Что ждет Украину, если США остановят помощь: оценка эксперта

Коваленко напомнил, что ВСУ противостояли россиянам, когда в октябре 2023 года республиканцы блокировали помощь Украине.

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У россиян все меньше наступательного потенциала / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Ключевые тезисы Коваленко:

ВСУ смогут держать оборону без помощи США

Захватчикам нельзя давать возможность передохнуть

После перепалки украинского и американского лидеров в Белом доме, отовсюду звучат лозунги о том, что Украина не сможет "выжить" без помощи США, или же продержится всего несколько месяцев. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заверил, что ВСУ могут держать оборону, даже если США не будут поставлять Украине вооружение.

В интервью Главреду он напомнил, что Силы обороны противостояли врагу, когда в октябре 2023 года республиканцы в Конгрессе США начали блокировать помощь Украине.

"Это блокирование затянулось на полгода. То есть полгода мы не получали помощи от США. Тогда Россия находилась на пиковом показателе своего наступления, которое она начала с Авдеевского направления в октябре 2023 года. Впрочем, даже тогда, когда у России был совсем другой потенциал, мы удержались. Тогда были бесконечные механизированные накаты. Россияне шли на штурмы большими механизированными колоннами. Эти колонны уничтожались, а за ними шли еще, еще и еще. А сейчас кто идет на штурмы? Россияне идут или пешком, или на Жигулях, или на ослах. Разница ощутима, не так ли?", - сказал Коваленко.

Он отметил, что осенью 2023 года Украине было сложно без помощи Штатов, но мы выстояли. Однако сейчас, когда у россиян все меньше наступательного потенциала, Силы обороны все же смогут сдерживать врага.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, что Украина способна обойтись без помощи США:

Коваленко добавил, что захватчикам нельзя давать возможность передохнуть. Россию надо истощать дальше.

"Если мы ставим целью победу над Россией, процесс истощения должен продолжаться. Потому что РФ до сих пор не готова вести адекватные переговоры... "Реалии на земле" заключаются в том, что, если россияне продолжат такую интенсивную войну, то через определенный период они не смогут не то что наступать, согласно уставу общевойсковой наступательной операции, который есть в российской армии, а даже держать оборону. И тогда они неизбежно будут терять территории, которые захватили", - объяснил эксперт.

Сколько помощи США передали Украине / Инфографика: Главред

Помощь от США для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее в The Washington Post писали, что Трамп может прекратить военную помощь Украине. Согласно предположению собеседника журналистов, в случае принятия такого решения Киев может остаться без радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет.

После перепалки между украинским и американскими лидерами в Овальном кабинете пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Трампа не будет предоставлять "пустые чеки на далекую войну". Она подчеркнула, что в США в приоритете якобы мирные переговоры, а не продолжение войны.

Напомним, в Financial Times писали, что Украина сможет продержаться против страны-агрессора России еще минимум шесть месяцев даже без помощи США.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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