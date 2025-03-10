Защита от РФ во время возможного перемирия: эксперт сказал, что нужно Украине

Главное из заявления эксперта:
- Украине нужно обеспечить защиту от баллистических ракет РФ
- Необходимо искать дополнительные способы защиты
- Украине нужно понимать все передовые и современные системы, чтобы разработать собственные
Группа европейских политиков и бывших военных предложила развернуть 120 истребителей в небе над западной частью Украины в рамках инициативы SkyShield для защиты от российских обстрелов во время возможного перемирия. В интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап предположил, хватит ли того количества ПВО, которое сейчас есть в Украине, если его сконцентрировать на территориях, которые не будут патрулировать в рамках этой инициативы.
По его словам, основная проблема для всей территории Украины - это защита от баллистических ракет.
"Мы все равно будем находиться под угрозой ударов такими средствами, как ОТРК Искандер или Кинжал, поэтому от этого необходимо искать дополнительные способы защиты", - подчеркнул он.
По мнению эксперта, важным вопросом является стоимость поражения целей, таких как Шахеды или крылатые ракеты. Если крылатые ракеты еще можно сбивать такими средствами, как AIM-9 или, в крайнем случае, AIM-120, которые являются довольно дорогими, то сбивать Шахеды такими ракетами экономически нецелесообразно.
"Наиболее эффективное решение - это применение реактивных дронов-перехватчиков, которые могут уничтожать Шахеды с минимальными затратами. Здесь главное не только военное взаимодействие, но и интеграция в техническую, политическую, медийную сферы, привлечение специалистов, овладение языками и различными системами управления", - подчеркнул Криволап.
Он также добавил, что если Украина даже не будучи членом НАТО, хочет соответствовать его стандартам, то нужно понимать все передовые и современные системы, чтобы разработать собственные.
Смотрите видео интервью Константина Криволапа Главреду об авиации НАТО во время перемирия в Украине:
Возможное перемирие с РФ - что известно
Как сообщал Главред, по информации издания Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин готов обсуждать временное перемирие в Украине при условии прогресса в достижении окончательного мирного урегулирования.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании предложили Украине перемирие на месяц. Отмечается, что перемирие должно быть на море, в энергетике и в воздухе. Они назвали такую идею альтернативным вариантом из договоренностей США и РФ.
Кроме того, Франция и Великобритания работают над мирным планом для Украины, который планируют представить Соединенным Штатам Америки. Дипломаты стран заявили, что план может быть готов уже "за несколько дней".
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Кто такой Константин Криволап?
Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.
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