США принуждают Украину пойти на территориальные уступки: о каких землях идет речь

Госсекретарь США считает, что Украина не сможет вернуть земли, захваченные РФ в 2014 году.

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Рубио заявил, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное из заявления:

"Украине нужно будет пойти на территориальные уступки"

"Украина не сможет заставить РФ вернуть территории, захваченные в 2014 году"

Украина должна будет пойти на территориальные уступки в рамках любого соглашения о прекращении войны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает The New York Times.

Он считает, что Украине нужно отказаться от территорий, которые РФ захватила в 2014 году. Он также добавил, что и Путину нужно идти на уступки.

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"Я думаю, обе стороны должны прийти к пониманию, что военного решения этой ситуации не существует. Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году", - сказал Рубио.

Госсекретарь США добавил, что вскоре будут проведены переговоры с Москвой, в ходе которых станет ясно, от чего РФ готова отказаться ради прекращения войны.

"Самое главное, с чем мы должны отсюда уйти, — это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме ... Мы не знаем, насколько они на самом деле далеки друг от друга", - сказал Рубио.

Мирные планы для Украины - последние новости

Напомним, в Лондоне состоялся европейский саммит, где обсудили гарантии безопасности для Украины, поддержку оборонной промышленности и возможное перемирие. Лидеры отметили, что санкции против России сохранятся до установления устойчивого мира. Перемирие должно начаться с обмена пленными и возвращения детей.

Также Макрон заявил, что Франция и Великобритания предлагают месячное перемирие, которое будет касаться только атак с воздуха, моря и энергетической инфраструктуры. По его словам, это первый этап перед развертыванием миротворческих сил, а переговоры по плану продлятся несколько недель.

Кроме того, руководитель Центра общественной аналитики Вежа, глава Благотворительного фонда Новая дорога Валерий Клочок раскрыл детали мирного плана президента США Дональда Трампа.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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