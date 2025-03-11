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Трамп запустил сценарий Келлога по Украине: The Telegraph раскрыл 5 пунктов плана

Андрей Ганчук
11 марта 2025, 08:22
1485
Все действия команды Трампа – от ссоры с Зеленским в Белом доме, до задабривания Путина – часть плана, написанного Келлогом в апреле 2021 года.
Трамп, Украина
Трамп принуждает Украину к переговорам с РФ по плану Келлога - СМИ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Кратко:

  • Трамп реализует план Келлога по завершению войны в Украине
  • План Келлога не предусматривает вступление в НАТО
  • США могут серьезно вооружить Украину, если РФ откажется от соглашения

Решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Украины продиктованы реализацией плана спецпредставителя Белого дома по Киеву и Москве Кита Келлога. Документ был представлен три года назад, и, похоже, именно по его пунктам идет сейчас Трамп.

"Тактика Трампа по подчинению Украины и принуждению ее к мирным переговорам следует тщательному плану, написанному и опубликованному прошлым летом спецпосланником Китом Келлоггом, который указывал, что сокращение военной помощи Украине может быть использовано для принуждения Киева к переговорам", - пишет The Telegraph.

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Журналисты разобрали несколько пунктов плана и привели их в свое материале.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Трампа во время предвыборной кампании / Инфографика: Главред

Время остановить убийства

О чем говорится в плане

Речь идет о том, что Штаты планируют добиться прекращения огня путем переговоров. Военная помощь и укрепление обороны Украины будет продолжаться, но взамен Киев должен принять участие в мирном процессе с Москвой.

Что в реальности

Как отметили журналисты, все происходит так, как говорил Келлог. Трамп начал мирные переговоры с Путиным, а затем призвал к диалогу Зеленского.

Военная помощь продолжалась, пока Украина и Штаты готовились подписать сделку по редкоземельным металлам. Но после ссоры в Овальном кабинете Трамп обвинил Зеленского в том, что украинский гарант не готов завершать войну. После этого Вашингтон прекратил военную помощь Киеву и обмен разведывательными данными.

Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

Никакого вступления в НАТО

О чем говорится в плане

В плане говорилось, что для того, чтобы вынудить Путина принять участие в переговорах, президент Байден и лидеры НАТО должны отложить вступление Украины в Альянс на длительный период в обмен на серьезное мирное соглашение с гарантиями безопасности.

Что на самом деле

Во время встречи НАТО в Брюсселе министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Штаты не видят Киева в Альянсе.

"Соединенные Штаты не верят, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", - добавил глава Пентагона.

Суверенитет Украины

О чем говорится в плане

Согласно документу, Украину не заставят отказываться от своих территорий. Но Киев должен согласиться с возвращением территорий только дипломатией, а прорывов не произойдет до того, как Путин покинет президентский пост.

Что в реальности

Ситуация соответствует словам Келлога. Американские чиновники один за другим говорят, что Украина должна уступить Москве территории в обмен на мир.

Санкции против России

О чем говорится в плане

США и союзники обязуются полностью снять санкции с России и нормализовать отношения с Москвой лишь после того, как Кремль подпишет мирное соглашение, с которым согласится Киев.

Что на самом деле

Журналисты пишут, что Штаты готовят план снятия санкций против России сразу после того, как будут прекращены боевые действия. Согласно информации Reuters, Вашингтон уже рассматривает вариант, как это сделать в быстром темпе.

Долгосрочная архитектура безопасности

О чем говорится в плане

Штаты могли бы запустить сделку, которая соответствует интересам как Украины, так и самих США. Должна быть установлена долгосрочная архитектура безопасности, обеспечивающая оборону украинского государства.

Что на самом деле

Как полагают многие, данный раздел – обещание вооружить Украину "до зубов", если Москва не сможет договориться с Киевом и Вашингтоном, либо же не выполнить условия сделки. Также в разделе есть перечень гарантий безопасности, которые США еще не предлагали Украине.

Трамп запустил сценарий Келлога по Украине: The Telegraph раскрыл 5 пунктов плана
Кратко о Келлоге и Уиткоффе / Инфографика: Главред

Планы по завершению войны – новости по теме:

Как сообщал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины и Соединенных Штатов. Стороны обсудят возможность заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Украина на переговорах с США будет продвигать три ключевых требования, написали журналисты Суспільне. В частности, Киев предложит Москве обмен пленными, запрет на дальнобойные удары и режим тишины на море.

"Это реально воплотить быстро и проконтролировать", - сказал собеседник.

Украине, мол, нужно отказаться от территорий, которые Россия оккупировала в 2014 году, сказал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Киеву, дескать, в любом случае придется идти на территориальные уступки.

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Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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