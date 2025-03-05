В НАТО не готовы к современной войне с применением дронов - Сухаревский

Ощутимая разница в стоимости дронов и ракет ПВО делает использование последних крайне неэкономичным, считает военный.

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Вадим Сухаревский / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Суспільне

Что сказал Вадим Сухаревский:

Украина стремится опережать врага, используя искусственный интеллект

Более 60% целей уничтожаются беспилотниками

Вооруженные силы НАТО не готовы к современной войне с использованием беспилотников. Такое заявление сделал командующий Силами беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский в интервью Reuters.

По его словам, Украина стремится опережать противника, используя искусственный интеллект, развертывая больше наземных беспилотников и испытывая лазеры для сбивания российских БПЛА.

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"Это просто элементарная математика. Сколько стоит ракета, которая сбивает "шахед"? И сколько стоит развернуть корабль, самолет и систему ПВО, чтобы по нему стрелять?" - сказал Сухаревский.

Ощутимая разница в стоимости дронов и ракет ПВО делает использование последних крайне неэкономичным, отметили в Reuters.

"Сейчас даже главнокомандующий Вооруженными силами Украины говорит, что более 60% целей уничтожаются беспилотниками. Единственный вопрос в том, как будет развиваться тактика их использования, и, исходя из этого, технологический аспект", - сказал Сухаревский.

По словам полковника, сейчас его подразделения используют БПЛА-матку, который может нести два FPV-дрона на расстояние до 70 километров. Кроме того, он отметил, что на передовой в Украине работают тысячи беспилотных наземных транспортных средств, а это означает, что для отправки в опасные районы требуется меньше солдат.

Сухаревский признал, что Украина не в состоянии полностью удовлетворить потребность подразделений ударных беспилотников в боеприпасах, которые обычно поставляются отдельно к дронам. Вместе с тем, по его словам, некоторые подразделения начали производить свои собственные боеприпасы.

"Если бы не беспилотники, все было бы намного хуже. Беспилотники - это то, что позволяет нам давать асимметричный ответ, когда враг больше, сильнее и атакует", - констатировал командующий.

Новости Украины - отечественные разработки

Как сообщал Главред, украинские волонтеры завершают испытания новой ракеты "Трембита", способной достичь Москвы. Ракета имеет низкую стоимость (15 тысяч долларов за единицу) и высокую мобильность, что позволяет эффективно истощать ПВО противника.

Также в декабре 2024 года в Украине началось серийное производство крылатой ракеты "Пекло" За три месяца изготовлено около 100 единиц. Ракета на 70% состоит из украинских компонентов, имеет инерциальное и GPS-наведение, а боевая часть весит около 50 кг.

Американские военные разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу с головкой самонаведения Quicksink. Ожидаемая дальность применения нового оружия составит 463 километра.

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FPV-дрон - что это такое FPV-дрон – вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия. Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу. Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогостоящих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями. И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны. В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА производят по меньшей мере три государственных завода. В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", цель которой – научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытание. Там же можно послать пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

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