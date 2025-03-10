Переговоры США и Украины: стало известно, что Украина предложит в Джидде

Главные тезисы:
- Киев стремится наладить отношения с Белым домом
- Украина может предложить частичное прекращение огня
На переговорах США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта украинская делегация может предложить некоторые уступки на фронте. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Уже завтра украинская переговорная команда вместе с президентом Владимиром Зеленским отправляется в Саудовскую Аравию, где планирует встретиться с представителями США для продолжения переговоров по достижению мира. По словам украинского лидера, команда планирует договариваться также и о продолжении поддержки от Белого дома.
Чтобы убедить США в том, что Зеленский стремится к заключению мира, украинская команда может предложить частичное прекращение огня в Черном море.
"Киев намерен предложить частичное прекращение огня с Россией для ударов беспилотников и ракет большой дальности и боевых действий в Черном море", — пишет издание.
По данным Financial Times, Киев стремится показать Белому дому, что есть определенный прогресс в переговорах, чтобы американцы пересмотрели свое решение о приостановлении помощи Украине.
Также издание пишет, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как услугу за восстановление военной и разведывательной помощи, о чем говорят некоторые европейские чиновники.
Тем временем госсекретарь США Марко Рубио уже отправился в Саудовскую Аравию, где будет участвовать в переговорах с украинской командой. По данным Голоса Америки, он будет продолжать настаивать на скорейшем прекращении огня и заключении мирного соглашения между Украиной и Россией.
Переговоры с США в Саудовской Аравии - последние новости
Как писал Главред, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Саудовскую Аравию.
11 марта в Саудовской Аравии должна состояться встреча украинской и американской делегаций. США планируют использовать эту встречу для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка близка к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной. По его словам, Вашингтон "почти это сделал". Также глава Белого дома ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.
Другие новости:
- У Трампа связали возобновление помощи Украине с ходом переговоров
- "Зеленского дожали": эксперт о сценарии подготовки мирных переговоров
- Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии: чего ждать?
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред