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В Украине резко подешевела гривня: курс валют в банках

Виталий Кирсанов
11 марта 2025, 16:57
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В последний раз курс был выше 45 гривень 6 ноября 2024 года - перед выборами в США.
курс валют
Курс валют в банках / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Курс валют в НБУ
  • Курс валют в "ПриватБанке"

Национальный банк Украины установил на среду, 12 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Относительно европейской валюты гривня также продолжила падение. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,21 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 44 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,43/41,46 грн/долл., а евро - 45,25/45,27 грн/евро.

При этом, курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 11 марта, подорожал на 15 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также вырос на 15 копеек и составляет 45,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 44,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался неизменным на уровне 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 11 марта, подорожал сразу на 41 копейку и составил 45,46 гривни.

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,43-41,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

В последний раз курс был выше 45 гривен 6 ноября 2024 года - перед выборами в США. После победы Дональда Трампа евро сильно подешевел к доллару. Однако в последнее время евро снова дорожает из-за экономической политики президента США.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как писал Главред, новая политика президента США Дональда Трампа создает напряжение на мировых финансовых рынках. Как следствие, на валютные рынки, в том числе и украинский, оказывает постоянное психологическое и экономическое давление. По данным аналитика Алексея Козырева, среднегодовой курс может составлять около 43 гривен за доллар.

Недавно аналитик Минфина сообщил, что учитывая скачки евро и проседание доллара на мировом валютном рынке, волатильность на украинском рынке по курсу этих валют возрастет. Но это не означает, что украинцам нужно немедленно бежать в обменники, подчеркнул аналитик.

Тем временем глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро.

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