Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Андрей Ганчук
18 августа 2025, 21:29обновлено 18 августа, 22:02
2784
В Кремле выступили "против" западных войск в Украине.
Путин, войска РФ
Путин, войска РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия раскритиковала Великобританию, которая рассматривает возможность направить в Украину свои военные силы сдерживания. Москва выступает "категорически против" появления в стране контингента стран НАТО и угрожает эскалацией. В то же время президент США Дональд Трамп допустил введение американских войск в Украину в рамках гарантий безопасности.

Россия "обвинила" Британию в провокациях

Представитель министерства иностранных дел агрессора России Мария Захарова заявила, что Москва "категорически не приемлет" появления в Украине контингента с участием стран НАТО.

"(Это, - ред.) чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", - пригрозила она.

видео дня

Также в МИД РФ, мол, посоветовали Лондону "не мешать" российско-американским договоренностям.

"В связи с этим призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов и, по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков", - сказала Захарова.

Трамп не исключил появления войск США в Украине

Во время общения с журналистами на публичной встрече с Зеленским американский президент Трамп заявил, что развертывание войск США в Украине "возможно".

"Возможно. Мы сообщим вам об этом позже сегодня. Мы также встретимся с семью крупными лидерами крупных стран и мы обсудим это. Они все будут вовлечены…Но будет много помощи. Когда дело доходит до безопасности, то здесь будет много помощи. Они наша первая линия обороны, потому что они там. Вины – Европа. Но мы также им поможем. Мы будем вовлечены", - подчеркнул Трамп.

Встреча Зеленского и Трампа – главные новости:

Как сообщал Главред, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп вечером 18 августа провели переговоры в Белом доме. Встреча уже завершилась, начались переговоры с участием Зеленского, Трампа и лидеров Европы.

Мирное соглашение можно достичь без перемирия, считает Дональд Трамп. По словам главы США, ему уже удавалось достичь соглашение в подобных условиях.

США предоставят Украине "очень хорошие" гарантии безопасности, сказал Дональд Трамп. Но в то же время он выступил против вступления Киева в НАТО.

Новость дополняется

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кремль Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - Трамп

Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - Трамп

22:34Мир
Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

22:07Война
Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

21:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Последние новости

22:34

Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - Трамп

22:30

Новые машины без "запаски": эксперты раскрыли причину и что предлагают вместо нее

22:07

Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

21:29

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

21:23

"Ну так случилось": путинистка Валерия заговорила о разводе с Пригожиным

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
21:17

На паузе минимум на месяц: СМИ раскрыли новые подробности атаки на Волгоградский НПЗ

21:02

Трамп озвучил неожиданный сценарий мира для Украины: без перемирия и тишины

21:02

Трамп очень удивился: дизайнер Зеленского раскрыла детали образа президента в США

20:57

Ольга Сумская попала в новый громкий скандал - что произошло

Реклама
20:43

Украина в НАТО и гарантии по примеру 5-й статьи: Трамп сделал заявление

20:40

Трамп намекнул на отправку войск США в Украину - что предполагается

20:37

Наташа Королева попросила у невестки прощения странным способом - детали

20:25

Зеленский встретился с Трампом - первые подробности переговоров

20:07

Не просто мишень: Сибига раскрыл, чего добивается РФ, атакуя терминалы Азербайджана

19:43

Жара усилится, а потом придет резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

19:38

Зеленский принял в США лидеров Европы и раскрыл планы на переговоры с Трампом

19:21

План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

19:17

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

19:10

"Будапешт" вместо НАТО: как Россия руками Трампа пытается вернуть Украинумнение

19:08

Ловушка для Украины: чем закончатся переговоры Зеленского и Трампа

Реклама
18:57

Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

18:25

Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

18:12

Болезнь или смерть могут настигнуть: можно ли носить украшения умерших родственниковВидео

18:00

Успеть за 13 секунд: только настоящий Шерлок найдет конверт на рисунке

17:56

Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря

17:52

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:37

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:34

Четыре строгих запрета, которые уберегут от неприятностей: приметы 19 августа

17:29

Еврофаны плюются от негодования: Евровидение сменило логотип конкурса впервые за 10 лет

17:17

Что никогда нельзя стирать в стиральной машине: эксперты назвали ТОП-5 вещей

17:10

Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:03

Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе: в Sky News узнали детали

16:38

Украинцам начали выписывать масштабные штрафы из-за рыбалки: какая причина

16:32

Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракетеВидео

16:23

Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей

16:10

Украинцы смогут получать сразу две пенсии: Кабмин готовит важное решение

15:42

Грабители "обнесли" квартиру популярного украинского певца

15:39

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она былаВидео

15:34

Без волос и четырех частей тела: как будут выглядеть люди в будущем

15:34

В США раскрыли планы Трампа по Украине и назвали наглое требование Путина

Реклама
15:17

"Судью Майдана" Жернакова обвинили в махинациях в Общественном совете доброчесности, оценивающем судей, – СМИ

15:14

Цугцванг для Киева: что грозит Украине после переговоров Зеленского с Трампом

15:08

"Трамп поймет, что Путин хочет его обмануть": Салливан сказал, что должны сделать США

14:41

У Орбана пригрозили отключить Украине свет: что стало причиной скандала

14:29

Раскрыта главная тайна котов - вот почему коты не всегда приземляются на лапыВидео

14:23

В Украине планируют повысить зарплату врачам: сколько будут получать

14:21

"Ела очень мало": голливудская украинка Мила Кунис рассказала о сложном этапе

14:10

Гнилой план Трампа-Путина: почему Украине придется выбирать между плохим и катастрофическиммнение

14:09

Ударили перед переговорами: Зеленский сделал заявление после атаки по Украине с 10 погибшимиФото

13:47

"Россияне сдаются": ВСУ пошли вперед и имеют успехи на ряде направлений, что известно

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять