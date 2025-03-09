'Нам давали три дня': эксперт признался, есть ли у Украины козыри в войне с РФ

Ключевые тезисы Кулика:
- У Украины всегда есть козыри
- Запад сомневался в способности Украины сдержать РФ и в 2022 году, и в 2014, но страна доказала обратное
- Политический процесс в Украине заморожен, но его необходимо возобновить
Украина всегда имеет козыри и неоднократно доказывала свою силу и устойчивость. В 2022 году, когда США и европейские партнеры сомневались в способности Киева сдержать российское нашествие, прогнозы Запада не оправдались. Об этом в интервью Главреду сказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, комментируя заявление Трампа о том, что Киев якобы "не имеет карт".
"Всегда Украина имеет козыри. И мы показали это в 2022 году, когда США и европейские партнеры не верили в то, что нам удастся сдержать российское нашествие. Нам давали три дня, неделю, две недели, потом полгода. Но получилось совсем иначе", - отметил он.
Кулик отметил, что похожая ситуация была и в 2014 году, когда международное сообщество не верило в способность украинского общества к самоорганизации и сопротивлению.
Смотрите видео интервью с Виталием Куликом, в котором он рассказал, чего Украине ждать дальше от Трампа и что будет с войной:
Выборы в Украине
Относительно выборов и возможности отставки Зеленского, Кулик отметил, что Илон Маск призывает президента Украины уйти в отставку и уехать за границу, предполагая, что его преемник якобы будет более договороспособным.
"А с чего в Штатах это взяли? Почему они решили, что тот, кто придет на место Зеленского, будет более договороспособным? Ведь в этих условиях унижения тот, кто придет к власти, будет ограничен запросом общества и может быть более радикальным в риторике и позиции", - предположил эксперт.
В то же время Кулик поддерживает идею выборов во время войны. Он подчеркнул, что политический процесс в стране заморожен, но рано или поздно его придется разблокировать.
"У нас остановлен политический процесс, а его стоит размораживать во время войны, и можно найти опцию для проведения выборов во время войны. Нам придется это сделать рано или поздно, даже, возможно, в этом году. И президенту, возможно, в этой ситуации придется сказать, что он не пойдет на выборы", - сказал он.
Отставка Зеленского - новости по теме
Как сообщал Главред, 2 марта советник по нацбезопасности США Майк Волц заявил, что Украине нужен лидер, который сможет договориться с США и Россией, намекая на возможную отставку Зеленского. Он отметил, что если политические мотивы Зеленского не будут способствовать завершению войны, то это станет проблемой для США.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти в отставку, если Украина вступит в НАТО. Он подчеркнул, что выполнение этого условия будет означать завершение его миссии.
Кроме этого, президент США Дональд Трамп считает, что соглашения по полезным ископаемым с Украиной будет недостаточно для восстановления военной помощи и обмена разведданными. Он требует от Украины пересмотра позиций по мирным переговорам и территориальных уступок России, а также проведения выборов.
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Кто такой Виталий Кулик?
Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.
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