Белый дом требует отставки Зеленского: кем его хотят заменить Трамп и Путин

В команде Дональда Трампа все чаще звучат заявления о необходимости отставки президента Украины Зеленского. Эксперты объяснили цель таких заявлений.

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У Трампа продвигают тезис "отставки Зеленского" - кем его "заменят" / Коллаж: Главред

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Хочет ли Трамп отставки Зеленского

Почему команда Трампа продвигает тезисы о необходимости "другого лидера Украины"

Кем США и Кремль хотят заменить Зеленского

Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и командой Дональда Трампа обостряются, что может иметь серьезные последствия для дальнейшей поддержки Киева со стороны США. Разногласия между лидерами, которые ранее оставались вне публичной плоскости, становятся все более заметными, что предоставляет Кремлю дополнительные возможности для информационных манипуляций. Все чаще в Вашингтоне звучат мысли о необходимости изменений в руководстве Украины. Дискуссии о возможной отставке украинского президента набирают обороты, что может повлиять как на ситуацию внутри Украины, так и на ее международную поддержку.

Главред собрал главные заявления представителей команды Трампа и выяснил, почему США настаивают на отставке Зеленского и кем его могут "заменить".

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"К переговорам с США должен вернуться или Зеленский с благодарностью, или кто-то другой" - Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен вернуться к переговорам с США "с благодарностью, или же другой человек должен взять на себя руководство страной". Об этом он сказал в эфире NBC News.

Его комментарий прозвучал через два дня после публичного спора между президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Зеленским в Овальном кабинете.

"Что-то должно измениться. Или он должен прийти в себя и вернуться с благодарностью, или кто-то другой должен привести страну к этому. Это украинцы должны решать, что делать", - сказал Джонсон.

Джонсон отметил, что Трамп стремится примирить Украину и Россию и довести стороны к мирному соглашению. Он подчеркнул, что Трамп "четко дал понять: если Зеленский готов к миру, то можно обсуждать условия соглашения".

"То, что президент Зеленский сделал в Белом доме, фактически дало нам сигнал, что он еще не готов к этому, и я думаю, что это большое разочарование", - заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что Трамп "очень четко дал понять, что если [Зеленский] готов к миру, то мы можем вести переговоры о сделке".

Спикер также поддержал Трампа и Вэнса, обвинив Зеленского в некорректном поведении во время встречи, отметив, что он "перебивал собеседника вместо того, чтобы выразить благодарность за значительную помощь США его стране".

Джонсон подчеркнул, что гарантии безопасности являются ключевой частью соглашения о правах на добычу полезных ископаемых. Он назвал эту договоренность выгодной для всех, поскольку она обеспечит США доступ к редкоземельным минералам, необходимым для экономики, а Украине - определенный уровень безопасности.

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"После этого они фактически будут в экономическом партнерстве с нами, и мы, безусловно, всегда будем защищать наши интересы и наши инвестиции", - добавил Джонсон. "Россия это знает. Китай знает это. Иран, Северная Корея знают это, и это очень важный сигнал для нас", - добавил он.

На вопрос, можно ли считать Путина "победителем" после напряженной дискуссии в Овальном кабинете, Джонсон ответил: "Нет, нельзя".

Хочет ли Трамп отставки Зеленского - Волц

2 марта советник по нацбезопасности США заявил в эфире CNN, что стране нужен лидер, который "сможет договориться с США и Россией", тем самым намекнув на возможную отставку Зеленского.

Советник Трампа по национальной безопасности также прокомментировал, хочет ли президент США, чтобы Зеленский оставил свой пост президента Украины.

"Нам нужен лидер, который сможет разобраться с нами, в конце концов разобраться с русскими и закончить эту войну. И если станет очевидным, что личные или политические мотивы президента Зеленского расходятся с тем, чтобы прекратить боевые действия в его стране, тогда, я думаю, мы имеем настоящую проблему", - заявил Волц.

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Украине нужны территориальные уступки - "время не на стороне Зеленского"

Он повторил тезис госсекретаря Марко Рубио о том, что "время не на стороне" Зеленского, а также отметил необходимость завершения войны.

"А для этого нужны территориальные уступки. Это потребует российского контроля. Это потребует уступок по гарантиям безопасности. Для этого все стороны должны сесть за стол переговоров. И мы очень упорно работаем над продвижением этих переговоров. В Эр-Рияде мы договорились с россиянами. Мы работаем над тем, чтобы достичь договоренностей, как мы думали, с украинцами. А потом мы объединим все стороны. Только президент Трамп может это сделать", - заявил советник Трампа.

Майк Волц, в свою очередь, заявил, что администрация Трампа "сомневается в готовности" Зеленского прекратить боевые действия и вести переговоры "добросовестно".

Зеленский должен подать в отставку - сенатор Линдси Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот "ужасно вел себя" во время разговора с Дональдом Трампом, тогда как американским президентом Грэм "никогда так не гордился". Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне 28 февраля, передает "Суспільне".

"Зеленский ужасно себя вел во время встречи и он сделал невозможным продать американцам идею того, что он является хорошей инвестицией американцам", - сказал законодатель Соединенных Штатов.

Сенатор считает, что Зеленский должен либо уйти в отставку, либо изменить свою позицию, позволив другому человеку вести переговоры с Вашингтоном. Он назвал встречу лидеров Украины и США "полной катастрофой". Грэм также отметил, что неоднократно посещал Украину после начала полномасштабной войны и осознает угрозу, которую несет Кремль.

По его словам, утром 28 февраля он провел разговор с Зеленским, посоветовав ему "не поддаваться на провокации", тогда как Трамп, по его словам, находился в "отличном настроении".

"Кто-то спросил меня, стыдно ли мне за Трампа? Я никогда еще так не гордился президентом. Я очень горжусь [вице-президентом США - ред.] Джей Ди Вэнсом. За то, что он стоит на защите нашей страны", - добавил Линдси Грэм.

Ранее, 14 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности Грэм подчеркивал необходимость максимальной военной поддержки Украины, включая передачу F-16, ракет ATACMS и танков. Он подчеркнул, что Украина является надежным союзником США, которого он "ждал всю жизнь".

"Ни один американец не погиб, защищая Украину! Вы взяли наше оружие и вы надрали россиянам задницу. И я очень горжусь тем, что у нас есть такой союзник", - сказал он.

В США хотят добавить пункт об отставке Зеленского к условиям мирного соглашения - СМИ

Тем временем часть советников президента США Дональда Трампа предлагает включить в будущее соглашение по урегулированию войны в Украине требование об отставке Владимира Зеленского. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника, сам Трамп придерживается менее радикальных взглядов.

"По словам европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров, президент США, похоже, придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации. Чиновник отметил, что некоторые помощники настаивали на отставке Зеленского как части любого соглашения", - говорится в материале, посвященном франко-британскому плану перемирия в Украине.

Ответ Зеленского на упреки со стороны Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления американских чиновников относительно его возможного устранения, отметив, что выборы президента Украины будут проходить не в доме Линдси Грэма, а в самой Украине. Он отметил, что сенатор представляет партию, которая отстаивает демократические ценности.

В комментарии журналистам Зеленский назвал Грэма "очень хорошим и правильным парнем" и заявил, что если сенатор хочет определять, кто должен быть президентом Украины, он готов предоставить ему украинское гражданство.

"И он станет тогда гражданином нашей страны. И тогда его голос будет набирать вес. И я его, как гражданина Украины, буду слышать", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что выборы в Украине неизбежны, однако они состоятся именно в Украине, а не за ее пределами. В то же время Зеленский назвал условие своей отставки, заявив, что готов покинуть пост, если Украина станет членом НАТО и война завершится. В таком случае он будет считать свою миссию выполненной.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что процесс смены главы государства будет сложным, поскольку для этого нужно будет не допустить его участия в предстоящих выборах.

"А что касается того, чтобы уйти с должности - менять меня будет непросто. То есть мало просто провести выборы, надо еще и не допустить меня. Это немного сложнее. Получится, что надо договариваться со мной, а я сказал, что меняюсь на НАТО. Значит, я выполнил свою задачу. Если есть НАТО и война закончилась, значит, я выполнил свою миссию", - сказал он.

Зеленский прокомментировал давление со стороны международных партнеров, которые, по его мнению, могут пытаться влиять на решения Украины. Он раскритиковал такие подходы, указав на их несоответствие демократическим принципам.

"Это выглядит так, что люди (не будем называть их должности, скажем так - граждане других стран) рассказывают украинцам, каким у них должен быть президент. Особенно если эти люди занимают официальные должности. Это, если честно, выглядит неконструктивно и недемократично. Может быть, это выход для всех - и для Путина, и для всех, если я не такой гибкий, как они говорят. Ну, да, я меняюсь на НАТО, честно говорю", - подчеркнул президент.

Почему отставка Зеленского может стать предметом для торга

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду оценил вероятность ситуации, при которой Запад может потребовать сменить Зеленского, заявив, что готов вести переговоры только с другим лидером Украины.

"Мы имеем право сказать, что не хотим. Вся Европа уже вступилась за Зеленского. Это "штанговый" вопрос, ведь сразу создается предмет для торга: если оружие будет, тогда заменим Зеленского. А если не будет оружия, то чего мы должны менять Зеленского? Зачем тогда козе баян?", - сказал эксперт.

Кем США и Кремль могут заменить Зеленского

Россия входит в четвертый год полномасштабной войны с приподнятым настроением, поскольку все ее внимание сейчас сосредоточено на Дональде Трампе. Хотя Кремль уже не празднует так открыто, как в 2016 году, урок был усвоен. Об этом в интервью Главреду заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист и публицист Александр Сотник.

По его словам, Россия имеет много уязвимых мест, но самым важным, что она может получить от Трампа, является ослабление санкций, хотя бы частичное. Это ключевой вопрос для российских переговорщиков и лично для Путина, поскольку отмена санкций оживит военную машину России и даст ей второй шанс постепенно захватить Украину.

Сотник отмечает, что Путин не отказался от идеи полного завоевания Украины. Его заявления о якобы нелегитимности Зеленского направлены на то, чтобы использовать выборы в Украине для приведения к власти пророссийского кандидата.

"У меня к Зеленскому масса претензий, но в этом случае Путин и Трамп ненавидят Зеленского и хотят его сместить. Любым способом: через покушение, через выборы. Главное - убрать Зеленского. Путин считает, что под сурдинку он сможет протащить своего человека, второго Януковича или Медведчука. В таком случае ему не надо будет проливать кровь даже его (граждан, которые были мобилизованы в армию РФ из мест лишения свободы - ред.), потому что Украина сама отдастся", - сказал он.

Он сравнивает нынешнюю ситуацию с маньяком, который притаился за дверью и выжидает, откроет ли Украина их сама, или же придется воспользоваться "отмычкой" в лице Трампа.

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