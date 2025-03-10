'План уже сформирован': небо над какими областями Украины могут закрыть союзники

Страны-союзники могут закрыть небо над западными и частично центральными регионами Украины в рамках плана "Небесный щит", отметил авиаэксперт.

https://glavred.info/war/plan-uzhe-sformirovan-soyuzniki-mogut-zakryt-nebo-nad-ryadom-oblastey-ukrainy-10646138.html Ссылка скопирована

Союзники могут закрыть небо над рядом областей Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Криволап:

План "Небесный щит" разрабатывали с начала полномасштабного вторжения России

Авиация союзников будет патрулировать западные и частично центральные области Украины

План уже полностью сформирован, критических недостатков в нем нет

Европа может развернуть группировку из 120 боевых самолетов для защиты Украины от российских воздушных атак в рамках плана "SkyShield" ("Небесный щит"). Однако эта идея не нова, рассказал в интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап.

По его словам, этот план разрабатывали специалисты Королевских воздушных сил Великобритании еще с первых дней полномасштабной войны. Они занимались планированием операций, оценкой рисков и определением потенциальных угроз.

Технически и логистически концепция тщательно проработана, без критических недостатков. Расчеты показывают, что для эффективной защиты от крылатых ракет и "шахедов" целесообразно использовать именно боевую авиацию. Малыми беспилотниками в рамках этого плана заниматься не планируют.

"Крылатые ракеты могут сбивать самолеты, которые будут задействованы в этой операции: Rafale, Eurofighter, а также, возможно, F-16, Mirage - в зависимости от того, какие страны и какие части своих воздушных сил подключат к процессу. Все они будут действовать по стандартам НАТО, в целом предполагается привлечение 120 самолетов. В то же время следует четко понимать, что эти самолеты не могут действовать против баллистических ракет. В мире пока не существует самолетов, способных работать против баллистических ракет", - указывает аналитик.

Авиационный эксперт Константин Криволап отмечает, что для минимизации рисков для пилотов и самолетов учтено, что российские истребители не подлетают ближе чем на 30-40 км к контролируемым Украиной территориям. Поэтому было принято решение, что самолеты миссии не будут приближаться ближе чем на 200 км к границе с РФ или линии боевых действий. Это охватывает западные и частично центральные области Украины.

"Таким образом, зона патрулирования будет охватывать западные области Украины, частично центральные регионы, где будет возможно постоянное боевое дежурство самолетов партнеров", - делает вывод эксперт.

Он добавляет, что также тщательно проанализированы юридические аспекты. Специалисты изучили уставы ООН, международные соглашения, принципы суверенитета и договоры, из которых Россия уже вышла.

Главное ограничение - устав НАТО, который определяет Альянс как оборонительный союз, который не может участвовать в военных операциях вне территории стран-членов. Однако никаких запретов для отдельных государств действовать с согласия правительства Украины нет.

Смотрите видео интервью Константина Криволапа Главреду об авиации НАТО во время перемирия в Украине:

"Таким образом, любая страна, имеющая соответствующее разрешение от украинских властей, может осуществлять воздушное патрулирование в рамках инициативы SkyShield. Например, даже военно-воздушные силы Люксембурга могут участвовать в этой операции и делать здесь что угодно, если будут достигнуты соответствующие договоренности с украинскими властями. Сейчас решается вопрос: какие именно страны присоединятся к инициативе, какие самолеты будут задействованы, какой будет координация с украинской ПВО и европейскими системами, а также протоколы обмена данными", - сказал Криволап.

Криволап отметил, что концепция SkyShield уже окончательно сформирована и пересмотру не подлежит - сейчас идет только проработка практических аспектов ее реализации, то есть конкретного плана действий.

Россия крайне негативно воспринимает эту инициативу, угрожая агрессией против любой страны, чьи самолеты будут патрулировать воздушное пространство Украины и сбивать российские ракеты, что, по их заявлениям, может привести к эскалации.

Аналитик резюмирует, что в Европе прекрасно понимают суть таких угроз и не собираются отступать - возможные последствия их не пугают. Великобритания и Франция уже выразили поддержку инициативы, и теперь ожидается решение других государств.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, группа европейских политиков и бывших военных выступила с инициативой размещения 120 истребителей в воздушном пространстве западной Украины в рамках программы SkyShield. Это должно усилить защиту от российских обстрелов в случае возможного перемирия. Авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап предположил, сможет ли имеющаяся в Украине ПВО эффективно защитить территории, которые не будут патрулироваться в рамках этой инициативы.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина, вероятно, вынуждена будет согласиться на территориальные уступки в рамках любого соглашения о прекращении войны. Как сообщает The New York Times, он отметил, что Киеву придется отказаться от территорий, которые РФ захватила еще в 2014 году, хотя одновременно подчеркнул, что и Россия должна сделать уступки.

В субботу, 15 марта, Великобритания проведет повторный саммит по Украине в формате онлайн, сообщает The Guardian. Мероприятие состоится в конце интенсивной дипломатической недели, которая включает украинско-американские переговоры в Саудовской Аравии во вторник, а также отдельные европейские встречи в Париже с участием министров обороны Великобритании, Германии, Италии и Польши.

Другие новости:

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред