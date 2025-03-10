Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Переговоры США и Украины: стало известно, что Украина предложит в Джидде

Анна Ярославская
10 марта 2025, 09:05
284
Украина надеется убедить Белый дом в необходимости отмены решения о замораживании обмена разведданными и поставках оружия ВСУ.
Зеленский, Ермак
Киев предложит частичное прекращение огня на встрече в Саудовской Аравии - FT / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

  • Киев стремится наладить отношения с Белым домом
  • Украина может предложить частичное прекращение огня

На переговорах США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта украинская делегация может предложить некоторые уступки на фронте. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Уже завтра украинская переговорная команда вместе с президентом Владимиром Зеленским отправляется в Саудовскую Аравию, где планирует встретиться с представителями США для продолжения переговоров по достижению мира. По словам украинского лидера, команда планирует договариваться также и о продолжении поддержки от Белого дома.

видео дня

Чтобы убедить США в том, что Зеленский стремится к заключению мира, украинская команда может предложить частичное прекращение огня в Черном море.

"Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией для ударов беспилотников и ракет большой дальности и боевых действий в Черном море", — пишет издание.

По данным Financial Times, Киев стремится показать Белому дому, что есть определенный прогресс в переговорах, чтобы американцы пересмотрели свое решение о приостановлении помощи Украине.

Также издание пишет, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как услугу за восстановление военной и разведывательной помощи, о чем говорят некоторые европейские чиновники.

помощь США, инфографика
Сколько помощи США передали Украине / Инфографика Главред

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио уже отправился в Саудовскую Аравию, где будет участвовать в переговорах с украинской командой. По данным Голоса Америки, он будет продолжать настаивать на скорейшем прекращении огня и заключении мирного соглашения между Украиной и Россией.

Переговоры с США в Саудовской Аравии - последние новости

Как писал Главред, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

11 марта в Саудовской Аравии должна состояться встреча украинской и американской делегаций. США планируют использовать эту встречу для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка близка к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной. По его словам, Вашингтон "почти это сделал". Также глава Белого дома ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Саудовская Аравия война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Переговоры США и Украины: стало известно, что Украина предложит в Джидде

Переговоры США и Украины: стало известно, что Украина предложит в Джидде

09:05Война
"Важен для оккупантов": дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ

"Важен для оккупантов": дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ

08:29Мир
Трамп сделал важное заявление о передаче разведданных Украине: что сказал

Трамп сделал важное заявление о передаче разведданных Украине: что сказал

07:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Позорище: неграмотная дочь Лорак показала подарок на 8 марта

Позорище: неграмотная дочь Лорак показала подарок на 8 марта

Украина под влиянием мощной магнитной бури: сколько продлится шторм

Украина под влиянием мощной магнитной бури: сколько продлится шторм

Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта: Рыбам - недоразумение, Львам - повышение

Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта: Рыбам - недоразумение, Львам - повышение

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 марта: Тельцам - терпение, Ракам - сложности

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 марта: Тельцам - терпение, Ракам - сложности

Воссоединение: Максим Галкин показал редкое фото семьи в полном составе

Воссоединение: Максим Галкин показал редкое фото семьи в полном составе

Последние новости

09:37

Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на Курщине

09:22

Дивный новый мир Маскамнение

09:06

"Дальше он сам": Павел Зибров рассказал о своем таинственном сыне

09:05

Переговоры США и Украины: стало известно, что Украина предложит в Джидде

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 марта (обновляется)

Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕСТрамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС
09:00

Самолеты стран НАТО будут сбивать только шахеды и крылатые ракеты, но не баллистику - Криволап

08:32

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:29

"Важен для оккупантов": дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в РФ

07:56

Трамп сделал важное заявление о передаче разведданных Украине: что сказал

Реклама
07:53

"Приятно осознавать": Алла Пугачева мощно прошлась по российской журналистке

07:10

Где спряталась белка: только "гений головоломок" найдет ее за 10 секунд

06:55

Переговоры в Саудовской Аравии: в Reuters назвали цель США

06:19

Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии: чего ждать?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

05:00

Где спрятался полицейский: только идин из пяти найдет копа за 5 секунд

04:06

РФ может начать новую войну: появился неожиданный сценарийВидео

03:32

"Есть рычаги давления": США могут резко изменить свою позицию в отношении УкраиныВидео

03:11

Без стирки и химии: как легко избавиться от неприятного запаха из обуви

01:30

"Это самое сильное": Рианна впервые показала свои гламурные роды

09 марта, воскресенье
23:51

Через год после скандального развода: Натали Портман закрутила новый роман

Реклама
23:48

Зеленский сказал, какого результата ожидает от встречи в Саудовской Аравии

23:17

Как брат Джей Ди Вэнса воевал за Украину в составе "Волков да Винчи"мнение

23:08

Звезда Лиги Смеха оказался в розыске ТЦК - что произошло

22:47

Британия передает разведданные Украине: СМИ выяснили, как могут обойти запрет США

22:16

"Вы будете отвечать": в США анонсировали "адские санкции" против РФ

22:14

Популярный шоумен и воин ВСУ признался, как переносит тяжелую травму

21:26

РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине

21:25

"Я стесняюсь": Леся Никитюк впервые рассказала, чего стыдится в своей внешности

21:21

"Мясник из Белого дома": экс-президент Румынии жестко припечатал Трампа

20:55

4 самых больших трудоголиков среди знака зодиака

20:29

Зачем сажать бархатцы на огороде - невероятная польза цветов

20:29

Как защитить розы от черной пятнистости: садовод назвала 3 простых шага

20:05

"Будет хуже, чем Афганистан": Грэм призвал возобновить военную помощь Украине

19:41

Что делать, если куры едят яйца: причины и 4 решения проблемы

19:30

Угроза "полного разгрома" Украины: эксперт об остановке помощи СШАВидео

19:30

Прорыв РФ на Сумщине и новые требования Трампа: главные новости Украины (дайджест)

19:24

"Замолчи, мелкий человек": Маск и Рубио ответили на угрозы главы МИД Польши

18:54

"Вызываю вас на бой": Антон Wellboy пристыдил "заграничного" Потапа

18:42

На зависть соседям: для чего хитрые хозяйки протирают окна раствором из уксусаВидео

18:39

"Нам давали три дня": эксперт признался, есть ли у Украины козыри в войне с РФВидео

Реклама
18:30

Совместное использование ядерного оружия: Мерц сделал неожиданное предложение

17:33

Трамп высказался о сделке с Украиной и рассказал о своем отношении к РФВидео

17:32

Зеленский резко изменил мнение и фактически извинился за все - Джонсон

17:30

"Отобрал, как конфеты у ребенка": Трамп сделал новое громкое заявление о ЗеленскомВидео

16:58

Праздник не удался: популярная украинская певица попала в ДТП

16:43

Украина под влиянием мощной магнитной бури: сколько продлится шторм

16:22

У плесени - ни единого шанса: 3 копеечных средства для борьбы с грибком

16:20

Создание нового военного союза для противодействия РФ: эксперт раскрыл сценарийВидео

16:11

Налет "отпадет сам" за 30 минут: названо лучшее средство для чистки унитаза

16:08

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 марта

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять