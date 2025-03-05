Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В НАТО не готовы к современной войне с применением дронов - Сухаревский

Виталий Кирсанов
5 марта 2025, 18:10
33
Ощутимая разница в стоимости дронов и ракет ПВО делает использование последних крайне неэкономичным, считает военный.
Вадим Сухаревский
Вадим Сухаревский / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Суспільне

Что сказал Вадим Сухаревский:

  • Украина стремится опережать врага, используя искусственный интеллект
  • Более 60% целей уничтожаются беспилотниками

Вооруженные силы НАТО не готовы к современной войне с использованием беспилотников. Такое заявление сделал командующий Силами беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский в интервью Reuters.

По его словам, Украина стремится опережать противника, используя искусственный интеллект, развертывая больше наземных беспилотников и испытывая лазеры для сбивания российских БПЛА.

видео дня

"Это просто элементарная математика. Сколько стоит ракета, которая сбивает "шахед"? И сколько стоит развернуть корабль, самолет и систему ПВО, чтобы по нему стрелять?" - сказал Сухаревский.

Ощутимая разница в стоимости дронов и ракет ПВО делает использование последних крайне неэкономичным, отметили в Reuters.

"Сейчас даже главнокомандующий Вооруженными силами Украины говорит, что более 60% целей уничтожаются беспилотниками. Единственный вопрос в том, как будет развиваться тактика их использования, и, исходя из этого, технологический аспект", - сказал Сухаревский.

По словам полковника, сейчас его подразделения используют БПЛА-матку, который может нести два FPV-дрона на расстояние до 70 километров. Кроме того, он отметил, что на передовой в Украине работают тысячи беспилотных наземных транспортных средств, а это означает, что для отправки в опасные районы требуется меньше солдат.

Сухаревский признал, что Украина не в состоянии полностью удовлетворить потребность подразделений ударных беспилотников в боеприпасах, которые обычно поставляются отдельно к дронам. Вместе с тем, по его словам, некоторые подразделения начали производить свои собственные боеприпасы.

"Если бы не беспилотники, все было бы намного хуже. Беспилотники - это то, что позволяет нам давать асимметричный ответ, когда враг больше, сильнее и атакует", - констатировал командующий.

Новости Украины - отечественные разработки

Как сообщал Главред, украинские волонтеры завершают испытания новой ракеты "Трембита", способной достичь Москвы. Ракета имеет низкую стоимость (15 тысяч долларов за единицу) и высокую мобильность, что позволяет эффективно истощать ПВО противника.

Также в декабре 2024 года в Украине началось серийное производство крылатой ракеты "Пекло" За три месяца изготовлено около 100 единиц. Ракета на 70% состоит из украинских компонентов, имеет инерциальное и GPS-наведение, а боевая часть весит около 50 кг.

Американские военные разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу с головкой самонаведения Quicksink. Ожидаемая дальность применения нового оружия составит 463 километра.

Другие новости:

FPV-дрон - что это такое

FPV-дрон – вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия.

Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу.

Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогостоящих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями.

И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны.

В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА производят по меньшей мере три государственных завода.

В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", цель которой – научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытание. Там же можно послать пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО оружие БПЛА дроны Вадим Сухаревский
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Приближение устойчивого мира: Зеленский сообщил о подготовке первых шагов

Приближение устойчивого мира: Зеленский сообщил о подготовке первых шагов

18:50Украина
Переговоры с РФ: у Зеленского и Трампа обсудили дату и место проведения

Переговоры с РФ: у Зеленского и Трампа обсудили дату и место проведения

17:43Политика
Цели в ряде областей: какие города хочет захватить Путин перед мирными переговорами

Цели в ряде областей: какие города хочет захватить Путин перед мирными переговорами

16:36Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 6 марта: Львам - радостное известие, Стрельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 6 марта: Львам - радостное известие, Стрельцам - сюрприз

"Ситуация неприемлемая": Ольга Сумская рассказала о разногласиях с дочерью

"Ситуация неприемлемая": Ольга Сумская рассказала о разногласиях с дочерью

После слухов о проблемах с мужем: Мозговая рассказала про "исчезающих мужчин"

После слухов о проблемах с мужем: Мозговая рассказала про "исчезающих мужчин"

У Трампа провели первые переговоры с Зеленским и заявили о двух просьбах – CNN

У Трампа провели первые переговоры с Зеленским и заявили о двух просьбах – CNN

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

18:50

Приближение устойчивого мира: Зеленский сообщил о подготовке первых шагов

18:10

В НАТО не готовы к современной войне с применением дронов - Сухаревский

18:06

Что означает загадочный дорожный знак облако с дождем: знают не все водители

18:04

Петр Порошенко попал в скандал: вывел более 2 млрд грн, но больше не смог - помешали санкции, - Гладких

17:43

"В США начнется бунт, есть угроза отставки": назван главный вызов для ТрампаВидео

До прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах ТрампаДо прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах Трампа
17:43

Переговоры с РФ: у Зеленского и Трампа обсудили дату и место проведения

17:38

Как Украина может компенсировать отсутствие помощи США: неожиданный прогноз

17:24

"Меняет жизнь": блогерша показала особенность своего дома – подписчики в восторге

17:21

Секреты правильного соседства растений: что нельзя сажать рядом

Реклама
17:20

Будет блестеть как новая: как легко отмыть решетку газовой плиты от жираВидео

17:17

У Трампа поставили условие Украине по военной помощи: СМИ узнали детали

17:13

Старший сын Шэрон Стоун повторил мамину сцену из фильма "Основной инстинкт"

17:11

Что можно и нельзя делать с водой 6 марта: строгие приметы в этот день

16:57

Археологи обомлели: древняя пещера открыла невероятный секрет человечества

16:36

Цели в ряде областей: какие города хочет захватить Путин перед мирными переговорамиВидео

16:23

Одежда сохранит цвет и будет служить дольше: назван "секретный" метод стирки

15:52

У Трампа связали возобновление помощи Украине с ходом переговоров

15:32

Садоводов призвали обрезать розы в марте: какая причина

15:27

"Украина никому ничего не должна": названо важное условие договора об ископаемыхВидео

15:04

Когда Чистый четверг в 2025 году в Украине: обычаи, дата праздника

Реклама
15:02

Остановка обмена разведданными с Украиной: в ЦРУ сделали важное заявление

14:55

Что посадить на месте чеснока: правила, которые помогут получить большой урожайВидео

14:46

Примадонна и сбоку бантик: Пугачева спровоцировала новый спор в Сети

14:35

Как убрать застарелую ржавчину с лопаты: простой, но очень эффективный способВидео

14:35

Кто самая богатая женщина: надо угадать всего за 5 секунд

14:33

Обнаружили через 10 дней: в РФ умер популярный актер, звезда советского кино

14:19

Трамп "душит" и пойдет на "шантаж", позиции Киева слабеют: тревожный прогнозВидео

13:59

Когда менять зимние шины на летние: водителям назвали главное правило

13:55

Когда закончится война: прогноз для Украины после скандала Трампа и Зеленского

13:42

"Становилось хуже": Мисс Украина Вселенная показала, как ее избивал возлюбленный

13:38

Зима длилась 24 дня: в Киеве наступила метеорологическая весна

13:27

Нужен только 1 секретный ингредиент: шикарный рецепт самого быстрого салата в мире

13:20

РФ выбрала новую цель на востоке: офицер ВСУ назвал направление штурма

12:50

Военная помощь Украине от США: в The New York Times узнали о решении Трампа

12:44

Алек Болдуин думал о суициде после убийства украинки на съемках "Ржавчины"

12:42

"Не думала, что смогу": Седокова показала, чем лечится после смерти Тиммы

12:39

Кристина Орбакайте удивила заявлением - Пугачева отреагировала моментально

12:23

"Смените Зеленского - будем разговаривать": действительно ли США хочет отставки президента

12:16

Война в Украине закончится поэтапно: Клочок раскрыл детали мирного плана ТрампаВидео

12:16

БІГОЗБІР.Пробудження превратит ваши тренировки в донаты новости компании

Реклама
12:14

"Суровая правда": СМИ узнали, как Стармер убедил Зеленского мириться с Трампом

11:55

У Путина сделали заявление о переговорах и назвали "лучшее место их проведения"

11:21

У Трампа провели первые переговоры с Зеленским и заявили о двух просьбах – CNN

11:12

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Змеям - трудности, Лошадям - раздражение

11:02

США запретили Британии передавать разведанные Украине - Daily Mail

11:01

ВСУ обхитрили врага в ключевой точке фронта: где захлебнулось наступление РФ

09:55

Макрон и Стармер готовы ехать в США с Зеленским: в чем цель визита

09:52

Россияне взбунтовались против путиниста Киркорова - что случилось

09:45

Трамп объявил о "сигналах про мир" от РФ: у Зеленского сделали заявление

09:33

Остановка помощи США: в ISW объяснили, как Трамп "раскрыл" города Украины Путину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять