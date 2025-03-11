Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Часть областей будет без защиты: как Европа может закрыть небо над Украиной

Юрий Берендий
11 марта 2025, 16:00
170
Согласно опубликованному плану, предполагается, что авиация стран-союзников будет патрулировать небо над Украиной и защищать от ударов РФ, указывает эксперт.
Часть областей будет без защиты: как Европа может закрыть небо над Украиной
Будет ли авиация стран Европы сбивать российские дроны и ракеты / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Криволап:

  • Авиация союзников согласно плану "Небесный щит" будет привлечена к отражению атак со стороны РФ
  • Истребители стран Европы не будут контролировать 200 километровую зону у линии фронта

Истребители стран Европы могут быть привлечены для защиты украинских регионов от российских атак. Это предусмотрено в плане "Небесный щит", разработанном военными экспертами, который предусматривает участие авиации союзников в отражении атак РФ в случае эскалации боевых действий. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

По словам эксперта, европейские истребители будут патрулировать украинское небо для обеспечения предложенного моратория на ракетные и дроновые удары сроком на один месяц. Контроль за его соблюдением будет возлагаться, в частности, на воздушные силы партнеров.

"Они будут контролировать определенное воздушное пространство (за исключением 200-километровой зоны у фронта), чтобы не допустить нарушений. Но это не означает, что Россия не будет пытаться наносить удары", - сказал эксперт.

Криволап отмечает, что если будет лететь крылатая ракета, истребитель Eurofighter не останется в стороне. Задача союзной авиации - защита украинского воздушного пространства, однако удары по территории РФ, в частности по Москве, не предусмотрены. Это исключительно оборонительная миссия.

Смотрите видео интервью Константина Криволапа Главреду об авиации НАТО во время перемирия в Украине:

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Курском плацдарме остается сложной для Сил обороны Украины. Российские войска не только осуществляют давление со всех направлений, но и пытаются создать условия для окружения, сообщил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

Тем временем в Саудовской Аравии началась встреча делегаций США и Украины. Переговоры стартовали в 11:00 по киевскому времени и будут проходить исключительно на уровне делегаций, хотя не исключена возможность встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Марком Рубио. Как сообщает сайт Госдепа, консультации в Эр-Рияде начались в 12:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

Решение президента США Дональда Трампа по Украине, вероятно, базируются на плане спецпредставителя Белого дома по вопросам Киева и Москвы Кита Келлога. Как пишет The Telegraph, этот документ был презентован три года назад, и похоже, что именно его положения сейчас реализовывает Трамп.

Другие новости:

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО мирное урегулирование мирные переговоры с Россией Константин Криволап
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

15:51Война
Переговоры в Саудовской Аравии: в США выступили с первым заявлением о ходе встречи

Переговоры в Саудовской Аравии: в США выступили с первым заявлением о ходе встречи

15:28Мир
Как скоро закончится война: The Economist дал четкий прогноз инвесторов мира

Как скоро закончится война: The Economist дал четкий прогноз инвесторов мира

15:20Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
"Есть избранник": коллега Кучеренко назвала причину ее развода с Комаровым

"Есть избранник": коллега Кучеренко назвала причину ее развода с Комаровым

На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

"Врезал" почти 8-балльный шторм: в Украине жестко затягивается магнитная буря

"Врезал" почти 8-балльный шторм: в Украине жестко затягивается магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

16:40

"Вопреки всему": Валерий Залужный показал новое сэлфи с женой

16:17

Почему опасно выливать кипяток в раковину: неожиданные риски

16:00

Часть областей будет без защиты: как Европа может закрыть небо над УкраинойВидео

15:54

Почему потеют руки, когда мы нервничаем: ученые дали неожиданный ответ

15:51

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Patriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи СШАPatriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи США
15:40

Что из зелени можно посадить в огороде: взойдет уже через неделю

15:28

Переговоры в Саудовской Аравии: в США выступили с первым заявлением о ходе встречи

15:20

Как скоро закончится война: The Economist дал четкий прогноз инвесторов мира

15:15

"Он вышел в тираж": в РФ Киркорова назвали павлином и предрекли забвение

Реклама
15:07

Электроэнергия в Украине подорожает: кому из украинцев придется платить больше

15:02

Не знает собственной фамилии: брат короля Чарльза III "пристыдил" Меган Маркл

14:56

Дети будут просить добавки: простой рецепт рыбных шариков в невероятном соусе

14:36

Тяжелые последствия для Москвы: в Генштабе раскрыли детали удара по России

14:33

"РФ может нанести ракетный удар": Жданов рассказал об угрозе новых обстреловЭксклюзив

14:04

Как сэкономить на топливе: секретный прием с миской воды в салоне авто

14:01

США "исключили" возвращение Украины к границам 2014 или 2022 года: появилась реакция ЦПД

13:58

"Украинский след": в республиканской партий открыто высмеяли заявление Маска

13:40

У Европы есть козырь для военной помощи Украине: Жданов раскрыл деталиВидео

13:36

"Главная в доме": мама Верки Сердючки насмешила Сеть свежим фото внучки

13:18

"США - на стороне агрессора": эксперт дал мрачный прогноз по переговорам в Эр-Рияде

Реклама
13:15

5 знаков зодиака, которые всегда прикроют вашу спину

13:13

Всего за 10 минут: оригинальный завтрак из простых ингредиентовВидео

13:04

Ошибается большинство: как правильно жарить грибы с луком

12:56

В Москве заявили о новом ударе ракетами Орешник по Украине - что известно

12:51

Переговоры Украины и США: Ермак назвал главную цель Киева

12:15

Оккупанты прорываются на Сумщину: в ГПСУ рассказали о заходе вражеских групп

12:10

"Изгородь в три этажа": как живет Алла Пугачева на Кипре

11:58

"Мы накопили жирок": Жданов сказал, сколько Украина продержится без помощи из США

11:42

Встреча Украины и США стартовала: первые заявления Киева, кадры

11:32

Мирный план Трампа: Жданов назвал позитивный и негативный сценарий для УкраиныВидео

11:10

Китайский гороскоп на завтра 12 марта: Драконам - страх, Лошадям - злость

11:06

Европа может патрулировать небо над Украиной: станут ли самолеты РФ угрозойЭксклюзив

11:00

Из Украины хотят сделать вечного должника: Кочетков - о переговорах в Саудовской Аравии

10:59

"Наши воины сражаются": нардеп допустил вывод Сил обороны из Курской области

10:36

"Днище": предательница Королева публично опозорилась на всю РФ

10:35

Встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии уже началась: подробностиВидео

10:26

РФ атаковала Искандером и 126 БПЛА: есть последствия пяти областях УкраиныФото

10:02

ВСУ стабилизировали ситуацию на одном из самых горячих направлений: детали

09:14

Останется без защиты США: назван тревожный прогноз для Европы

09:08

Гороскоп на завтра 12 марта: Весам - потрясающий день, Рыбам - прибыль

Реклама
09:07

"Счастье": Потап обратился к поклонникам и сделал громкое заявление

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

08:51

У Зеленского заявили о начале переговоров с США в Саудовской Аравии: что известно

08:32

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

Трамп запустил сценарий Келлога по Украине: The Telegraph раскрыл 5 пунктов плана

08:10

Трамп выдал большую тираду на тему ядерного оружиямнение

07:47

РФ готовит наступление в ближайшие дни: в ISW назвали направление

07:40

"Как я не люблю": Ольга Мартыновская пошла против Евгения Клопотенко

07:10

Загадка на 5 секунд для людей с острым зрением: где человек среди статуй

07:02

Взрывы, пожары и закрытые аэропорты: РФ массированно атаковали дроныФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять