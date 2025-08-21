Укр
"Мы готовы": Зеленский назвал условие, при котором он встретится с Путиным

Алёна Воронина
21 августа 2025, 11:34обновлено 21 августа, 12:04
Без встречи в двустороннем формате (Зеленский - Путин) и без прекращения огня невозможно будет провести трехсторонний формат вместе с Трампом.
Зеленский назвал условие, при котором он встретится с Путиным/ коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Основные тезисы из заявлений Зеленского:

  • Киев готов к любой конфигурации встреч с РФ, если это поможет завершить войну
  • Без двусторонней встречи и без прекращения огня трехсторонняя встреча вместе с Трампом невозможна
  • Время тишины понадобится в любом случае, чтобы наработать весь план окончания войны

Украина готова к любой конфигурации встреч с российской стороной, если это поможет завершить войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 20 августа, пишет РБК-Украина. Он отметил, что для завершения войны нам нужна встреча с россиянами.

видео дня

"Нам нужна эта встреча. Если для того, чтобы закончить войну, нужна встреча с "русскими", а затем трехсторонняя встреча, мы готовы к любой конфигурации этих встреч. Мы сделали шаг навстречу. И они должны что-то сделать, чтобы продемонстрировать, что они так хотят закончить войну, как говорили", - сказал он.

Зеленский отметил, что во время переговоров с Дональдом Трампом его сигнал к американскому президенту был четким.

"Мы готовы на конфигурацию двусторонней и трехсторонней встреч. И если "русские" не готовы на такое - мы просим ввести тарифы. Мы просим дополнительные санкционные, тарифные шаги от США, потому что это реально сработает", - сказал Зеленский.

Возможны ли переговоры Украины и РФ без прекращения огня

Зеленский отметил, что без проведения переговоров в двустороннем формате (Зеленский - Путин) и без остановки огня невозможно будет провести переговоры в трехстороннем формате.

По его словам, формат, о котором говорили в Вашингтоне, уже сам по себе является определенным компромиссом.

"Мы входим в двусторонний формат, затем в трехсторонний (с Трампом, - ред.) Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня, - трехсторонний почти невозможен", - подчеркнул президент Украины.

Глава Украинского государства подчеркнул, что он передал такой месседж Трампу: время тишины понадобится в любом случае для того, чтобы наработать весь план окончания войны, если все хотят, чтобы план был серьезным.

Также он добавил, что европейские лидеры поддерживают украинскую точку зрения.

Зеленский отметил, что США должны присутствовать уже в момент завершения войны, или в какой-то момент, который даст сигнал, что война закончится.

Также Зеленский добавил, что вопрос территорий - это вопрос, который будет обсуждаться непосредственно с Путиным, а не на каких-либо других уровнях.

Возможность встречи Зеленского и Путина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Путин предложил место встречи с Зеленским - СМИ раскрыли ответ лидера Украины. Лидер РФ предложил провести встречу с президентом Украины в Москве.

Также ранее сообщалось, что Путин не сядет за стол переговоров с Зеленским - CNN назвали главный фактор. Оказывается, кремлевский лидер не готов к встрече с Зеленским.

Напомним, нардеп назвал очень короткие сроки, когда может состояться встреча Зеленского и Путина. Зеленский может говорить с Путиным о сохранении текущей линии боевых действий.

Также ранее сообщалось, что СМИ выяснили, почему Кремль тянет время и оттягивает встречу Зеленского и Путина. Кремль отреагировал осторожно на идею переговоров и отметил необходимость тщательной подготовки.

