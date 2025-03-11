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В России сделали срочное заявление о 30-дневном перемирии

Марина Фурман
11 марта 2025, 22:27
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В Москве отреагировали на переговоры Украины и США в Джидде.
Трамп, Зеленский, Путин
Россия не согласится на перемирие / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, УНИАН

Основное:

  • РФ не согласится на 30-дневное перемирие
  • В Госдуме России считают временное прекращение огня "абсолютно недопустимым"
  • Россия готова поговорить с представителями США в ближайшие дни

Страна-агрессор Россия не согласится на 30-дневное перемирие, поскольку это позволит Украине перегруппироваться и получить дополнительное вооружение. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Виктор Соболев после встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, цитируют росСМИ.

Соболев считает временное прекращение огня "абсолютно недопустимым".

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По его словам, об этом также говорил и российский диктатор Владимир Путин.

Соболев заявил, что перемирие только выгодно Украине, поскольку за 30 дней она сможет перегруппироваться, усилить свои стороны и получить дополнительные дроны.

"Это только на руку украинцам. Вот сколько [дронов] сегодня атаковали ночью, нам это совсем не нужно", - сказал российский депутат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также не мог сидеть сложа руки. Он отреагировал на 30-дневное перемирие, о котором говорили Украина и США в Джидде.

"Для нас важно не прекращение огня, которое позволит Украине снова и снова вооружаться и направлять оружие на нашу страну, а долгосрочный устойчивый мир, основанный на устранении первопричин конфликта", - сделал циничное заявление Лавров.

В то же время представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова поговорить с представителями США в ближайшие дни.

"Не исключаем контактов с представителями США в течение ближайших нескольких дней", - сказала она на фоне заявлений президента Штатов Дональда Трампа о подготовке встречи представителей Москвы и Вашингтона "в ближайшие дни".

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Кто такая Мария Захарова

Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ.

Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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Сергей Лавров Мария Захарова Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии
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