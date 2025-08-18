Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Страна-оккупант Россия раскритиковала Великобританию, которая рассматривает возможность направить в Украину свои военные силы сдерживания. Москва выступает "категорически против" появления в стране контингента стран НАТО и угрожает эскалацией. В то же время президент США Дональд Трамп допустил введение американских войск в Украину в рамках гарантий безопасности.
Россия "обвинила" Британию в провокациях
Представитель министерства иностранных дел агрессора России Мария Захарова заявила, что Москва "категорически не приемлет" появления в Украине контингента с участием стран НАТО.
"(Это, - ред.) чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", - пригрозила она.видео дня
Также в МИД РФ, мол, посоветовали Лондону "не мешать" российско-американским договоренностям.
"В связи с этим призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов и, по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков", - сказала Захарова.
Трамп не исключил появления войск США в Украине
Во время общения с журналистами на публичной встрече с Зеленским американский президент Трамп заявил, что развертывание войск США в Украине "возможно".
"Возможно. Мы сообщим вам об этом позже сегодня. Мы также встретимся с семью крупными лидерами крупных стран и мы обсудим это. Они все будут вовлечены…Но будет много помощи. Когда дело доходит до безопасности, то здесь будет много помощи. Они наша первая линия обороны, потому что они там. Вины – Европа. Но мы также им поможем. Мы будем вовлечены", - подчеркнул Трамп.
Встреча Зеленского и Трампа – главные новости:
Как сообщал Главред, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп вечером 18 августа провели переговоры в Белом доме. Встреча уже завершилась, начались переговоры с участием Зеленского, Трампа и лидеров Европы.
Мирное соглашение можно достичь без перемирия, считает Дональд Трамп. По словам главы США, ему уже удавалось достичь соглашение в подобных условиях.
США предоставят Украине "очень хорошие" гарантии безопасности, сказал Дональд Трамп. Но в то же время он выступил против вступления Киева в НАТО.
Новость дополняется
