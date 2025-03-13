РФ изложила США требования по Украине: в Reuters узнали, чего хочет Кремль

Кратко:
- Трамп ждет ответа от Путина относительно 30-дневного перемирия
- РФ представила список "широких" требований
Россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны с Украиной и перезагрузке отношений с Вашингтоном.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, условия Кремля "широкие и схожи с требованиями, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО".
При этом неясно, что именно Москва включила в свой список и готова ли она вести мирные переговоры с Киевом до их принятия. Российские и американские официальные лица обсуждали условия в ходе личных и виртуальных бесед в течение последних трех недель.
Издание напоминает, что более ранние условия включали отказ Киева от членства в НАТО, соглашение о неразмещении иностранных войск на территории Украины и международное признание заявления президента Владимира Путина о принадлежности Крыма и четырех областей России.
"В последние годы Россия также потребовала от США и НАТО устранения так называемых "коренных причин" войны, включая расширение НАТО на восток", - добавили журналисты.
Переговоры о прекращении огня на 30 дней - что известно
Как писал Главред, Украина готова к прекращению огня с Россией на 30 дней. Соответствующую инициативу предложили Соединенные Штаты Америки. Режим перемирия может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.
Президент США Дональд Трамп, комментируя результаты переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил во время общения с журналистами, что надеется на согласие России на прекращение огня.
По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, может согласиться на условия перемирия с Украиной. Путин стремится заранее гарантировать, что его собственные условия будут учтены. По словам лица, знакомого с позицией Кремля, он будет пытаться выиграть время, чтобы обеспечить для Москвы максимально выгодные условия прекращения боевых действий.
Депутат Госдумы РФ Виктор Соболев заявил, что страна-агрессор Россия не согласится на 30-дневное перемирие, поскольку это позволит Украине перегруппироваться и получить дополнительное вооружение.
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