Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

Главное:
- Британия хочет провести повторный саммит по Украине
- Он состоится в онлайн-формате 15 марта
- Во встрече примут участие лидеры стран НАТО, которые готовы приобщить свои военные силы к "коалиции желающих"
В субботу, 15 марта, Великобритания планирует провести повторный саммит по Украине. Он состоится в онлайн-формате. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что это мероприятие состоится в конце напряженной дипломатической недели: во вторник запланированы украинско-американские переговоры в Саудовской Аравии, кроме того, в течение недели в Париже пройдут отдельные европейские дискуссии с участием министров обороны Великобритании, Германии, Италии и Польши.
"Можно ожидать, что премьер-министр Кир Стармер проведет вторую встречу лидеров коалиции желающих, опираясь на саммит в Ланкастер-хаусе", - сообщил представитель Даунинг-стрит Дэйв Парес, имея в виду лондонскую встречу 2 марта.
Кроме того, по информации Bloomberg, в новой встрече примут участие лидеры стран НАТО, которые готовы приобщить свои военные силы к "коалиции желающих".
В то же время, какие именно государства будут участвовать во втором саммите по Украине, не раскрывается.
"Мы сосредоточены на поддержке Украины, обеспечении суверенной и безопасной Украины и работе над предложениями по достижению прочного и долговечного мира", - добавил Парес.
Саммит в Лондоне - что известно
Как сообщал Главред, 2 марта в Лондоне состоялся европейский саммит, в котором приняли участие 18 глав государств и правительств и руководители международных институтов. На саммите обсуждали гарантии безопасности для Украины и мирный план.
После саммита Стармер и Макрон отметили, что перемирие должно быть на море, в энергетике и в воздухе. Они назвали такую идею альтернативным вариантом из договоренностей США и РФ.
Кроме того, премьер Великобритании заявил, что в Украину будут отправлены миротворцы для защиты выполнения мирного соглашения.
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The Guardian
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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