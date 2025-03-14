"У нас были прекрасные отношения": Трамп заговорил о диалоге с Ким Чен Ыном

Что известно:
- Трамп хотел бы возобновить общение с Ким Чен Ыном
- Трамп называет "замечательными" отношения с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп хотел бы возобновить диалог с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает CNN.
"Да, я бы хотел. У меня были прекрасные отношения с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы ездили в Сингапур, где встречались, мы ездили во Вьетнам, мы встречались, мы очень хорошо ладили. У нас были очень хорошие отношения, и они до сих пор остаются", - сказал Трамп.видео дня
Он отметил, что Ким Чен Ын не хотел встречаться с Бараком Обамой.
"А с Ким Чен Ыном у меня прекрасные отношения, и мы увидим, что будет дальше", - добавил президент США.
Военные КНДР в Курской области - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее в The New York Times написали, что северокорейских военных отвели от линии фронта из-за больших потерь. Некоторое время они отсутствовали на поле боя.
Военные из Северной Кореи продолжают воевать в Курской области, сказал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, северокорейцы стали действовать менее активно, поскольку понесли значительные потери на поле боя.
В Курской области воюют 60 тысяч российских оккупантов, среди них и военные из Северной Кореи, сообщил 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Россияне и северокорейцы понесли значительные потери.
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