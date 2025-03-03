РФ рано радуется конфликту Трампа и Зеленского, Украина продолжит получать оружие США – Загородний

Перепалкой с Зеленским Трамп выстрелил себе в ногу, а прекращение военной помощи Украине станет выстрелом в обе ноги, считает эксперт Тарас Загородний.

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Трамп не перекроет военную помощь Украине, это слишком рискованно для него и США – Загородний / Коллаж: Главред

Встреча президентов Украины и США должна была запомниться подписанием Соглашения об ископаемых, но войдет в историю как грандиозный скандал в Белом доме. О последствиях конфликта Зеленского и Трампа мы можем только догадываться, но совершенно очевидно, что они будут значительными для Украины и, возможно, для Америки.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, как конфликт Зеленского и Трампа отразится на способности Украины противостоять России, почему рано радуется Россия, что будет делать Европа, какие неприятные последствия ссора с Зеленским будет иметь для Трампа в США и на международной арене, а также ждать ли прекращения огня в 2025 году.

Прежде чем мы поговорим о последствиях и прогнозах я бы хотела услышать вашу оценку случившегося в Белом доме. Почему так произошло? Можно ли было избежать этого спора? И нужно ли было Зеленскому в этой перепалке с Трампом и Вэнсом промолчать, или было бы только хуже?

Что сделано, то сделано. Американцы, и не только они, считают, что вина за этот конфликт все-таки лежит на Трампе и Вэнсе. Их поведение вызвало осуждение, в том числе в США, ведь 80% американских избирателей – причем и приверженцев демократов, и приверженцев республиканцев – негативно относятся к Путину.

Думаю, что американцы начнут отматывать ситуацию назад. Ведь что увидели другие страны? США активно продвигают идею о том, что они будут обеспечивать безопасность, если другие страны будут платить деньги. Однако теперь многие стали сомневаться в том, что безопасность будет, даже если будут уплачены деньги.

Хотя на встрече Трампа и Зеленского все начиналось достаточно мирно, если посмотреть полную видеозапись их разговора, а не только последние 10 минут. На мой взгляд, Зеленскому следует пользоваться услугами переводчика, даже если он владеет иностранным языком, поскольку это дает возможность услышать, что тебе говорят, отрефлексировать и как-то все это разрулить. Ди Вэнс явно был настроен на агрессивную атаку, поскольку он пытался понравиться Трампу. Да и Трамп за словом в карман не лезет.

Смотрите видео интервью с Тарасом Загородним, в котором он ассказал о последствиях конфликта Трампа и Зеленского:

Вся эта история больше навредила США. Потому что в конфликте всегда виноват тот, кто старше и сильнее, поскольку именно такая сторона определяет многие вещи. Потому мы и увидели соответствующую реакцию Европы (в поддержку Украины и Зеленского, – Ред.), ведь многие европейцы сами давно хотели сказать в лицо Ди Вэнсу все то, что сказал Зеленский, особенно после того, что Ди Вэнс им наговорил в Мюнхене. Все это дополнительно взбодрило Европу.

Повторюсь, США попытаются все отмотать назад. Прежде всего, посмотрим, что будет делать глава Госдепа США, ведь он в этой конфигурации играет роль "хорошего полицейского". Плюс, как мы уже могли видеть, Ди Вэнсу устроили "приятную" поездку на горнолыжный курорт, причем там с лозунгами "Stay with Ukraine" вышли не украинцы, а американцы. Сейчас наиболее деморализованной является Демократическая партия США: новой идеологии нет, понимание того, что делать дальше, тоже нет, явного лидера нет. А тут есть тема Украины, на которой они могут собраться и работать.

Перепалка Трампа с Зеленским больше навредила США, потому Штаты постараются отмотать все назад, считает Загородний / Фото: Офис президента Украины

Так что Штаты все отмотают, по-другому не получится. Потому что, если команда Трампа прекратит поставки вооружений в Украину, это вообще будет выглядеть демаршем со стороны США. И американцам потом долго придется за это расплачиваться. Опять-таки все засомневаются: зачем платить деньги американцам, если может повториться такая история, как с Украиной, и тебе скажут, что это не на тебя напали, а ты напал.

Кроме того, Трамп воспользовался случаем, чтобы самому выйти из переговоров с Россией. Трамп явно видит, что не может сделать то, чего хотят россияне – отдать России Запорожье и всю Донецкую область, не может запретить украинцам бить по территории России и т.д. Но во всем этом признаться Трамп не может. Вот Трамп и пытается искать виноватого. Фактически он сейчас выводит на общение с Россией европейцев, а сам пытается сделать вид, что он вообще не при чем. Пообещал закончить войну – не получилось, что ж, так сложились обстоятельства.

Поэтому Россия рано радуется конфликту Трампа и Зеленского.

Также следует помнить: конфликт – это тоже развитие отношений. Так ведь и в семейной жизни: конфликтуешь часто, но необязательно же разводишься.

Россия рано радуется конфликту Трампа и Зеленского, ведь Трамп не в силах удовлетворить желания Москвы, заверил Загородний / Фото: kremlin.ru

Израилю, чтобы начать дружить с американцами, пришлось для начала ослушаться Штаты, которые в 1967 году во время Шестидневной войны требовали не воевать. Более того, Израиль потопил американский корабль Liberty в нейтральных водах. Этот корабль расстреливали два часа, сделав вид, что не поняли, что это именно американский корабль. Тогда погибло 40 американцев. Корабль не потопили, но хорошо повредили. После всего этого началась прекрасная дружба США и Израиля, которая раз в месяц прерывается на какие-то споры. Тем не менее, американцы оружие дают и помогают Израилю тогда, когда надо.

Разделяете ли вы мнение бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, который сказал, что Трамп и Вэнс перешли на сторону России? Насколько это близко к правде?

Я считаю, что это преувеличение. Трамп и его команда хотят быть посредниками. И, как посредник, Трамп придерживается правила – не говорить плохо о Путине. Мол, если о Путине плохо говорить, то с ним невозможно будет договориться. Роль посредника предусматривает дистанцирование от всех сторон. Задача Трампа – прекратить войну, то есть он не морализаторством занимается. Ди Вэнс отмечал, что Байден называл Путина плохими словами – и что, чего добились? Ничего!

Трамп уперся в стену и бьется о нее головой: россияне выдвигают какие-то совершенно сумасшедшие требования, которые Трамп никак не может выполнить. Поэтому Трамп и пытается делать вид, что он тут ни при чем, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация.

Трамп уперся в стену и бьется о нее головой, так как Россия выдвигает сумасшедшие требования, отметил Загородний / Фото: Офис президента Украины

Есть ли тут российское влияние? Есть. Но Болтон немного преувеличивает один момент. Попытки Трампа сойтись с Россией – это не позиция Трампа, а позиция США в последние 130 лет, ведь Штаты всегда играли в целостность России. В первый раз американцы спасали Россию от голода на рубеже XIX-XX столетий. Есть даже картина Айвазовского, где на повозке с американским флагом едет мужик – как раз тогда американцы спасали русских от голода. Потом Америка спасала от голода большевиков, потом – давала России технологии при Рузвельте, потом США не давали распасться Советскому Союзу. Штаты были против не только выхода Украины из СССР, но даже Литвы, которую они никогда не считали частью СССР.

Так что дело не в пророссийской политике США, а в том, что американцы боятся распада России.

Трамп сейчас говорит о том, что в России плохо управляют экономикой, и это может привести к катастрофе. Опять же все дело в том, что у Трампа боятся и не хотят развала России на несколько частей, чтобы потом не гоняться за ядерным оружием.

У Трампа боятся и не хотят развала Росси, чтобы потом не гоняться за ядерным оружием, отметил Загородний / Фото: kremlin.ru

Но это проблемы США, не наши. Нам как раз сценарий распада России очень интересен, потому что первым, кого попросят помочь в такой ситуации, будет Украина. И тогда еще неизвестно, какие счета Украина будет выставлять.

Далее. По старой привычке американцы преувеличивают силу России и недооценивают силу Украины. И когда Трамп говорил Зеленскому – "у вас нет карт", на самом деле, он больше говорил о себе. Это у Трампа нет карт – у него нет способов повлиять на Зеленского и на Украину. Тем более, нас уже делает субъектными наши собственное оружие. Никто не запретит Украине бить по территории России. Вот, например, СБУшники научились клепать дроны, делают их и долбают по России, и что ты тут скажешь.

Сейчас мы читаем "зраду" о том, что Трамп хочет реанимировать "Северный поток-2", качать газ и помогать России. Но у меня один вопрос: а вы Украину спросили? Пара дронов, прилетевших в газоперекачивающие установки – и все, этот газопровод снова "накрывается медным тазом".

В общем, у Трампа нет карт, нет инструментов, чтобы быстро решить проблему войны в Украине.

Вспомните, сколько раз Трамп уже говорил, что, возможно, в конце февраля Украина и Россия сядут за стол переговоров, а пресс-секретарь Белого дома обещала, что война закончится 28 февраля. При этом встречи Трампа и Путина до сих пор нет. Рубио говорит о том, что американцы встретятся с Путиным только тогда, когда будет мирное соглашение, то есть приблизительно никогда. Встречи с российской делегацией сначала в Эр-Рияде, потом в Стамбуле ничем не закончились. А россияне думают, что они выигрывают, потому начинают публично спорить с Трампом уже по вопросам миротворцев (это же была его идея). Сейчас будет перерыв на целый месяц, раз посредником является Саудовская Аравия, потому что начался Рамадан. А за это время многое изменится, тем более, с такой динамикой, как у Трампа, когда сегодня одно, а послезавтра другое. А если сейчас европейцы еще и дадут деньги на закупку американского оружия для Украины, то вообще будет счастье. Трамп тогда скажет, что Зеленский погорячился, всякое бывает, а мы, как великое государство, прощаем, а раз деньги зашли, давайте дальше что-то делать.

По словам Загороднего, Трампу не так просто прекратить военную помощь Украине, поскольку на это уже выделены деньги, есть контракты и обязательства / Фото: Офис президента Украины

Как вы думаете, дойдет ли до того, что Трамп полностью перекроет военную помощь Украине? И может ли он в данной ситуации обидеться настолько, что, даже если Европа найдет желание и деньги закупать вооружение для Украины, Трамп откажется продавать это вооружение?

Во втором варианте вообще сомневаюсь, очень сомневаюсь. Позиция Трампа состоит в том, что деньги должны прийти в США. Если живые деньги из Европы придут на закупку вооружения, Трамп не запретит выполнить заказ.

Вообще, прекратить помощь Украине будет очень рискованно для Трампа. Ведь американский Конгресс проголосовал, деньги из бюджета США выделили, есть контракты. Если Трамп все это остановит, то возникнет вопрос к нему о том, как можно верить Штатам. В частности, у Европы возникнет вопрос по поводу 5% ВВП на оборону, чего требует Трамп. Европейцы задумаются, может, лучше тогда вкладываться в свою оборонку или в украинскую. Ведь украинцы могут наклепать ракет. Что, Украина не сделает ракеты дальностью 4 тысячи км? Да сделает! Кто был на Южмаше, наверняка видел ракету "Сатана", огромную дуру – она летала на 15 тысяч км, ведь это межконтинентальная ракета. Разве Южмаш не сможет поднять старые чертежи, модернизировать их, добавить европейскую электронику? Да сделает он все! Руки помнят, эти навыки никуда не делись.

В данном случае речь идет о том, что у Трампа есть риск перегнуть палку, и это уже ощущается. Ведь европейцы на все это смотрят и думают: "Ну, нет, ребята".

Не так просто Трампу прекратить военную помощь Украине. Да и на каком основании? Ведь есть законы, есть деньги, контракты и обязательства. Если у американцев есть контракт, они его выполняют. Это для них святое. Даже если у компании возникают какие-то препятствия, они обойдут их и сделают все, что должны.

Думаю, что и Трамп уже понимает, что они уже в чем-то перегнули палку. Ведь даже когда он позже вышел к прессе, он выглядел вполне спокойным.

Да и чего бы Трамп обижался? Человек столько прошел в своей жизни, на что ему обижаться? Все это политика. Все он прекрасно понимает. Как Трамп отметил под конец, "великолепное шоу получилось".

Если перепалкой с Зеленским Трамп и Вэнс выстрелили себе в ногу, то прекращение помощи Украине будет выстрелом в две ноги. Тогда Япония, Южная Корея и все остальные срочно озаботятся созданием ядерного оружия. Да по всему миру, увидев всю эту "пьянку", будут по-другому реагировать.

Перепалкой с Зеленским Трамп и Вэнс выстрелили себе в ногу, отметил тарас Загородний / Фото: x.com/WhiteHouse

Может ли этот конфликт в Белом доме, особенно если ситуация будет усугубляться, иметь неприятные последствия для самого Трампа – и внутри США, и в геополитическом смысле?

Трамп девальвирует свое главное оружие – "давайте деньги, и тогда будет вам всем безопасность". Глядя на конфликт с Зеленским, многие усомнятся, что в случае продолжения такого цирка их безопасность будет обеспечена, даже если они заплатят за нее. То есть все это работает против Америки.

В частности, Европа задумается о целесообразности платить американцам 5% ВВП, задумается, можно ли уложиться в 3%, ведь есть Украина – базовая страна для объединенной армии Европы, ей можно дать 20 млрд евро, и она лучше американцев сделает все необходимое, ведь есть Франция и Британия – им можно дать денег для расширения ядерных арсеналов, например, до тысячи боеголовок, и тогда будет ядерная безопасность.

Да, совсем ссориться с американцами Европа не будет, но вопросы задавать начнет. А это значит сокращение влияния США. Штаты хоть и говорят, что хотят уйти из Европы, однако это не совсем так, ведь, уходя из Европы, они потеряют и рычаги давления на нее, и много чего другого.

Внутри США 80% американских избирателей плохо относятся к России и Путину – все-таки определенная рамка задана. Среди республиканцев таких меньше, но тоже много – до 70%. У демократов 80% плохо относятся к Путину. А это цифры, на которые Трамп все-таки будет обращать внимание.

Кроме того, в самой Республиканской партии отношение к Украине у многих хорошее. В Демократической – вообще молчу: демократы могут возродиться на идеологии помощи Украине.

Трамп любит демонстрировать быстрые результаты. А что из быстрых результатов он покажет? Цены на яйца растут – как бы смешно это ни звучало, но это большая проблема для США: на наши деньги яйца там стоят уже 350 гривен. Быстрых результатов нет, война не окончена, в Израиле тоже все продолжается – а о чем тогда говорить? Трампу нужно что-то демонстрировать, но не получается.

Способна ли Европа, даже опять-таки при наличии у нее желания и денег, полностью компенсировать Украине отсутствие военной помощи США, если так произойдет?

Сейчас – нет. Ведь Европа не производит, например, тех же ракет для Patriot. Потребности Украине в технике (танки, тралы и прочее), думаю, европейцы смогут закрыть. Да, F-16 Европа не производит, но есть же Gripen, Rafale, Tornado и пр., но вопрос – как быстро Европа сможет все это сделать. И это большой вопрос. Другой вопрос – а надо ли? Ведь очевидно, что идет беспилотная авиация, и Украина тут является лидером на Европейском континенте, а в мире входит в первую пятерку. Плюс у нас есть своя школа авиастроения и всего остального – слава Богу, еще до конца не убили. Есть те же Антонов, ХАИ и прочие – неужели не найдется специалистов, которые наштампуют армию беспилотников? Ведь дроны вообще могут заменить пилотируемую авиацию, и эти беспилотники способны летать на электричестве и другом топливе.

Истребитель Gripen. F-16 Европа не производит, но у нее есть Gripen, Rafale, Tornado, потому потребности Украины в технике она может закрыть, считает Загородний / Фото: Википедия

Однако все это быстро не решится. Поэтому я и говорю, что европейцы сейчас могут дать американцам деньги, чтобы они успокоились, и закупить оружие для Украины. А дальше будут компенсировать тем, что у них есть. Например, хорошая оборонка в Швеции, и теми же гаубицами Archer все довольны.

Но Европа все будет медленно делать, это очевидно.

Для Украины сейчас достаточно закупить у американцев оружие для того, чтобы "добить" правильную позицию россиян – их согласие на границы 24 февраля 2022 года, и даже на границы 1991 года. Это только американцы могут сделать без вопросов.

Поэтому я категорически не поддерживаю наших "полезных идиотов" и тех, кому гранты обрезали, которые просто гонят на Трампа, рассказывая, что он "фашист". Американцы – это союзники для нас, и мы должны об этом помнить всегда.

В Европе испугались сближения США и России, и там уже есть понимание необходимости помогать Украине, отметил Загородний / Фото: Офис президента Украины

Захочет ли Европа напрягаться и вкладываться? Даже если учесть хотя бы тот момент, что Стармер и Макрон уже порекомендовали Зеленскому помириться с Трампом и наладить отношения со Штатами?

Само собой, все равно все наладится. Тут же вопрос денег. Есть ли у Европы деньги? Есть! Европейцы только на "ковид" потратили 3 трлн евро. А что, "ковид" опаснее, чем вторжение России? Европа хоть сейчас может найти 500 млрд. Да даже если бы 150 млрд евро было влито сейчас в украинскую оборонку, все было бы прекрасно.

Есть ли понимание необходимости этого? Есть. Европейцам уже страшно.

Мне кажется, что это такая игра Трампа – напугать россиянами, чтобы Европа начала быстрее шевелиться. Трамп же многозадачный. Например, уже ведь нашлось 30 тысяч миротворцев, которые никак не находились на начальном этапе, и как раз от Франции и Британии. Разговоры о миротворцах Трамп начал вести сразу после избрания. Европа долго не могла найти миротворцев, но, когда Трамп начал "в десны целоваться" с Путиным (так только кажется, они же еще не встречались), все в Европе перепугались, потому что понимают, что все реально может быть. А Трамп говорит, что это проблемы Европы, а не Америки.

Насколько я поняла, вы думаете, что отношения Киеву и Вашингтону все-таки удастся наладить. Но как, с вашей точки зрения, сейчас нам выстраивать свою свои действия и риторику в отношении США?

Мы должны концентрироваться на следующем. Пусть США дают оружие, а отношения тут 25-й вопрос. Ставку делают на сильных. Сильных любят.

Если не будет Трамп разговаривать с Зеленским, ничего, если оружие при этом будет давать – это главное.

А не будет ли такой постановки вопроса – смените Зеленского, мы будем разговаривать только с другим лидером Украины?

Мы имеем право сказать, что не хотим. Вся Европа уже вступилась за Зеленского. Это "штанговый" вопрос, ведь сразу создается предмет для торга: если оружие будет, тогда заменим Зеленского. А если не будет оружия, то чего мы должны менять Зеленского? Зачем тогда козе баян?

Вы вскользь упомянули, что в России радуются конфликту между Зеленским и Трампом, но рано. А как вы думаете, что сейчас может измениться в поведении России – и на поле боя, и в ее ракетном терроре, и в политической и дипломатической плоскостях?

У России только две опции: она или воюет, или начинает рассказывать про "добрую волю" и о том, что она нас бережет.

Сейчас ракетный террор уменьшился, и это заслуга Украины. СБУшники разнесли Энгельс, где были стратегические запасы топлива, бьют по НПЗ. Меньше стали летать и стратегические бомбардировщики. МиГ-31 еще год назад по несколько раз в день нам мозги компостировал, когда взлетал где-то в Мурманске. Сейчас это происходит раз в две недели. Это свидетельствует о двух вещах: либо встал вопрос топлива, потому что Россия уже не может производить авиатопливо в таком количестве, как раньше, из-за санкций, потому что оборудование изнашивается, а также плюс Украина бьет, либо дело в ресурсе самолетов.

Путин оказался в идиотском положении, недовольны будут и российские военные, и Китай – Загородний / Фото: kremlin.ru

По сводкам совершенно очевидно, что Россия выдыхается. Это говорили и военные. Далее этот вопрос станет краеугольным камнем. Пока что Украина не решила вопрос с КАБами. Если он решится, то россияне задохнутся.

Кроме того, время работает против России: по нефти ее жмут, экономика не в самом хорошем состоянии, плюс бьет Украина, и бьет системно.

А что еще Россия может предпринять?

Путин оказался в идиотском положении. Он так выскочил с идеей о редкоземельных металлах, которые стал предлагать Трампу, что офигели сразу несколько прослоек. Прежде всего – военные, которые скажут, что не поняли, за что тогда воевали, за что положили столько людей? Чтобы Трампу отдать редкоземельные металлы? Кроме того, Китай. Никто на скрывает, что Россию хотят оторвать от Китая. Китайцы тут тоже могут сказать: "Подождите, это не то, что мы задумывали. Этот Техас грабить будем мы!". И американцы вскоре поймут, что Россию невозможно оторвать от Китая.

Россия рано радуется. Путин же плевал на Европу, а сейчас Трамп может сказать ему: "Все, разговаривай с европейцами. Арктику-то я могу забирать, но по вопросу Украины – прости, братан, ничем помочь не могу". По одной причине – Трамп не может остановить Украину. Вот в чем проблема Трампа: он не может выполнить свои обещания.

Но, наверное, Трамп может снять некоторые санкции с России…

Товарооборот России и США всегда был маленьким. Основной товарооборот у США всегда был либо с Европой, либо с Китаем.

Какие санкции он может снять? Касающиеся нефти? Так у Трампа там своих орлов достаточно, чтобы добывать нефть. Его не поймут пацаны в Техасе. А именно это интересует россиян – им нужно экспортировать нефть и газ. Американцы сами являются поставщиками нефти и газа в Европу. Зачем им русские нужны?

Я вас уверяю, те санкции, которые наложены на Россию, лет сто будут сниматься. Если вообще снимутся.

Что теперь будет с Соглашением о недрах, ради которого и ехала украинская делегация во главе с Зеленским в Вашингтон? Какие изменения оно может претерпеть?

Текст уже согласован. Это хорошая работа украинской дипломатии. Украинцы наконец научились писать договора так, как пишет их Запад – ничего не ясно, но очень интересно. Там прописано, по сути, что, если нет военной помощи, то Украина никому ничего не должна. Это лишь договор о намерениях. Мы договорились что-то создать, а теперь можем думать об этом лет сто. Потому что Украина не согласится на то, что там написано. Там будет еще множество нюансов.

Я думаю, что это рамочное соглашение будет подписано, потому что для его подписания не требуется присутствие Зеленского.

Насколько возможно прекращение огня в этом году? Тем более в свете последних событий.

Если грохнут Путина сегодня, то – возможно, через месяц. Пока Путин будет при власти, он будет воевать. Я не вижу возможностей, чтобы было прекращение огня.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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