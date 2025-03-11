'Трамп подчиняется Путину': Жданов объяснил, что изменит встреча лидеров США и РФ

Путин как бывший КГБшник действует методами давления, шантажа и не идет на уступки, отметил Олег Жданов.

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Трамп полностью подконтролен Путину / Коллаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru

Ключевые тезисы Жданова:

Встреча Трампа и Путина не принесет пользы Украине

Трамп полностью подконтролен Путину

Во время встречи Путин может поставить новые требования Трампу

Личная встреча президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина вряд ли изменит ситуацию в пользу Украины - скорее наоборот. Трамп уже полностью подконтролен Путину. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Если еще пару недель назад мне казалось, что у Трампа есть какое-то поле для маневра, то сегодня лично я ни на секунду не сомневаюсь, что Трамп полностью подконтролен Путину. Уже даже мировые СМИ задают вопросы о том, что же такое знает Путин, что Трамп так подчиняется всем его прихотям. Посмотрите, ведь он озвучивает все нарративы Кремля", - отметил эксперт.

По его словам, американские политики также обратили внимание на то, что впервые в истории президент США "полностью ложится" под Россию, которая традиционно была главным геополитическим противником Вашингтона.

Жданов отметил, что после личного общения с Путиным ситуация для Трампа может стать еще хуже. Российский президент, как бывший сотрудник КГБ, действует методами шантажа и компромата, не идет на уступки и всегда давит на оппонентов.

"Путин - чекист, образно говоря. Он - бывший КГБшник, а это люди, которые никогда не идут на уступки. Принцип КГБ - это давить, душить, шантажировать и компрометировать. Не надейтесь, что Путин пустит слезу умиления и скажет: "Дональд, ты такой хороший пацан, я тебя пожалею". Нет, Путин скажет: "Дональд, если ты этого не сделаешь, мы начнем публиковать то, что у нас есть", - предположил Жданов.

Также эксперт добавил, что точно неизвестно, есть ли у Кремля компромат на Трампа, но его поведение вызывает много вопросов.

"Но дыма без огня не бывает. Никто в мире сегодня не может объяснить поведение Трампа. Именно в отношении Российской Федерации. Поэтому я и думаю, что встреча может только ухудшить положение Трампа", - сказал он.

Смотрите видео, в котором Олег Жданов рассказал, как Украина будет воевать без военной помощи США:

Переговоры США с Украиной и РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп вскоре встретится с Владимиром Путиным. В феврале пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт анонсировала предстоящую встречу.

Также специальный представитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Кроме этого, в Саудовской Аравии продолжается встреча делегаций Украины и США. Переговоры идут уже четвертый час. Во время перерыва советник по национальной безопасности США заявил, что переговоры с Украиной в Саудовской Аравии "продвигаются".

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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