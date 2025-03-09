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Создание нового военного союза для противодействия РФ: эксперт раскрыл сценарий

Алексей Тесля
9 марта 2025, 16:20
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Лондон заявил о своей готовности отправить войска в Украину, напомнил Александр Леонов.
НАТО, войска РФ
В Европе думают над созданием единых сил / Коллаж: Главред, фото: nato.int, Минобороны РФ

Важно:

  • Британия может играть важную роль в создании нового военного союза
  • Речь идет о военном союзе, а не о создании единых вооруженных сил

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов прокомментировал вопрос перспектив перевооружения европейских стран в контексте вероятности военного противостояния с РФ.

"Безусловно, от стран-лидеров, таких как Германия и Франция, которые уже имеют совместные военные проекты, многое зависит. Они вносят львиную долю в финансирование Евросоюза, поэтому их политическая воля играет ключевую роль", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что к этому процессу готова присоединиться и Великобритания, хотя она уже не является членом ЕС.

"Например, Лондон заявил о своей готовности отправить войска в Украину. Это свидетельствует о том, что Британия, даже вне ЕС, может играть важную роль в создании нового военного союза в Европе", - указал он.

По словам аналитика, важно рассмотреть возможность привлечения к такому союзу, например, Канады как страны Большой семерки (G7), которые могут играть финансовую роль в ускорении создания новых систем безопасности.

"И здесь, кстати, есть интересная страна - Норвегия, которая имеет большие доходы от добычи газа и может стать одним из доноров ускоренного финансирования создания единого блока или европейских сил", - говорит он.

Собеседник согласился с мнением о том, что речь идет скорее о военном союзе, а не о создании единых вооруженных сил Европы.

"Ведь этот процесс очень сложный и длительный, а поскольку времени мало, то, вероятно, предпочтение будет отдано возможности объединения разных стран в единый военный блок, чем созданию общей армии. Хотя единая армия, с точки зрения управления, финансирования и т.д., является привлекательным проектом, к которому могут вернуться со временем", - добавил Леонов.

Смотрите видео - интервью Александра Леонова:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Александр Леонов

Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".

Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

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