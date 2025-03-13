Россия терпит неудачи по всему фронту, кроме одного направления - Forbes

В последнее время оккупационные войска РФ понесли большие потери, которые превышают возможности Кремля собрать новые войска.

https://glavred.info/front/rossiya-terpit-neudachi-po-vsemu-frontu-krome-odnogo-napravleniya-forbes-10646861.html Ссылка скопирована

Успехи РФ на Курщине связаны с привлечением туда элитных подразделений / Коллаж: Главред, фото: скрин с карты Генштаба ВСУ, скрин с видео

Главное:

Россияне имеют успехи на Курском направлении

Операции РФ вдоль линии фронта остановились

Враг несет большие потери

Армия страны-агрессора России вернула значительную территорию Курской области, в результате чего украинским военным пришлось отступать. Однако эта ситуация не указывает на слабость ВСУ, ведь на других участках фронта враг терпит неудачи.

В статье Forbes говорится, что вдоль более чем 1200-километровой линии фронта наступательная операция оккупационных войск РФ остановилась и даже кое-где Украине удалось отбить собственные территории в результате успешных контратак.

видео дня

Примером этого является масштабное наступление оккупантов на позиции украинских 30-й и 54-й механизированных бригад, а также 81-й аэромобильной бригады, которые выполняли боевые задачи к востоку от Северска.

"С помощью мин, беспилотников и артиллерии украинцы быстро отработали длинную штурмовую колонну. По меньшей мере 41 автомобиль ушел с российских позиций в тот день и только 18 вернулись, причем многие из них повреждены. По данным оперативно-тактической группировки "Луганск", которая контролирует украинские бригады в этом районе, погибло и было ранено 159 россиян", - говорится в статье.

Массовое уничтожение живой силы и техники противника характерно и для последних столкновений на востоке Украины. Операции противника в районе населенных пунктов Часов Яр, Торецк и Покровск, продолжающиеся долгие месяцы, не принесли Кремлю желаемого результата. Зато россияне потеряли больше резервов и ресурсов, чем могут восстановить.

Покровск / Инфографика: Главред

"Украинцы контратакуют во всех трех секторах, возвращая территории, которые стоили России десятков тысяч военных и тысяч транспортных средств", - добавляет автор статьи.

Однако ситуация на востоке все еще остается нестабильной и может измениться, если россияне привлекут туда свои лучшие подразделения. Эта тактика врага сработала сейчас на Курском направлении. Оккупанты отправили туда элитную группу беспилотников Центра перспективных беспилотных систем "Рубикон". Это, в свою очередь, ослабило российские силы на юге, что дало украинским войскам возможность вернуть некоторые утраченные позиции.

Если же после Курского направления "Рубикон" и другие лучшие подразделения РФ отправят на другой участок украинского фронта, противник может попытаться вернуть инициативу в свои руки.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, 11 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия.

Впоследствии Главред писал, что аналитики ISW сообщили о том, что армия РФ захватила Суджу в Курской области и ведет боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что оккупанты попытаются создать буферную зону вблизи российско-украинской границы.

В то же время представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские военнослужащие продолжают выполнение задач в рамках Курской операции несмотря на то, что на этом участке фронта ежедневно происходят десятки боевых столкновений и российская оккупационная армия пытается вытеснить украинскую армию.

Читайте также:

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред