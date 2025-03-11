Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Путин больше всего стремится достичь своих целей и это усложняет ситуацию с намерениями Дональда Трампа урегулировать войну в Украине.

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Путин вряд ли серьезно настроен на переговоры / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео

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Путин не готов идти на компромисс в трех вопросах мирного урегулирования

Диктатор намеренно выдвинул "максималистские" требования накануне переговоров

Глава Кремля вряд ли настроен на переговоры

Кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен идти на компромисс на мирных переговорах в вопросах временно оккупированных территорий, введения миротворцев и нейтралитета Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителей служб безопасности. Такая позиция главы Кремля усложняет путь президента США Дональда Трампа к установлению надежного мира.

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"Путин выдвинул намеренно "максималистские" требования накануне переговоров о прекращении войны, которые, как он знает, вероятно будут неприемлемыми для украинцев и других европейцев. Российский лидер готов продолжать борьбу, если он не достигнет своих целей", - говорится в статье.

Такая позиция Путина ставит под сомнение то, что он серьезно настроен на проведение переговоров для достижения справедливого и прочного мира. Это противоречит заявлениям Трампа о том, что Путин якобы хочет мира.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Готовность России к переговорам - что известно

Напомним, Главред писал, что в СНБО сообщили, что РФ рассматривает прекращение огня не как шаг к миру, а лишь как инструмент для временной паузы, что позволит ей восстановить силы и продолжить агрессию против Украины.

Накануне в СМИ появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин готов обсуждать временное перемирие в Украине при условии прогресса в достижении окончательного мирного урегулирования.

Ранее также кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что Москва "положительно" относится к готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам со страной-оккупантом Россией.

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