Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Анна Ярославская
26 августа 2025, 11:53
2652
Обсуждения происходили в рамках переговоров по мирному урегулированию войны России в Украине.
Дональд Трамп, Владимир Путин
Официальные лица США и России обсудили энергетические сделки - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ОП, росСМИ

Кратко:

  • США и РФ обсуждали энергетические сделки
  • Кремль хотели стимулировать к согласию на мир
  • Трамп стремился к громкой инвестиционной сделке

В рамках переговоров, направленных на достижение мира в Украине, представители правительств США и России обсудили несколько энергетических сделок. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров.

Собеседники издания отмечают, что сделки были предложены в качестве стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на мир на Украине, а Вашингтон — ослабить санкции против России.

видео дня

В частности, чиновники обсудили возможность возвращения Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1".

Также обсуждался вопрос о возможности покупки Россией американского оборудования для своих СПГ-проектов, таких как "Арктик СПГ 2", который находится под западными санкциями.

Еще одна идея заключалась в покупке США атомных ледоколов у России.

Уточняется, что переговоры состоялись во время визита спецпредставителя США Стива Виткоффа в Москву в начале этого месяца, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным и его инвестиционным представителем Кириллом Дмитриевым. Энергетические проекты также обсуждались в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и на саммите на Аляске 15 августа.

Reuters отмечает: представитель Дмитриева отказался от комментариев. Exxon Mobil отказалась от комментариев. "Роснефть" и "Новатэк" не ответили на запросы о комментариях.

"Белый дом действительно хотел выпустить громкий заголовок после саммита на Аляске, объявив о крупной инвестиционной сделке. Так Трамп чувствует, что чего-то добился", — сказал один из собеседников.

Как известно, Россия оказалась отрезанной от большинства международных инвестиций в свой энергетический сектор и от заключения крупных сделок из-за санкций, введенных после вторжения на Украину в феврале 2022 года.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к следующим шагам, чтобы достичь мира.

"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс. Москва должна знать, что она не может вечно медлить", - сообщил глава МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что заявления российских властей о возможном прекращении оккупации Украины в обмен на сдачу Донецкой и Луганской областей нельзя считать уступками.

"Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территории, которые Россия не контролирует и не имеют соответствующих возможностей", - подчеркнул Зеленский.

В конце этой недели запланирована встреча представителей Киева и Вашингтона, где будут обсуждаться возможности дальнейших переговоров с Россией.

Спецпредставитель США Кит Келлог выразил надежду, что уже следующий День независимости Украина будет отмечать в атмосфере мира и безопасности.

Что стоит за переговорами Трампа и Путина - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что под прикрытием разговоров о перемирии или примирении Москва стремится выбить более выгодные условия для дальнейшей агрессии и разрушения мирового порядка, в частности существующих границ.

"Сейчас для них решающий момент: удастся ли это сделать уже сейчас или процесс будет отложен и реализован в несколько этапов. Поэтому ситуация чрезвычайно опасна и угрожающая не только для Украины, но и прежде всего для Европы. Для США - тоже, но они этого просто не осознают. Европейские же лидеры осознают, поэтому и обеспокоены настолько, что бросили все дела и вместе отправились в Вашингтон. Ведь речь идет прежде всего об угрозе европейской безопасности", - сказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам Горбача, переговоры между Трампом и Путиным на Аляске стали первым этапом договоренностей по новому мировому устройству. Далее этот вопрос будет обсуждаться во время переговоров Путина с Трампом и Си Цзиньпином в начале сентября.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции новости США Дональд Трамп Владимир Путин санкции против России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

11:53Мир
Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

11:25Фронт
Громкие "прилеты" в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

Громкие "прилеты" в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

10:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержалась

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержалась

Сезон гриппа близко: почему фармдистрибьютор БаДМ начинает подготовку уже сейчас

Сезон гриппа близко: почему фармдистрибьютор БаДМ начинает подготовку уже сейчас

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

Последние новости

12:40

Превратилась в ребёнка: звезда "Трех мушкетеров" перестала реагировать на дочь

12:32

Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику

12:32

Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

12:24

Путин пошел на принцип: эксперт спрогнозировал, как Россия будет продолжать войну

12:24

Гороскоп Таро на завтра 27 августа: Девам - говорить, Близнецам - вдохновлять

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
12:02

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

11:57

Были ли ваши предки литовскими князьями: фамилия укажет на благородные корниВидео

11:53

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

11:43

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

Реклама
11:34

Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

11:25

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

11:16

Вуди Аллен оправдался перед МИД Украины за "московский" скандал и попал в базу "Миротворец"

11:14

Быстро, вкусно, бюджетно: рецепт домашнего сыра из трех ингредиентов

11:01

Китайский гороскоп на завтра 27 августа: Тиграм - абьюз, Змеям - споры

10:59

Громкие "прилеты" в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

10:47

Истерика и позорное бегство: Лолита сорвала выступление на росТВ

10:45

В Луцке новорожденного назвали Ато: как родители объяснили свой выбор

10:39

С сентября в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: что известно

10:34

Где нельзя сажать озимый чеснок: важно правильно выбрать предшественниковВидео

10:15

Где цифра 7 среди сплошных двоек: надо быть "гением головоломок", чтобы ее заметить

Реклама
10:09

Четыре знака зодиака, которые всегда рядом с вами в трудные времена

10:01

Орбан перешел к угрозам Зеленскому после удара по нефтепроводу "Дружба"

10:01

Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания

09:51

"С автоматом в руках и в окоп": Александр Кварта присоединился к ВСУ

09:45

Евровидение-2026: будет ли Украина отправлять конкурсантов в Австрию

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 августа (обновляется)

09:36

Приехала в поисках новой жизни: в США жестоко убили молодую украинку

09:29

Украина ударила по "золотой жиле" РФ: Киев повышает ставки перед переговорами

09:24

Сезон гриппа близко: почему фармдистрибьютор БаДМ начинает подготовку уже сейчас новости компании

09:10

Почему российско-украинская война рискует стать матерью новых войнмнение

09:10

Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:53

Впервые с 2014: Элина Свитолина не прошла во второй круг US Open

08:33

"Построить Trump World в КНДР": Трамп хочет встретиться с Ким Чен ЫномВидео

08:27

В России громкое задержание чиновников: в ISW сообщили, какая цель Кремля

07:49

Массированный налет БПЛА: в оккупированных Макеевке и Енакиево прогремели взрывыВидео

06:53

В МИД назвали ключ к гарантиям безопасности Украины: о чем идет речь

06:25

Триллионы долларов под ногами: где в Украине добывают уран и что из него делаютВидео

06:22

Независимость как креативность нациимнение

06:00

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

05:34

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Реклама
05:02

Можно перепутать с курортом: чем отличается тюрьма в Норвегии

04:35

Почему не стоит говорить слово "крайній": учитель объяснила ошибкуВидео

03:55

ТОП-6 суперспособностей: почему интроверты имеют преимущество над экстравертами

03:36

На какие лекарства кофе влияет негативно: неожиданный ответ ученых

02:29

Гороскоп на сентябрь 2025 для Львов: два затмения изменят ваш денежный поток

01:57

Враг активизировался на одном из направлений: в Генштабе сообщили последние новости

01:30

"Было отрицание и много слез": Бритни Спирс рассказала, кем на самом деле был ее третий муж

01:19

РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток: что это значит

01:04

"Пусть не едут далеко": аналитик деликатно высказался о миротворцах из Китая

00:44

Вот это признание: Павел Зибров показал огненную страсть к супруге

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять