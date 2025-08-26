Ключевой союзник РФ оказался ее врагом - разведка раскрыла неожиданные детали

Россия и Иран публично демонстрируют союзнические отношения, но фактически между ними существует скрытая вражда и соперничество, говорят в СВР.

Россия лишь имитирует сотрудничество с Ираном, но на самом деле враждует / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Россия и Иран публично демонстрируют союзнические отношения, однако на самом деле между ними существует скрытая вражда и соперничество. Обе страны видят друг в друге не столько союзников, сколько потенциальных врагов. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

"Обе страны, несмотря на экономическое сотрудничество, рассматривают друг друга скорее как потенциальных врагов, чем надежных союзников, что подтверждается взаимным шпионажем и противоречивыми геополитическими интересами", - отметили в СВР.

Так, еще в июне во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр обвинил Россию в передаче Израилю разведданных о расположении иранских систем ПВО. По его словам, это свидетельствует о бесполезности союза с Москвой.

"Россия осудила нападение Израиля на Иран только на словах, но фактически способствовала ему", - заявил тогда Садр.

Несмотря на это, как отметили в разведке, после 2022 года Россия активно инвестирует в Иран и к 2024 году стала крупнейшим иностранным инвестором страны. В 2023 году объем инвестиций достиг 2,7 млрд долларов, а в нефтегазовую отрасль Москва пообещала вложить еще 8 млрд долларов.

Среди крупнейших совместных проектов выделяется российская атомная станция в Бушере. В то же время продолжается строительство ее второй очереди, а в провинции Хормозган строится ТЭС "Сирик". Кроме этого, в Иране действует российская нефтяная компания "ЗН Восток", а среди других перспективных проектов - железная дорога "Решт - Астара" и газопровод через Азербайджан.

"Однако эти амбициозные планы оказались под угрозой. Историческое недоверие, подкрепленное современными конфликтами интересов, делает "союз" двух режимов иллюзорным. Москва теряет не только Иран, но и статус глобального игрока на Ближнем Востоке", - отметили в СВР.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Иран ранее не накапливал ресурсы, а сразу передавал их РФ, поэтому сейчас даже дешевые элементы для ответа Израилю он предоставить не может. Он напомнил, что Иран поставлял России не только Shahed-136, но и разведывательно-ударные дроны Mohajer-6, меньшие Shahed-131, авиабомбы Qaem-5, шлемы NIJ II, бронежилеты Rouin-3 и противотанковые ракетные комплексы Dehlavien.

"Думаю, что сейчас все это не будет поступать в Россию так, как раньше. С этим у РФ уже будут проблемы. Потому что Иран будет накапливать и беречь все это для себя. Поэтому на России, на ее способности и возможности воевать обострение на Ближнем Востоке скажется, пусть и не масштабно", - отметил эксперт в интервью Главреду.

Напомним, 13 июня Израиль провел серию масштабных ударов по стратегическим объектам Ирана, сосредоточившись преимущественно на объектах, связанных с ядерной программой. ЦАХАЛ обвиняет Тегеран в попытках создания ядерного оружия, тогда как иранские власти категорически это отрицают.

22 июня США нанесли удары шестью проникающими бомбами по ядерному объекту в Фордо и выпустили 30 ракет Tomahawk по объектам в Натанзе и Исфахане.

Как сообщал Главред, МИД Ирана 30 июня вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране Кирилла Позднякова и вручил ему ноту протеста. Причиной стали якобы "необоснованные заявления" украинских чиновников о войне между Израилем и Ираном.

В июле ГУР сообщило, что Иран прекратил поставлять России ударные дроны "Шахед". В то же время Тегеран продолжает помогать Москве, поставляя отдельные элементы авионики и комплектующие, а также способствуя налаживанию производства дронов на российском заводе в Елабуге.

Об источнике: Служба внешней разведки Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

