Основное:
- РФ не согласится на 30-дневное перемирие
- В Госдуме России считают временное прекращение огня "абсолютно недопустимым"
- Россия готова поговорить с представителями США в ближайшие дни
Страна-агрессор Россия не согласится на 30-дневное перемирие, поскольку это позволит Украине перегруппироваться и получить дополнительное вооружение. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Виктор Соболев после встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, цитируют росСМИ.
Соболев считает временное прекращение огня "абсолютно недопустимым".
По его словам, об этом также говорил и российский диктатор Владимир Путин.
Соболев заявил, что перемирие только выгодно Украине, поскольку за 30 дней она сможет перегруппироваться, усилить свои стороны и получить дополнительные дроны.
"Это только на руку украинцам. Вот сколько [дронов] сегодня атаковали ночью, нам это совсем не нужно", - сказал российский депутат.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также не мог сидеть сложа руки. Он отреагировал на 30-дневное перемирие, о котором говорили Украина и США в Джидде.
"Для нас важно не прекращение огня, которое позволит Украине снова и снова вооружаться и направлять оружие на нашу страну, а долгосрочный устойчивый мир, основанный на устранении первопричин конфликта", - сделал циничное заявление Лавров.
В то же время представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова поговорить с представителями США в ближайшие дни.
"Не исключаем контактов с представителями США в течение ближайших нескольких дней", - сказала она на фоне заявлений президента Штатов Дональда Трампа о подготовке встречи представителей Москвы и Вашингтона "в ближайшие дни".
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Кто такая Мария Захарова
Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
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