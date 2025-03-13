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РФ подтягивает серьезные резервы, на Сумщине объявили обязательную эвакуацию - ОВА

Ангелина Подвысоцкая
13 марта 2025, 21:20
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Российские ДРГ пытаются заходить на территорию Сумской области практически по всей границе.
ВСУ, эвакуация
На Сумщине объявили обязательную эвакуацию / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Что известно:

  • РФ стягивает резервы на границу с Сумской областью
  • На Сумщине объявили обязательную эвакуацию
  • Российские ДРГ пытаются заходить на территорию области

В Сумской области из-за сложной ситуации в Курской области РФ объявили обязательную эвакуацию в нескольких населенных пунктах Сумского района. Об этом заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх.

Эвакуацию будут проводить в 8 населенных пунктах Юнаковской и Миропольской общин. Всего там проживает 543 человека, из которых 20 - дети.

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"К сожалению, это проблема сегодня, что люди пишут отказы и не собираются эвакуироваться. 20 детей живут в этих 8 населенных пунктах. Советом обороны поставлена задача: оперативно провести эвакуацию", - сказал Владимир Артюх.

В селе Новенькое Юнаковской громады, которое размещено фактически в "серой зоне", нет гражданского населения.

Артюх акцентировал на том, что российские ДРГ пытаются заходить на территорию Сумской области практически по всей границе - начиная с Шосткинского района и заканчивая Ахтырским районом.

"То есть, действия у них активизировались. Сейчас армия РФ подтянула туда серьезные резервы. То есть в приграничной полосе будет достаточно высокая интенсивность обстрелов. Поэтому я еще раз обращаюсь, чтобы люди выезжали из этих приграничных населенных пунктов и общин", - сказал Артюх.

Ситуация в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские военнослужащие продолжают выполнение задач в рамках Курской операции. Ежедневно на этом участке фронта происходят десятки боевых столкновений.

В статье Forbes говорится, что армия страны-агрессора России вернула значительную территорию Курской области, в результате чего украинским военным пришлось отступать. Однако эта ситуация не указывает на слабость ВСУ, ведь на других участках фронта враг терпит неудачи.

Кроме того, в свежем отчете Института изучения войны сообщается, что армия РФ захватила Суджу в Курской области и ведет боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что оккупанты попытаются создать буферную зону вблизи российско-украинской границы.

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