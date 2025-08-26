"Построить Trump World в КНДР": Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США планирует переговоры с главой КНДР "в подходящее время". У Ким Чен Ына отвергли попытки дипломатии.

Дональд Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном / Коллаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, скриншот

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом он заявил на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном, которая состоялась 25 августа в Белом доме.

По словам Трампа, он планирует встретиться с Ким Чен Ыном уже в этом году, "в подходящее время", передает агентство Reuters.

"Я хотел бы встретиться с ним в этом году. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в подходящее время", — сказал журналистам Трамп.

Ли Чжэ Мэн также призвал Дональда Трампа к взаимодействию с Северной Кореей.

"Я надеюсь, что вы сможете принести мир на Корейский полуостров, единственную разделенную нацию в мире, чтобы вы могли встретиться с Ким Чен Ыном, построить Trump World (комплекс недвижимости) в Северной Корее, чтобы я мог там играть в гольф, и чтобы вы могли по-настоящему играть роль мирового исторического миротворца", — заявил президент Южной Кореи Трампу.

Смотрите - Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном:

Как отреагировали в КНДР

Тем временем Северная Корея не сразу отреагировала на заявления президента США. Впоследствии государственные СМИ КНДР объявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи, которые стартовали 18 августа и продлятся 11 дней, якобы "доказали намерение Вашингтона "оккупировать" Корейский полуостров и атаковать страны региона".

Армия КНДР - что о ней известно / Инфографика: Главред

Reuters отмечает, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе 2025 года, лидер КНДР игнорирует неоднократные призывы американского президента возобновить прямую дипломатию.

Напомним, администрация Дональда Трампа имела дипломатические отношения с Северной Кореей в течение 2017-2021 годов, когда тот впервые находился на посту президента.

Однако договоренностей об остановке ядерной программы КНДР так и не удалось достичь.

Как писал Главред, ранее Трамп уже говорил, что хотел бы возобновить диалог с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Да, я бы хотел. У меня были прекрасные отношения с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы ездили в Сингапур, где встречались, мы ездили во Вьетнам, мы встречались, мы очень хорошо ладили. У нас были очень хорошие отношения, и они до сих пор остаются", - сказал Трамп в марте во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Напомним, ранее президент страны-агрессора России Владимир Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею и встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Детали этого саммита читайте в материале: Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине.

