РФ может начать новую войну: появился неожиданный сценарий

Москва может осуществить операцию против одной из стран Альянса под чужим флагом, не исключает Виталий Кулик.

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/ Коллаж: Главред, фото: Википедия, nato.int

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Страна-агрессор РФ может попытаться "провести тест" для НАТО

Европа может перейти к разговору о новых военных объединениях

Политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик не исключил вариант, при котором страна-агрессор РФ попытается "провести тест" для НАТО.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Москва может осуществить операцию против одной из стран Альянса под чужим флагом и посмотреть на реакцию Альянса.

"Впишутся ли США, будет ли способен Альянс к оперативной реакции и противодействию агрессору и тому подобное. И что-то мне подсказывает, что все это не произойдет. Думаю, это понимают и наши европейские партнеры тоже", - говорит эксперт.

В этой связи он не исключает, что достаточно быстро Европа может перейти к разговору о военных или политических интеграционных объединениях второго поколения, например, с участием Британии, Польши, стран Балтии и Украины.

"С совместными оборонными кластерами, производством оружия, взаимопроницаемыми системами реагирования, обменом разведывательной информацией, планированием операций, возможностями переброски вооруженных подразделений после прекращения войны или оказания услуг по безопасности друг на друга", - добавил Кулик.

Смотрите видео - интервью Виталия Кулика:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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