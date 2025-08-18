Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

В Кремле выступили "против" западных войск в Украине.

https://glavred.info/war/u-putina-otreagirovali-na-slova-trampa-o-voyskah-ssha-v-ukraine-10690799.html Ссылка скопирована

Путин, войска РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия раскритиковала Великобританию, которая рассматривает возможность направить в Украину свои военные силы сдерживания. Москва выступает "категорически против" появления в стране контингента стран НАТО и угрожает эскалацией. В то же время президент США Дональд Трамп допустил введение американских войск в Украину в рамках гарантий безопасности.

Россия "обвинила" Британию в провокациях

Представитель министерства иностранных дел агрессора России Мария Захарова заявила, что Москва "категорически не приемлет" появления в Украине контингента с участием стран НАТО.

"(Это, - ред.) чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", - пригрозила она. видео дня

Также в МИД РФ, мол, посоветовали Лондону "не мешать" российско-американским договоренностям.

"В связи с этим призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов и, по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков", - сказала Захарова.

Трамп не исключил появления войск США в Украине

Во время общения с журналистами на публичной встрече с Зеленским американский президент Трамп заявил, что развертывание войск США в Украине "возможно".

"Возможно. Мы сообщим вам об этом позже сегодня. Мы также встретимся с семью крупными лидерами крупных стран и мы обсудим это. Они все будут вовлечены…Но будет много помощи. Когда дело доходит до безопасности, то здесь будет много помощи. Они наша первая линия обороны, потому что они там. Вины – Европа. Но мы также им поможем. Мы будем вовлечены", - подчеркнул Трамп.

Встреча Зеленского и Трампа – главные новости:

Как сообщал Главред, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп вечером 18 августа провели переговоры в Белом доме. Встреча уже завершилась, начались переговоры с участием Зеленского, Трампа и лидеров Европы.

Мирное соглашение можно достичь без перемирия, считает Дональд Трамп. По словам главы США, ему уже удавалось достичь соглашение в подобных условиях.

США предоставят Украине "очень хорошие" гарантии безопасности, сказал Дональд Трамп. Но в то же время он выступил против вступления Киева в НАТО.

Новость дополняется

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред