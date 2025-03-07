Путин готов согласиться на перемирие: Bloomberg узнал условия

Россия будет настаивать на своих условиях.

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Путин готов согласиться на перемирие / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Россия готова на прекращение огня

Какие условия выдвинул Путин

Российский диктатор Владимир Путин готов обсуждать временное перемирие в Украине при условии прогресса в достижении окончательного мирного урегулирования.

По информации издания Bloomberg, это первый сигнал о положительном ответе на призыв президента США Дональда Трампа к прекращению огня, — до сих пор Путин говорил, что ему нужно не перемирие, а "прочный мир".

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"Для того чтобы согласиться на прекращение боевых действий, необходимо четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного соглашения, сказали два человека, знакомых с этим вопросом. Россия будет настаивать, в частности, на определении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут в ней участие, сказал другой человек, знакомый с вопросом", - пишет Bloomberg.

Россия также заявила, что не примет присутствие войск НАТО на украинской территории, отвергнув предложение европейских стран по созданию "коалиции желающих" для наблюдения за любым мирным соглашением.

В то же время РФ не возражает против того, чтобы такие страны, как Китай, которые были нейтральными в конфликте, размещали свои силы в Украине, заявили два источника издания.

Переговоры США с РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 18 февраля, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись переговоры представителей США и России. Они продолжались около 4,5 часов.

Известно, что изначально эти переговоры планировали провести в трехстороннем формате - с участием Украины, России и США. Однако американская и российская стороны настояли на встрече без представителей Киева.

Также Россия и США проводили переговоры в Стамбуле. Однако Украина не была проинформирована об этом.

Следующий раунд переговоров между Украиной и США состоятся во вторник, 11 марта. Об этом сообщила корреспондент Fox News Джеки Генрих.

Известно, что в этих переговорах примут участие глава Офиса президента США Андрей Ермак, госсекретарь США Марко Рубио, посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

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