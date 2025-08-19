Будут ли американские военные в Украине: финальное решение Трампа

https://glavred.info/war/budut-li-amerikanskie-voennye-v-ukraine-finalnoe-reshenie-trampa-10691096.html Ссылка скопирована

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские войска не будут направлены на территорию Украины. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Sky News.

Несмотря на отказ от прямого военного участия, США готовы помогать в координации усилий и предоставлять союзникам в Европе дополнительные гарантии безопасности. Левитт отметила, что Трамп признает важность надежных гарантий безопасности как ключевого фактора для достижения долгосрочного мира в регионе.

Президент поручил команде по национальной безопасности активно сотрудничать с европейскими партнерами, а также вести переговоры с Украиной и Россией для выработки совместных решений в сфере безопасности. Таким образом, США продолжают выбирать стратегию косвенного участия в конфликте, делая акцент на дипломатической поддержке и укреплении партнерских отношений в Европе.

"Президент понимает, что гарантии безопасности чрезвычайно важны для обеспечения прочного мира, и он поручил своей команде национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничать и обсуждать эти вопросы с Украиной и Россией", - добавила Левитт.

