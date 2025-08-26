"Построить Trump World в КНДР": Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном

Кратко:
- Президент Южной Кореи призвал США к диалогу с КНДР
- Трамп готов к встрече с главой Северной Кореи
- Ким Чен Ын проигнорировал призыв Трампа к переговорам
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом он заявил на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном, которая состоялась 25 августа в Белом доме.
По словам Трампа, он планирует встретиться с Ким Чен Ыном уже в этом году, "в подходящее время", передает агентство Reuters.
"Я хотел бы встретиться с ним в этом году. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в подходящее время", — сказал журналистам Трамп.
Ли Чжэ Мэн также призвал Дональда Трампа к взаимодействию с Северной Кореей.
"Я надеюсь, что вы сможете принести мир на Корейский полуостров, единственную разделенную нацию в мире, чтобы вы могли встретиться с Ким Чен Ыном, построить Trump World (комплекс недвижимости) в Северной Корее, чтобы я мог там играть в гольф, и чтобы вы могли по-настоящему играть роль мирового исторического миротворца", — заявил президент Южной Кореи Трампу.
Смотрите - Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном:
Как отреагировали в КНДР
Тем временем Северная Корея не сразу отреагировала на заявления президента США. Впоследствии государственные СМИ КНДР объявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи, которые стартовали 18 августа и продлятся 11 дней, якобы "доказали намерение Вашингтона "оккупировать" Корейский полуостров и атаковать страны региона".
Reuters отмечает, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе 2025 года, лидер КНДР игнорирует неоднократные призывы американского президента возобновить прямую дипломатию.
Напомним, администрация Дональда Трампа имела дипломатические отношения с Северной Кореей в течение 2017-2021 годов, когда тот впервые находился на посту президента.
Однако договоренностей об остановке ядерной программы КНДР так и не удалось достичь.
Как писал Главред, ранее Трамп уже говорил, что хотел бы возобновить диалог с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
"Да, я бы хотел. У меня были прекрасные отношения с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы ездили в Сингапур, где встречались, мы ездили во Вьетнам, мы встречались, мы очень хорошо ладили. У нас были очень хорошие отношения, и они до сих пор остаются", - сказал Трамп в марте во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Напомним, ранее президент страны-агрессора России Владимир Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею и встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Детали этого саммита читайте в материале: Визит Путина в КНДР: лидеры стран удивили заявлениями о войне в Украине.
Другие новости:
- "У Трампа есть еще много карт": посол США при НАТО сделал заявление о мире в Украине
- США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне
- Путин уклонился от обязательств после Аляски: что готовит Трамп в ответ Кремлю
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред