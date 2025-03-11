Переговоры в Саудовской Аравии: в США выступили с первым заявлением о ходе встречи

Коротко:
- Переговоры "движутся к цели"
- По состоянию на сейчас делегации ушли на перерыв
Советник по национальной безопасности США заявил, что переговоры с Украиной в Саудовской Аравии "продвигаются". Такое заявление он сделал в комментарии CNN во время перерыва в обсуждениях с украинской стороной.
Госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Волца заметили в вестибюле отеля Ritz-Carlton в Джидде, Саудовская Аравия, где продолжаются переговоры между представителями США и Украины.
"Двигаемся к цели", - сказал Волц в ответ на вопрос журналистов о ходе переговоров.
После этого Рубио и Волц вошли в лифт во время перерыва, тогда как переговоры продолжались уже четвертый час.
Как сообщает Суспільне, по состоянию на сейчас первый раунд переговоров между делегациями Украины и США.
В свою очередь глава украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии Андрей Ермак в своем Telegram также сделал заявление о ходе встречи.
"Работа продолжается", - написал он.
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