Зеленский сказал, какого результата ожидает от встречи в Саудовской Аравии

Встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии стала еще более подготовленной, заявил президент.

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Зеленский едет в Саудовскую Аравию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

10 марта Владимир Зеленский отправится в Саудовскую Аравию

Встреча делегаций Украины и США стала еще более подготовленной

Украина надеется на результаты по приближению мира и продолжению поддержки

В понедельник, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Встреча между делегациями Украины и США 11 марта должна быть результативной. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Завтра мы продолжим работать ради приближения мира - будет мой визит в Саудовскую Аравию. Также на сегодня еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии - Украины и Соединенных Штатов. Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки", - заявил Зеленский. видео дня

По его словам, "дипломатия будет сильной только на сильных фронтовых позициях". Следовательно, Украина активно работает над тем, чтобы удовлетворить потребности своих военных в вооружении.

Президент рассказал, что министр обороны Украины Рустем Умеров доложил ему о результатах встреч с международными партнерами. В ответ на эти контакты Польша готовит новые пакеты поддержки для Украины и продолжает участие в чешской инициативе по боеприпасам.

"Германия - ожидаем ускорения поставок ПВО, систем IRIS-Т и боеприпасов к ним. Чрезвычайно важно, что Германия осознает роль одной из крупнейших опор безопасности Европы и современного свободного мира. Мы очень ценим это. Евросоюз - работаем на уровне институтов ЕС, чтобы перекрыть имеющиеся дефициты в поставках", - отметил он.

Зеленский добавил, что Нидерланды готовы инвестировать в расширение производства оружия в Украине. Поддержка стран Северной Европы и Балтии также остается мощной.

"Это означает новые пакеты, новые инвестиции в производство оружия, новые политические инициативы, которые укрепят нас всех - и Украину, и Европу. Я хочу поблагодарить всех партнеров", - подчеркнул президент.

Помощь Украине от США / Инфографика Главред

Встреча в Саудовской Аравии - новости Украины

Напомним, в Саудовской Аравии готовится встреча украинской и американской команд. Делегация Украины будет состоять из четырех представителей: Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы. Президент Зеленский начнет визит в Саудовскую Аравию со встречи с Наследным принцем, после чего украинские дипломаты и военные проведут переговоры с американской командой 11 марта.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США Марком Рубио предстоящую встречу делегаций Украины и США. Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен как можно быстрее завершить войну.

Как сообщал Главред, Зеленский 8 марта анонсировал важные встречи с лидерами ЕС и партнерами, в частности в Саудовской Аравии. Он отметил, что на следующей неделе ожидается много работы на международном уровне.

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Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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