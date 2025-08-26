Украина ударила по "золотой жиле" РФ: Киев повышает ставки перед переговорами

Главный экономический сектор России получил "пощечину" от Украины.

Украина усиленно атакует российские НПЗ / Коллаж: Главред, фото: 92 ОМБр, скриншот

Главное:

Украина бьет по важнейшему сектору экономики РФ

Киев улучшает свою позицию перед возможными переговорами

По меньшей мере 17% мощностей нефтепереработки РФ выведены из строя

Украина усилила атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы и экспортную инфраструктуру страны-агрессора России. Таким образом, под ударом оказался важнейший сектор экономики кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как пишет Reuters, атаками на критически важные для РФ объекты, Киев показывает, что способен отвечать на агрессию, в то время как США работают над мирным соглашением.

Атаки Украины уже нарушили переработку нефти и экспорт из России, а в некоторых уголках страны фиксируют острый дефицит бензина. Такие результаты постепенно повышают ставки в возможных мирных переговорах, на что надеется Киев.

По подсчетам издания, украинские дроны поразили уже 10 заводов и вывели из строя не менее 17% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Нефтеперерабатывающие заводы РФ подвергаются постоянным атакам

Несколько дней назад беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгограде. Интересно, что этот НПЗ уже как минимум дважды попадал под удар дронов.

Российские чиновники тогда сообщили лишь, что в результате падения обломков дронов произошло возгорание на кровле одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Недавно стало известно, что беспилотники атаковали Ростовскую и Воронежскую области. В частности сильный пожар вспыхнул на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, который ранее уже был атакован беспилотниками.

В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на Новошахтинский завод нефтепродуктов, который является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ. Он участвует в обеспечении вооруженных сил РФ. Общий объем резервуаров - более 210 тысяч кубических метров.

Ранее также Главред писал, что крупнейший морской порт РФ на Балтике - Усть-Луга - подвергся атаке беспилотников. На терминале НОВАТЭК разгорелся пожар.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

