Часть областей будет без защиты: как Европа может закрыть небо над Украиной

Согласно опубликованному плану, предполагается, что авиация стран-союзников будет патрулировать небо над Украиной и защищать от ударов РФ, указывает эксперт.

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Будет ли авиация стран Европы сбивать российские дроны и ракеты / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Криволап:

Авиация союзников согласно плану "Небесный щит" будет привлечена к отражению атак со стороны РФ

Истребители стран Европы не будут контролировать 200 километровую зону у линии фронта

Истребители стран Европы могут быть привлечены для защиты украинских регионов от российских атак. Это предусмотрено в плане "Небесный щит", разработанном военными экспертами, который предусматривает участие авиации союзников в отражении атак РФ в случае эскалации боевых действий. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

По словам эксперта, европейские истребители будут патрулировать украинское небо для обеспечения предложенного моратория на ракетные и дроновые удары сроком на один месяц. Контроль за его соблюдением будет возлагаться, в частности, на воздушные силы партнеров.

"Они будут контролировать определенное воздушное пространство (за исключением 200-километровой зоны у фронта), чтобы не допустить нарушений. Но это не означает, что Россия не будет пытаться наносить удары", - сказал эксперт.

Криволап отмечает, что если будет лететь крылатая ракета, истребитель Eurofighter не останется в стороне. Задача союзной авиации - защита украинского воздушного пространства, однако удары по территории РФ, в частности по Москве, не предусмотрены. Это исключительно оборонительная миссия.

Смотрите видео интервью Константина Криволапа Главреду об авиации НАТО во время перемирия в Украине:

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Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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