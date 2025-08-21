'Мы готовы': Зеленский назвал условие, при котором он встретится с Путиным

Без встречи в двустороннем формате (Зеленский - Путин) и без прекращения огня невозможно будет провести трехсторонний формат вместе с Трампом.

Основные тезисы из заявлений Зеленского:

Киев готов к любой конфигурации встреч с РФ, если это поможет завершить войну

Без двусторонней встречи и без прекращения огня трехсторонняя встреча вместе с Трампом невозможна

Время тишины понадобится в любом случае, чтобы наработать весь план окончания войны

Украина готова к любой конфигурации встреч с российской стороной, если это поможет завершить войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 20 августа, пишет РБК-Украина. Он отметил, что для завершения войны нам нужна встреча с россиянами.

"Нам нужна эта встреча. Если для того, чтобы закончить войну, нужна встреча с "русскими", а затем трехсторонняя встреча, мы готовы к любой конфигурации этих встреч. Мы сделали шаг навстречу. И они должны что-то сделать, чтобы продемонстрировать, что они так хотят закончить войну, как говорили", - сказал он.

Зеленский отметил, что во время переговоров с Дональдом Трампом его сигнал к американскому президенту был четким.

"Мы готовы на конфигурацию двусторонней и трехсторонней встреч. И если "русские" не готовы на такое - мы просим ввести тарифы. Мы просим дополнительные санкционные, тарифные шаги от США, потому что это реально сработает", - сказал Зеленский.

Возможны ли переговоры Украины и РФ без прекращения огня

Зеленский отметил, что без проведения переговоров в двустороннем формате (Зеленский - Путин) и без остановки огня невозможно будет провести переговоры в трехстороннем формате.

По его словам, формат, о котором говорили в Вашингтоне, уже сам по себе является определенным компромиссом.

"Мы входим в двусторонний формат, затем в трехсторонний (с Трампом, - ред.) Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня, - трехсторонний почти невозможен", - подчеркнул президент Украины.

Глава Украинского государства подчеркнул, что он передал такой месседж Трампу: время тишины понадобится в любом случае для того, чтобы наработать весь план окончания войны, если все хотят, чтобы план был серьезным.

Также он добавил, что европейские лидеры поддерживают украинскую точку зрения.

Зеленский отметил, что США должны присутствовать уже в момент завершения войны, или в какой-то момент, который даст сигнал, что война закончится.

Также Зеленский добавил, что вопрос территорий - это вопрос, который будет обсуждаться непосредственно с Путиным, а не на каких-либо других уровнях.

