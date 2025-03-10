Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Защита от РФ во время возможного перемирия: эксперт сказал, что нужно Украине

Мария Николишин
10 марта 2025, 23:12
17
Даже во время перемирия Украина будет находиться под угрозой ударов РФ.
Защита от РФ во время возможного перемирия: эксперт сказал, что нужно Украине
Инициатива SkyShield / коллаж: Главред, фото: US Air Force, Силы территориальной обороны ВСУ

Главное из заявления эксперта:

  • Украине нужно обеспечить защиту от баллистических ракет РФ
  • Необходимо искать дополнительные способы защиты
  • Украине нужно понимать все передовые и современные системы, чтобы разработать собственные

Группа европейских политиков и бывших военных предложила развернуть 120 истребителей в небе над западной частью Украины в рамках инициативы SkyShield для защиты от российских обстрелов во время возможного перемирия. В интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап предположил, хватит ли того количества ПВО, которое сейчас есть в Украине, если его сконцентрировать на территориях, которые не будут патрулировать в рамках этой инициативы.

По его словам, основная проблема для всей территории Украины - это защита от баллистических ракет.

"Мы все равно будем находиться под угрозой ударов такими средствами, как ОТРК Искандер или Кинжал, поэтому от этого необходимо искать дополнительные способы защиты", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, важным вопросом является стоимость поражения целей, таких как Шахеды или крылатые ракеты. Если крылатые ракеты еще можно сбивать такими средствами, как AIM-9 или, в крайнем случае, AIM-120, которые являются довольно дорогими, то сбивать Шахеды такими ракетами экономически нецелесообразно.

"Наиболее эффективное решение - это применение реактивных дронов-перехватчиков, которые могут уничтожать Шахеды с минимальными затратами. Здесь главное не только военное взаимодействие, но и интеграция в техническую, политическую, медийную сферы, привлечение специалистов, овладение языками и различными системами управления", - подчеркнул Криволап.

Он также добавил, что если Украина даже не будучи членом НАТО, хочет соответствовать его стандартам, то нужно понимать все передовые и современные системы, чтобы разработать собственные.

Смотрите видео интервью Константина Криволапа Главреду об авиации НАТО во время перемирия в Украине:

Возможное перемирие с РФ - что известно

Как сообщал Главред, по информации издания Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин готов обсуждать временное перемирие в Украине при условии прогресса в достижении окончательного мирного урегулирования.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании предложили Украине перемирие на месяц. Отмечается, что перемирие должно быть на море, в энергетике и в воздухе. Они назвали такую идею альтернативным вариантом из договоренностей США и РФ.

Кроме того, Франция и Великобритания работают над мирным планом для Украины, который планируют представить Соединенным Штатам Америки. Дипломаты стран заявили, что план может быть готов уже "за несколько дней".

Читайте также:

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине новости Украины война России и Украины Константин Криволап
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США принуждают Украину пойти на территориальные уступки: о каких землях идет речь

США принуждают Украину пойти на территориальные уступки: о каких землях идет речь

22:38Война
Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)

Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

21:13Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

Гороскоп на завтра 11 марта: Львам - незабываемый день, Весам - успех

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

"Я сразу сказал Наташе": что происходит в браке Королевой и Тарзана

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 марта (обновляется)

Последние новости

23:28

"План уже сформирован": небо над какими областями Украины могут закрыть союзники

23:22

КриминАлла: Пугачеву подозревают в подготовке покушения

23:12

Защита от РФ во время возможного перемирия: эксперт сказал, что нужно УкраинеВидео

22:38

США принуждают Украину пойти на территориальные уступки: о каких землях идет речь

22:37

Рубанула решительно: Вера Брежнева впервые за много лет сменила имидж

Самолеты стран НАТО будут сбивать только шахеды и крылатые ракеты, но не баллистику - КриволапСамолеты стран НАТО будут сбивать только шахеды и крылатые ракеты, но не баллистику - Криволап
22:25

Ожидать ли повышения тарифов на свет: прогноз для украинцев

22:17

"Есть избранник": коллега Кучеренко назвала причину ее развода с Комаровым

22:00

Переговоры в Саудовской Аравии и мирный план: главные новости Украины (дайджест)

21:56

"Немножко показывает лишнее": Катя Осадчая ответила на слухи про беременность

Реклама
21:38

"Прихожу – бегу к ней": Дорофеева рассказала о пополнении в семье с Кацуриным

21:37

6 знаков зодиака, которые постоянно боятся подвести людей

21:36

"Горячие точки" для микробов: семь мест, которые люди забывают убирать

21:13

Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

20:43

Британия созывает новый саммит по Украине - что известно

20:27

Какая капуста полезнее: брокколи или цветная – для похудения и здоровья

20:09

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визитаВидео

20:03

Очередное обострение: россияне ищут места, где можно прорвать украинскую оборону

20:01

Владимир и Елена Зеленские удивили своим поступком на публике - детали

19:36

На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

19:26

Проверьте свое зрение: найдите лишнего кота за 5 секунд

Реклама
19:22

Россия хочет паузы в боевых действиях: Буданов назвал причину такого "желания"

19:22

Дмитрий Кулеба признался, почему не женился на своей возлюбленной

19:18

США могут возобновить военную помощь Украине: у Трампа назвали ключевое условие

19:10

Почему Россия устроила массовую атаку дронами за первую неделю марта?мнение

18:39

Стратегические объекты РФ под атакой: в Генштабе ВСУ рассказали важные подробности

18:38

В Украине резко изменились цены на фрукты и овощи: что и сколько теперь стоит

18:28

Украина на переговорах с США будет продвигать три ключевых требования, - СМИ

18:26

Что посадить в саду, чтобы отпугнуть вредителей: эксперт назвал лучшее растение

18:20

"Полимер не рассасывается": Повалий жалуется в РФ на неудачный визит к косметологу

18:10

"Нездоровое давление": Хижняк призналась, почему не пускает сына в актерство

18:09

Драить не нужно: женщина назвала чудо-средство, которое может очистить весь дом

17:32

"Признаки позитивные": у Трампа назвали основные темы переговоров США и Украины

17:21

Пара выкопала во дворе "тревожную" находку - пользователи TikTok "раскрыли" ее

17:19

Советский страх многих: почему в СССР боялись носить джинсы

17:08

Не только WD-40: чем смазать скрипучую дверь

17:07

РФ пытается продвигаться: Сырский рассказал об "окружении" ВСУ под Курском

16:20

Чего ждать от переговоров с США: Украина объявила свои условия для мирной сделки

16:08

Украину накрыла новая магнитная буря: когда закончится шторм

15:40

"Начнется похолодание": синоптик назвала точные даты непогоды в Украине

15:23

Оккупанты давят: ВСУ предупредили об угрозе для крупного города на Харьковщине

Реклама
15:08

Евровидение-2025: Украина возвращается в десятку лучших по версии букмекеров

14:40

Украина, став военной лабораторией, готова воевать в одиночку - The Times

13:58

У Украины есть план прекращения огня: в ОП раскрыли детали

13:50

"Давно ждали": в приложение "Дія" добавили разрешение на оружие

13:45

Всего один секрет: рецепт воздушного кулича, настоящий восторгВидео

13:22

США и Россия начинают "реставрировать" отношения: в Кремле вышли с заявлением

12:53

5 знаков зодиака, которые любят роскошь

12:35

Есть ли угроза окружения ВСУ в Курской области: ветеран сделал заявление

12:32

Олеся Жураковская попала в ДТП - подробности

12:27

Эффективнее спецназа НАТО: эксперт рассказал, чем Европа может усилить УкраинуЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять