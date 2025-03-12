Американцы выступили против: у Трампа начались проблемы внутри США

Американские фермеры теряют значительные средства из-за торговых войн президента США Трампа со странами соседями, отметил Жданов.

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У Трампа начались проблемы внутри США / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Жданов:

Американские фермеры уже выступили против действий Трампа

Трамп пытается провести в США политику импортозамещения

Политика Трампа может вызвать проблемы внутри США, в частности среди американских фермеров. Об этом в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, Ассоциация фермеров США уже обратилась к Трампу с письмом, в котором критиковала его решение. Из-за развязанной им "таможенной войны" фермерская продукция гниет на баржах, поскольку контрагенты отказываются от закупок. В частности, Канада прекратила импорт американской сельхозпродукции в ответ на действия Трампа.

"Вот у фермеров и гниют товары, и они задают Трампу вопрос - кто за это заплатит", - отметил он.

Жданов также вспомнил, что в своем выступлении перед Конгрессом Трамп пообещал "золотой купол" над США, который сделает всех богаче, но для этого американцам придется перетерпеть тяжелый переходный период.

"Я сразу вспомнил Брежнева. Вспомните, когда у Брежнева спросили, почему при переходе от социализма к коммунизму жрать нечего, он сказал: "А в дороге никто кормить не обещал"", - указывает эксперт.

Смотрите видео, в котором Олег Жданов рассказал, как Украина будет воевать без военной помощи США:

Он заявил, что фермеры якобы выиграют, ведь их продукция заполнит американские супермаркеты.

Однако эксперт сомневается, что, например, южные штаты откажутся от латиноамериканской кухни. Он также сравнил эту политику с неудачной попыткой импортозамещения в России, отметив, что Трамп не употребляет этого термина, но фактически стремится к похожей модели.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, США пытаются вести переговоры с Украиной и Россией без привлечения Европы, фактически исключая ее из мирного процесса. Об этом рассказал политический аналитик Александр Кочетков, комментируя роль европейских стран в переговорах по Украине.

Личная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина вряд ли принесет пользу Украине - скорее наоборот. По словам военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, Трамп уже полностью находится под влиянием Путина.

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность введения жестких санкций против России, а также введение пошлин на российские товары. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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