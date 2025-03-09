'Отобрал, как конфеты у ребенка': Трамп сделал новое громкое заявление о Зеленском

Президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности и отметил, что он получал от администрации Байдена средства "как конфету у ребенка".

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Трамп сделал новое громкое заявление о Зеленском / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Трамп:

Зеленский недостаточно благодарен США за помощь

США дали Украине помощи на 350 миллиардов долларов

Президент Дональд Трамп снова обвинил украинского лидера Владимира Зеленского заявив, что тот брал финансовую помощь от США "как конфету у ребенка". Трамп назвал Зеленского неблагодарным и повторил эти обвинения чуть больше чем через неделю после острого спора в Овальном кабинете. Он также раскритиковал администрацию Байдена за предоставление Украине миллиардной военной поддержки. Об этом бывший президент США заявил в интервью Марии Бартиромо на Fox News, передает The Sun.

"То, что он (Зеленский - ред.) сделал, было похоже на то, как отобрать конфету у ребенка. Он умный парень, и он сильный парень, и он забрал деньги из этой страны (Соединенных Штатов - ред.) за Байдена, как конфету у ребенка - это было так легко с таким же отношением", - сказал Трамп. видео дня

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Он снова вспомнил о якобы неблагодарности Зеленского и подчеркнул, что Соединенные Штаты уже передали Украине 350 миллиардов долларов.

"Я просто не думаю, что он благодарен. Мы дали ему 350 миллиардов долларов. Байден никогда не должен был выделять 350 миллиардов помощи Украине. Он должен был уравнять взносы с Европой", - сказал Трамп.

Смотрите видео заявления Трампа о Зеленском:

Фото: скриншот

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп сделал новое заявление относительно соглашения о добыче полезных ископаемых с Украиной. В интервью Fox News он отметил, что до сих пор ожидает его подписания. Также он прокомментировал вопрос, сможет ли Украина выжить без поддержки Соединенных Штатов.

В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон, которого цитирует The Hill, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский кардинально изменил свою позицию относительно этого соглашения после напряженной встречи в Белом доме, однако документ так и не был подписан.

Бывший советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что угрозы санкциями, которые озвучивает Дональд Трамп в адрес России, не имеют реального веса. По его мнению, такая риторика призвана создать впечатление баланса между Киевом и Москвой, тогда как новые потенциальные ограничения не нанесут России существенного вреда.

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