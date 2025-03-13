Россия терпит неудачи по всему фронту, кроме одного направления - Forbes

Главное:
- Россияне имеют успехи на Курском направлении
- Операции РФ вдоль линии фронта остановились
- Враг несет большие потери
Армия страны-агрессора России вернула значительную территорию Курской области, в результате чего украинским военным пришлось отступать. Однако эта ситуация не указывает на слабость ВСУ, ведь на других участках фронта враг терпит неудачи.
В статье Forbes говорится, что вдоль более чем 1200-километровой линии фронта наступательная операция оккупационных войск РФ остановилась и даже кое-где Украине удалось отбить собственные территории в результате успешных контратак.
Примером этого является масштабное наступление оккупантов на позиции украинских 30-й и 54-й механизированных бригад, а также 81-й аэромобильной бригады, которые выполняли боевые задачи к востоку от Северска.
"С помощью мин, беспилотников и артиллерии украинцы быстро отработали длинную штурмовую колонну. По меньшей мере 41 автомобиль ушел с российских позиций в тот день и только 18 вернулись, причем многие из них повреждены. По данным оперативно-тактической группировки "Луганск", которая контролирует украинские бригады в этом районе, погибло и было ранено 159 россиян", - говорится в статье.
Массовое уничтожение живой силы и техники противника характерно и для последних столкновений на востоке Украины. Операции противника в районе населенных пунктов Часов Яр, Торецк и Покровск, продолжающиеся долгие месяцы, не принесли Кремлю желаемого результата. Зато россияне потеряли больше резервов и ресурсов, чем могут восстановить.
"Украинцы контратакуют во всех трех секторах, возвращая территории, которые стоили России десятков тысяч военных и тысяч транспортных средств", - добавляет автор статьи.
Однако ситуация на востоке все еще остается нестабильной и может измениться, если россияне привлекут туда свои лучшие подразделения. Эта тактика врага сработала сейчас на Курском направлении. Оккупанты отправили туда элитную группу беспилотников Центра перспективных беспилотных систем "Рубикон". Это, в свою очередь, ослабило российские силы на юге, что дало украинским войскам возможность вернуть некоторые утраченные позиции.
Если же после Курского направления "Рубикон" и другие лучшие подразделения РФ отправят на другой участок украинского фронта, противник может попытаться вернуть инициативу в свои руки.
Ситуация в Курской области - последние новости
Напомним, 11 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия.
Впоследствии Главред писал, что аналитики ISW сообщили о том, что армия РФ захватила Суджу в Курской области и ведет боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что оккупанты попытаются создать буферную зону вблизи российско-украинской границы.
В то же время представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские военнослужащие продолжают выполнение задач в рамках Курской операции несмотря на то, что на этом участке фронта ежедневно происходят десятки боевых столкновений и российская оккупационная армия пытается вытеснить украинскую армию.
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