У России есть только две опции: эксперт рассказал о сложном положении Путина

По мнению эксперта, сейчас время работает против России.

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Россия теряет свои силы / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Ракетный террор России уменьшился

Совершенно очевидно, что Россия выдыхается

Путин оказался в сложном положении

У страны-агрессора России есть только две опции: она либо воюет, либо начинает рассказывать о "доброй воле" и о том, что она нас бережет. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, сейчас ракетный террор уменьшился, и это заслуга Украины.

"СБУшники разнесли Энгельс, где были стратегические запасы топлива, бьют по НПЗ. Меньше стали летать и стратегические бомбардировщики. Это свидетельствует о двух вещах: либо встал вопрос топлива, потому что Россия уже не может производить авиатопливо в таком количестве, как раньше, из-за санкций, потому что оборудование изнашивается, а также плюс Украина бьет, либо дело в ресурсе самолетов", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что по сводкам совершенно очевидно, что Россия выдыхается.

"Дальше этот вопрос станет краеугольным камнем. Пока что Украина не решила вопрос с КАБами. Если он решится, то россияне задохнутся. Кроме того, время работает против России: по нефти её давят, экономика не в лучшем состоянии, плюс бьет Украина, и бьет системно", - считает Загородний.

По его мнению, Путин оказался в сложном положении.

"Он так выскочил с идеей о редкоземельных металлах, которые стал предлагать Трампу, что (удивились, - ред.) сразу несколько прослоек. Прежде всего - военные, которые скажут, что не поняли, за что тогда воевали, за что положили столько людей? Чтобы Трампу отдать редкоземельные металлы? Кроме того, Китай. Никто не скрывает, что Россию хотят оторвать от Китая. Китайцы тут тоже могут сказать: "Подождите, это не то, что мы задумывали. Этот Техас грабить будем мы!". И американцы вскоре поймут, что Россию невозможно оторвать от Китая", - подытожил эксперт.

Смотрите видео интервью с Тарасом Загородним, в котором он рассказал о последствиях конфликта Трампа и Зеленского:

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, британский журналист, редактор отдела обороны и иностранных дел Кон Кафлин написал, что президент страны-агрессора России Владимир Путин слаб и отчаянно хочет мира, ведь на всех уровнях война стала для него катастрофой.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что страна-агрессор Россия тестирует в Украине новый тип войны - войну на истощение, когда удары направлены не только на военные цели, но и на энергетику и гражданскую инфраструктуру.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не менял своих требований для завершения войны против Украины. В РФ в дальнейшем будут требовать отказа Киева от украинских территорий и сокращения армии.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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