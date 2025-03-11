США "исключили" возвращение Украины к границам 2014 или 2022 года: появилась реакция ЦПД

В Центре противодействия дезинформации проверили сообщения Sky News.

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Переговоры Украины и США / коллаж: Главред, фото: Telegram-канал А. Ермака

Кратко:

В Sky News заявили, что США якобы "не хотят слышать" о просьбах Украины по своим границам

В ЦПД проверили эту информацию

США хотят увидеть, на какие уступки пойдет Киев. Об этом заявил корреспондент Sky News Алекс Росси, комментируя сегодняшнюю встречу в Саудовской Аравии делегаций Украины и США, во время которой обсудят пути прекращения войны.

"Похоже, что украинцам придется пойти на довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, какой будет форма прекращения огня", – говорит он. видео дня

Росси добавляет, что в частных разговорах американские чиновники заявили, что "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возвращении границ страны к состоянию 2014 года (до оккупации Крыма Россией) или 2022 году (до полномасштабного вторжения РФ).

В свою очередь в Центре противодействия дезинформации заявили, что информация о том, что США исключили из переговоров с Украиной вопрос восстановления границ 2014 или 2022 года, не соответствует действительности.

"В Сети распространяется информация со ссылкой на иностранные источники, что якобы во время переговорного процесса в Саудовской Аравии был исключен вопрос о возможном возвращении Украины к границам, которые существовали до начала военной агрессии России", - говорится в сообщении.

Утверждается, что американские чиновники заявили, что вроде бы даже "не хотят слышать" никаких просьб от Украины по восстановлению границ 2014 или 2022 года. Центр проверил эту информацию и установил, что она не соответствует действительности, заявили в ЦПД.

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, накануне встречи украинские журналисты узнали, что Киев на переговорах с Вашингтоном выдвинет к РФ три предложения: обмен пленными, перемирие на море и запрет на дальнобойные удары. Собеседник журналистов сказал, что именно эти пункты можно быстро запустить и проконтролировать их реализацию.

Встреча США и Украины будет проходить исключительно на уровне делегаций, сказал госсекретарь Марко Рубио. Впрочем, глава Госдепа допустил возможности встречи и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Переговоры Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии стартовали в 11:00 по Киеву.

"Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США", - сказали в украинском МИД.

Андрей Ермак отметил конструктивное начало диалога.

"Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и длительного мира", - подчеркивал глава ОП.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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