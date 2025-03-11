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"Он хочет уничтожить Европу": раскрыты детали плана Трампа по России и Украине

Юрий Берендий
11 марта 2025, 17:12
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Трамп прорабатывает четкую стратегию, которая заключается в уничтожении Европы и дальнейшего разрыва связей между Россией и Китаем, отметил Кочетков.
'Он хочет уничтожить Европу': раскрыты детали плана Трампа по России и Украине
Раскрыты детали плана Трампа по России и Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины , скриншот с видела

О чем сказал Кочетков:

  • Влияние Европы на ход переговоров будет незначительным
  • США и Россия будут давить на Украину и Европу
  • Трамп готовится отдать Тайвань Китаю

США пытаются вести переговоры с Украиной и Россией самостоятельно, исключая Европу из этого процесса. О роли Европы в мирных переговорах по Украине рассказал политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду.

По его словам, влияние Европы будет минимальным. Совместное давление США и России направлено не только против Украины, которая является передовым рубежом Европы, но и против самой Европы. Санкции также будут нацелены на ЕС, тогда как Украину пытаются уничтожить из-за ее боеспособной армии.

Кочетков считает, что при молчаливом согласии Дональда Трампа Путин может обострить ситуацию в Европе, заставляя ее снова покупать энергоносители по высоким ценам. Это, в свою очередь, позволит России прекратить поставки энергоресурсов в Китай, чего и добивается Трамп.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

"И тогда уже окончательно публично возникнет против союзничества против Китая. То есть Европа - тоже объект агрессии России и США в геополитической стратегии Трампа, где он хочет оставить Китай наедине, без Европы, поскольку она имеет собственные экономические и политические связи с Пекином. Он хочет уничтожить Европу, чтобы она не вмешивалась, а Россию - оторвать от Китая. А дальше выстраивать определенную стратегию против Китая. Он отдаст им Тайвань - это понятно", - указывает он.

Кочетков отмечает, что США уже перевозят ключевые промышленные предприятия Тайваня, фактически готовясь к его возможному захвату Китаем.

По его словам, Трамп, не вмешиваясь в действия Китая в отношении Тайваня, вероятно, стремится получить выгодные экономические условия сотрудничества с Пекином в будущем.

В то же время Европа может стать следующей жертвой: сегодня это Украина, а завтра - ЕС. Влиять на ситуацию ей будет крайне сложно, особенно в сфере военно-промышленного комплекса и всех связанных с ним отраслей.

Смотрите видео интервью Александра Кочеткова Главреду о переговорах между США и Украиной:

"Деньги есть. Военно-промышленный комплекс потенциально способен удовлетворить любые потребности Украины, но только за три года. Да, примерно три года. А на сегодня мы имеем критическую зависимость от оружия, которое поступало из Соединенных Штатов. И даже если его найти в другом месте, они все равно смогут дистанционно выключать его". - резюмировал аналитик.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские истребители могут быть привлечены для защиты украинских территорий от российских ударов в рамках инициативы "Небесный щит". Этот план, разработанный военными экспертами, предусматривает участие авиации союзников в случае обострения боевых действий. Об этом в рассказал авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Владимир Путин не рассматривает компромиссы по временно оккупированным территориям, введению миротворцев и нейтральному статусу Украины во время возможных переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей служб безопасности. Жесткая позиция Кремля создает препятствия для реализации плана президента США Дональда Трампа по установлению устойчивого мира.

Советник по национальной безопасности США заявил, что переговоры с Украиной в Саудовской Аравии продвигаются. Такую оценку он дал в комментарии CNN во время перерыва в обсуждениях с украинской стороной.

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Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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