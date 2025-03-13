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У Украины закончились дальнобойные баллистические ракеты ATACMS – АР

Алексей Тесля
13 марта 2025, 09:41
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США предоставили Киеву менее 40 таких ракет, и что они закончились в Украине в конце января.
США, Украина, ATACMS
У Украины закончились поставленные США дальнобойные ракеты ATACMS / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Важно:

  • Киев больше не имеет ни одной ракеты дальнего радиуса действия ATACMS
  • США ранее предоставили Киеву менее 40 таких ракет

У Сил обороны Украины подошли к концу все дальнобойные баллистические ракеты ATACMS, поставленные США.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой американского чиновника и украинского депутата, которые говорили на условиях анонимности.

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"В среду официальные лица признали, что Киев больше не имеет ни одной ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. По словам американского чиновника и украинского депутата в комитете по вопросам обороны, в Украине закончились эти ракеты", - уточняется в сообщении.

Как пишут журналисты со ссылкой на одного из американских чиновников, в общем США предоставили Киеву менее 40 таких ракет, и что они закончились в Украине в конце января.

"Высшее оборонное руководство США, включая предыдущего главу Пентагона Ллойда Остина, дало понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ATACMS, и что США и союзники по НАТО считают другие виды вооружений более ценными для ведения боевых действий", – добавляет в своем материале AP.

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/ Инфографика Главреда

Военная помощь США Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что США возобновили военную помощь Украине. "Имею подтверждение, что помощь в сфере безопасности от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", - написал Заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Напомним, министр национальной обороны Польши Павел Залевский сообщил, что Соединенные Штаты возобновили поставки военной помощи Украине. По его словам, передача необходимого вооружения из США снова происходит через логистический хаб в Ясенце.

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Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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