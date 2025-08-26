Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Обсуждения происходили в рамках переговоров по мирному урегулированию войны России в Украине.

Официальные лица США и России обсудили энергетические сделки - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ОП, росСМИ

Кратко:

США и РФ обсуждали энергетические сделки

Кремль хотели стимулировать к согласию на мир

Трамп стремился к громкой инвестиционной сделке

В рамках переговоров, направленных на достижение мира в Украине, представители правительств США и России обсудили несколько энергетических сделок. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров.

Собеседники издания отмечают, что сделки были предложены в качестве стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на мир на Украине, а Вашингтон — ослабить санкции против России.

В частности, чиновники обсудили возможность возвращения Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1".

Также обсуждался вопрос о возможности покупки Россией американского оборудования для своих СПГ-проектов, таких как "Арктик СПГ 2", который находится под западными санкциями.

Еще одна идея заключалась в покупке США атомных ледоколов у России.

Уточняется, что переговоры состоялись во время визита спецпредставителя США Стива Виткоффа в Москву в начале этого месяца, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным и его инвестиционным представителем Кириллом Дмитриевым. Энергетические проекты также обсуждались в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и на саммите на Аляске 15 августа.

Reuters отмечает: представитель Дмитриева отказался от комментариев. Exxon Mobil отказалась от комментариев. "Роснефть" и "Новатэк" не ответили на запросы о комментариях.

"Белый дом действительно хотел выпустить громкий заголовок после саммита на Аляске, объявив о крупной инвестиционной сделке. Так Трамп чувствует, что чего-то добился", — сказал один из собеседников.

Как известно, Россия оказалась отрезанной от большинства международных инвестиций в свой энергетический сектор и от заключения крупных сделок из-за санкций, введенных после вторжения на Украину в феврале 2022 года.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к следующим шагам, чтобы достичь мира.

"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс. Москва должна знать, что она не может вечно медлить", - сообщил глава МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что заявления российских властей о возможном прекращении оккупации Украины в обмен на сдачу Донецкой и Луганской областей нельзя считать уступками.

"Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территории, которые Россия не контролирует и не имеют соответствующих возможностей", - подчеркнул Зеленский.

В конце этой недели запланирована встреча представителей Киева и Вашингтона, где будут обсуждаться возможности дальнейших переговоров с Россией.

Спецпредставитель США Кит Келлог выразил надежду, что уже следующий День независимости Украина будет отмечать в атмосфере мира и безопасности.

Что стоит за переговорами Трампа и Путина - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что под прикрытием разговоров о перемирии или примирении Москва стремится выбить более выгодные условия для дальнейшей агрессии и разрушения мирового порядка, в частности существующих границ.

"Сейчас для них решающий момент: удастся ли это сделать уже сейчас или процесс будет отложен и реализован в несколько этапов. Поэтому ситуация чрезвычайно опасна и угрожающая не только для Украины, но и прежде всего для Европы. Для США - тоже, но они этого просто не осознают. Европейские же лидеры осознают, поэтому и обеспокоены настолько, что бросили все дела и вместе отправились в Вашингтон. Ведь речь идет прежде всего об угрозе европейской безопасности", - сказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам Горбача, переговоры между Трампом и Путиным на Аляске стали первым этапом договоренностей по новому мировому устройству. Далее этот вопрос будет обсуждаться во время переговоров Путина с Трампом и Си Цзиньпином в начале сентября.

Другие новости:

