Встреча делегаций Украины и США: Сибига сообщил о важном разговоре с Рубио

Стороны обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

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Андрей Сибига провел переговоры с Марком Рубио / Коллаж: Главред, фото: МИД, Facebook/SenatorMarcoRubio

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Андрей Сибига провел разговор с госсекретарем США Марком Рубио

Стороны обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с госсекретарем США Марком Рубио.

По его словам, стороны обсуждали предстоящую встречу в Саудовской Аравии между представителями США и высокопоставленными украинскими чиновниками.

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"У меня был конструктивный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии", - написал министр.

Рубио после разговора с Сибигой отметил, что Трамп намерен как можно скорее завершить войну.

"Секретарь подчеркнул, что президент (США Дональд - ред.) Трампа полон решимости как можно скорее положить конец войне, и подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира", - говорится в публикации Госдепа.

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Ранее сообщалось о том, что на следующей неделе пройдут переговоры между Украиной и США. Известно, что в этих переговорах примут участие глава Офиса президента США Андрей Ермак, госсекретарь США Марко Рубио.

Как писал Главред, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.

Ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" смогут подписать глава Минэкономики Юлия Свириденко и глава МИД Андрей Сибига.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.



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