Трампа

Руслан Иваненко
19 августа 2025, 21:45
146
США, Солдаты, Левитт
/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские войска не будут направлены на территорию Украины. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Sky News.

Несмотря на отказ от прямого военного участия, США готовы помогать в координации усилий и предоставлять союзникам в Европе дополнительные гарантии безопасности. Левитт отметила, что Трамп признает важность надежных гарантий безопасности как ключевого фактора для достижения долгосрочного мира в регионе.

Президент поручил команде по национальной безопасности активно сотрудничать с европейскими партнерами, а также вести переговоры с Украиной и Россией для выработки совместных решений в сфере безопасности. Таким образом, США продолжают выбирать стратегию косвенного участия в конфликте, делая акцент на дипломатической поддержке и укреплении партнерских отношений в Европе.

видео дня

"Президент понимает, что гарантии безопасности чрезвычайно важны для обеспечения прочного мира, и он поручил своей команде национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничать и обсуждать эти вопросы с Украиной и Россией", - добавила Левитт.

Новость дополняется. . .. . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин выдвинул Трампу условие встречи с Зеленским - что задумали в Кремле

Путин выдвинул Трампу условие встречи с Зеленским - что задумали в Кремле

21:37Мир
Маневры оккупантов: в ВСУ раскрыли истинную цель активизации россиян на Херсонщине

Маневры оккупантов: в ВСУ раскрыли истинную цель активизации россиян на Херсонщине

20:55Фронт
В Украине существенно подешевели несколько видов овощей: сколько придется платить

В Украине существенно подешевели несколько видов овощей: сколько придется платить

20:47Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Максим Галкин оставил Аллу Пугачеву без миллионов - обхитрил всех

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Какие слова украинцы подарили другим языкам: большинство людей будут удивлены

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Новая беда: Филипп Киркоров требует помощи врачей - причина

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Последние новости

21:45

Будут ли американские военные в Украине: финальное решение Трампа

21:37

Путин выдвинул Трампу условие встречи с Зеленским - что задумали в Кремле

21:05

Сигнал приближения беды: эксперт объяснил, когда надо немедленно остановить авто

20:55

Маневры оккупантов: в ВСУ раскрыли истинную цель активизации россиян на Херсонщине

20:47

В Украине существенно подешевели несколько видов овощей: сколько придется платить

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
20:35

Финансовая стабильность или творчество: какую энергетику имеет номер вашего дома

20:21

Зеленский согласился на переговоры по территориям, но выдвинул условие - Axios

20:00

"Кто знает, сможем ли завтра": можно ли по телефону разговаривать на кладбищеВидео

19:57

США депортировали первых украинцев, несмотря на обещания Трампа - что известно

Реклама
19:54

Языковой скандал на поле: что заставило судью прервать игру и показать желтуюВидео

19:17

В Украине начали массово подделывать мед - на что обратить внимание перед покупкойВидео

19:10

Новый Будапештский меморандум в Вашингтоне: что хотят навязать Украинемнение

19:01

Загадочная белая "нить" возле желтка: можно ли есть такое яйцо

18:51

Многодетный папа молодится: Андрей Джеджула сделал пластическую операцию

18:48

Мирный договор или "троянский конь": нардеп раскрыл детали инициативы Путина

18:36

Кому судьба улыбается чаще всего: ТОП-4 знака, которым всегда везет в жизни

18:20

Все решится через две недели: Макрон анонсировал "критически важные" решения для Украины

18:08

У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

18:05

Не суеверия или поверья: почему понедельник на самом деле тяжелый деньВидео

18:01

Надвигаются дожди с грозами и температура +8: стало известно, когда в Украине похолодает

Реклама
18:00

Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины

17:59

"Джастин был не в восторге": почему "обломался" роман Перри и Трюдо на самом деле

17:45

Семь ударов разнесли склады боеприпасов РФ: СБУ устроила мощную "бавовну"

17:41

Назван самый популярный городской автомобиль в мире: какая марка возглавила список

17:34

Герб Украины мог быть другим - историк показал и раскрыл секрет "нового" трезубцаВидео

17:17

Бабушка Верки Сердючки: Инна Белоконь показала, как выглядит ее мама

17:05

Настоящая золотая рыбка: в Украине мужчина поймал трофей, который удивляет

16:59

Повезла себя в роддом: Осадчая умилила новыми фото младшего сына

16:45

Встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой: на пути станет одна причина

16:44

Доллар стремительно рванул в крутое пике: сколько будет стоить валюта 20 августа

16:43

50 тысяч на ребенка и 7000 ежемесячно: Рада приняла закон о новых выплатах

16:40

Война входит в новую фазу: названа главная причина продвижения россиян на фронтеВидео

16:36

Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Овнам - хорошие перемены, Девам - мягкости

16:32

Как влюбить в себя: психолог назвал ТОП-10 качеств, которые привлекают мужчин

16:00

Жир и пригоревшая пища просто "растают": одно средство очистит духовку до блеска

15:49

Украина получит "много земли" и не только - Трамп раскрыл свой план окончания войны

15:28

Когда ждать нового скачка курса доллара: появился неожиданный прогноз

15:16

Где три различия между мальчиками, которые смотрят на аквариум: сложная загадка

15:13

Знают единицы: для чего в авто устанавливают выключатель подушки безопасностиВидео

15:13

Минус 65 кило: популярный украинский комик стал неузнаваем после похудения

Реклама
15:00

Украинцам начали поступать надбавки к пенсии: сколько можно получить ежемесячно

14:58

Спасали 5 часов: у мужа-певца российской певицы срочно прооперировали

14:31

США пообещали Украине защиту "как по 5 статье НАТО": что это может означать на самом деле

14:25

РФ потеряла плацдарм на Донбассе, ВСУ отрезали россиян от основных сил, - ISW

14:19

"Не может быть речи": Лавров выдал наглое заявление насчет прекращения войны

14:10

Когда новая украинская ракета ударит по территории РФ: прогноз эксперта

14:04

Горький запас воды: откуда на самом деле появились арбузы в УкраинеВидео

13:51

Наши предки никогда не держали дома искусственные цветы: какую беду можно накликать

13:51

Тяжелый недуг: в сети показали фото путинистки Дубовицкой

13:45

Леся Никитюк выходит из декрета - кто теперь будет растить ее 2-месячного сына

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять