Украина под влиянием мощной магнитной бури: сколько продлится шторм

Шторм может вызвать ряд неприятных симптомов, особенно у метеочувствительных людей.

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Землю атаковала 7-балльная магнитная буря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какова мощность магнитной бури

Как долго будет длиться шторм

В воскресенье, 9 марта, Землю накрыла магнитная буря силой 7 баллов. Об этом сообщает портал meteoagent, который мониторит солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

Аналитики подчеркивают, что шторм может вызвать ряд неприятных симптомов, особенно у метеочувствительных людей.

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Медики предупреждают о вероятных резких колебаниях давления, головных болях, мигренях, головокружении, тошноте и тревожности. Кроме того, могут наблюдаться перепады настроения и общая слабость.

Украину атаковала магнитная буря / фото: meteoagent

Как уберечься от воздействия магнитной бури

Главред сообщал, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее. В то же время в этот промежуток времени эксперты не рекомендуют заниматься чрезмерной физической активностью.

Следует пить больше воды и отказаться от кофе и алкоголя.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию.

Кроме того, необходимо уделить внимание режиму сна.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика: Главред

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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