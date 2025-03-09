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Трамп высказался о сделке с Украиной и рассказал о своем отношении к РФ

Алексей Тесля
9 марта 2025, 17:33
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Дональд Трамп прокомментировал вопрос о том, сможет ли Украина выжить без помощи США.
Трамп, Украина
Дональд Трамп прокомментировал перспективы подписания соглашения с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Президент США заявил о том, что все еще ждет подписания сделки с Украиной
  • Трамп отметил, что у него хорошие отношения с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу подписания соглашения о недрах с Украиной.

В интервью Fox News он заявил о том, что все еще ждет подписания сделки с Украиной по ископаемым.

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При этом он также прокомментировал вопрос о том, сможет ли Украина выжить без помощи США.

"Ну она может не выжить в любом случае, но вы знаете, что у нас есть некоторые слабые места с Россией. Вы знаете, что для этого требуются двое. Слушайте, этой войны не должно было произойти, но она произошла. Теперь мы застряли в том, что для этого нужны двое. Теперь мы застряли в этом беспорядке", — снова ответил в своей манере Трамп.

Сделка с США, Соглашение с США по ресурсам, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Кроме того, президент США также отметил, что у него хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и жесткая позиция по России. По его словам, жесткость его позиции в отношении РФ подтверждают принятые в его первый срок на посту президента санкции.

Смотрите видео - Дональд Трамп ответил на вопрос об Украине:

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/ Скриншот

Переговоры Украины с США - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп заморозил важную поддержку для украинских Воздушных сил. Соответствующий шаг Соединенных Штатов может снизить способность Украины противостоять воздушным атакам.

Как писал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.

Напомним, ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" смогут подписать глава Минэкономики Юлия Свириденко и глава МИД Андрей Сибига.

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Що таке Fox News?

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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