Самолеты стран НАТО будут сбивать только шахеды и крылатые ракеты, но не баллистику - Криволап

Самолеты будут защищать воздушное пространство Украины, но они не будут осуществлять удары по территории России, например, по Москве, отметил Константин Криволап.

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Самолеты стран НАТО способны создать пояс ПВО над Украиной - Криволап / Коллаж Главред

Группа европейских политиков и бывших военных предложила развернуть 120 истребителей в небе над западной частью Украины в рамках инициативы SkyShield для защиты от российских обстрелов во время возможного перемирия. Самолеты будут базироваться в Польше, Румынии и Чехии, а их зона патрулирования охватит территории, где нет активных боевых действий, включая Киевскую и Одесскую области. Проект предусматривает использование инфраструктуры и командных структур НАТО, но формально не является инициативой Альянса.

В интервью Главреду авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап рассказал, способны ли европейские самолеты защитить Украину от российских атак с воздуха, хватит ли украинской ПВО для защиты фронта от РФ и смогут ли самолеты ЕС сбивать российские в случае провокаций Кремля.

Если говорить о плане SkyShield, согласно информации, которая попадала в медиа, планируется развертывание группировки из 120 самолетов различного типа над Украиной. Насколько реализована такая идея? Возможно ли воплотить ее в жизнь, и как это может выглядеть на практике?

Эта идея не нова. Она разрабатывалась специалистами Королевских воздушных сил Великобритании с первых дней горячей фазы. Это были специалисты, которые занимались планированием операций, оценкой рисков, выявлением возможных угроз и тому подобное.

С точки зрения техники, логистики и других аспектов эта концепция "вылизана" - в ней нет алогичных или критических пробелов.

Расчеты специалистов показывают, что для обеспечения воздушной защиты неба от крылатых ракет и "шахедов" целесообразно использовать именно самолеты. На меньшие беспилотники они вообще не обращают внимания, считая, что это не является их задачей.

Крылатые ракеты могут сбивать самолеты, которые будут вовлечены в эту операцию: Rafale, Eurofighter, а также, возможно, F-16, Mirage - в зависимости от того, какие страны и какие части своих воздушных сил подключат к процессу. Все они будут действовать по стандартам НАТО.

В целом предполагается привлечение 120 самолетов. В то же время следует четко понимать, что эти самолеты не могут действовать против баллистических ракет. В мире пока не существует самолетов, способных работать против баллистических ракет.

Чтобы избежать риска для пилотов и самолетов, было учтено, что российские истребители не приближаются к территории, контролируемой нашими силами, на расстояние менее 30-40 км. Соответственно, было решено, что самолеты миссии не будут приближаться ближе чем на 200 км к границе с Россией или линии боевого соприкосновения. Это все западные области Украины, частично - центральная часть.

Таким образом, зона патрулирования будет охватывать западные области Украины, частично центральные регионы, где будет возможно постоянное боевое дежурство самолетов партнеров.

Юридическая составляющая также тщательно изучена. Рассмотрены все законодательные акты - уставы ООН, международные соглашения, принципы суверенитета, а также несколько договоров, из которых Россия уже вышла.

И специалисты пришли к выводу, что есть обязательные ограничения, одним из которых является устав НАТО. Согласно ему Альянс является исключительно оборонительным союзом и не может участвовать в военных операциях, если они не проходят на территории стран-членов. Однако нет никаких запретов для отдельных государств, которые могут действовать с согласия правительства Украины

Таким образом, любая страна, имеющая соответствующее разрешение от украинских властей, может осуществлять воздушное патрулирование в рамках инициативы SkyShield. Например, даже военно-воздушные силы Люксембурга могут участвовать в этой операции и делать здесь что угодно, если будут достигнуты соответствующие договоренности с украинскими властями.

Сейчас решается вопрос: какие именно страны присоединятся к инициативе, какие самолеты будут задействованы, какой будет координация с украинской ПВО и европейскими системами, а также протоколы обмена данными.

То есть идеологически концепция SkyShield уже сформирована и не подлежит пересмотру - сейчас прорабатываются только практические аспекты реализации. То есть только план конкретных действий.

Россияне реагируют на инициативу крайне негативно, заявляя, что любая страна, чьи самолеты будут летать над Украиной и сбивать российские ракеты, может стать объектом агрессии, что приведет к эскалации.

Однако в Европе понимают природу российских угроз и не намерены отступать - они плевать хотели на эскалацию и готовы к ней. Великобритания и Франция уже поддержали инициативу, и теперь ожидается решение других стран.

Смотрите видео интервью Константина Криволапа Главреду об авиации НАТО во время перемирия в Украине:

Учитывая то, что сейчас, как вы сказали, речь идет уже больше о технических аспектах реализации этого проекта, какие проблемы, по вашему мнению, могут возникнуть?

Если говорить о реакции России, то какие могут быть последствия для Украины? Ведь все, что Россия может предложить с точки зрения эскалации, нам уже известно, не так ли?

Проблемы обычно возникают не из-за машин или механизмов - конфликтуют люди. Если нужно согласовать процедуры, согласно которым будет налажено нормальное взаимодействие этих сил, которые будут залетать на нашу территорию, с нашими системами ПВО и системой управления, то стоит учесть, что нынешняя система управления в Украине еще не полностью соответствует стандартам НАТО.

Стандарты НАТО отличаются от действующих правил управления полетами в Украине. Поэтому на этих стыках необходимо провести согласование, но это исключительно технический вопрос, без всякого политического или идеологического подтекста.

Вы упоминали о 200-километровой зоне, к которой эти самолеты не будут приближаться. В чем тогда заключается практическая польза от такой инициативы, учитывая то, что, даже при условии технического перемирия, россияне, вероятно, все равно будут пытаться устраивать провокации? Какой смысл этой инициативы?

Сейчас Украина сталкивается с атаками крылатыми ракетами и дронами-камикадзе (Shahed). Наши силы ПВО - мобильные огневые группы, системы противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия, которые сосредоточены там ближе к линии боевого соприкосновения - рассредоточены по всей территории страны.

Если вся территория Украины, за исключением 200-километровой зоны, будет защищена силами наших партнеров, то это позволит сконцентрировать украинские системы ПВО именно в этой зоне. Это существенно повысит плотность нашей противовоздушной обороны.

ПВО - это прежде всего максимальная защита территории. Например, "Железный купол" Израиля защищает территорию, размером примерно как Киевская область. Благодаря высокой концентрации средств противовоздушной обороны система способна быстро обнаруживать условно баллистическую ракету (потому что сантехнические трубы все равно летают по баллистической траектории), определять место запуска и оценивать вероятную точку падения.

Это позволяет оперативно принимать решение - необходимо ли сбивать ракету или она упадет в безопасном месте. Если в Украине будет достаточная такая плотность ПВО, которая позволит быстро обрабатывать данные о воздушных целях и уничтожать их, ситуация значительно изменится. Специалисты подсчитали, что эффект от такой инициативы будет даже больше, чем введение 10 000 натовских спецназовцев. Влияние привлечения авиации может оказаться значительно более эффективным.

Хватит ли того количества ПВО, которое сейчас есть в Украине, если его сконцентрировать на территориях, которые не будут патрулироваться в рамках этой инициативы? Нужно ли будет привлекать дополнительные системы?

Безусловно, основная проблема для всей территории Украины - это защита от баллистических ракет. Мы все равно будем находиться под угрозой ударов такими средствами, как ОТРК "Искандер" или "Кинжал", поэтому от этого необходимо искать дополнительные способы защиты.

Кроме того, важным вопросом является стоимость поражения целей, таких как "Шахеды" или крылатые ракеты. Если крылатые ракеты еще можно сбивать такими средствами, как AIM-9 или, в крайнем случае, AIM-120, которые являются достаточно дорогими, то сбивать "Шахеды" такими ракетами экономически нецелесообразно.

Наиболее эффективное решение - это применение реактивных дронов-перехватчиков, которые могут уничтожать "Шахеды" с минимальными затратами. Здесь главное не только военное взаимодействие, но и интеграция в техническую, политическую, медийную сферы, привлечение специалистов, овладение языками и различными системами управления.

Если мы стремимся, даже не будучи членами НАТО, соответствовать его стандартам, то должны понимать все передовые и современные системы, чтобы разработать собственные, которые, я уверен, будут даже лучше. Тем более, что сейчас уставы НАТО пересматриваются, и это понятно всем.

Если будет осуществляться такое патрулирование, о котором говорят, как тогда быть с российскими самолетами? Будут ли эти патрули иметь возможность реагировать на возможные провокации со стороны России? Что будет ждать российскую авиацию, если она попытается осуществить такие провокации?

Между самолетами наших партнеров и российской авиацией все равно будет пояс защиты нашей системы ПВО. Российские самолеты не залетают в наше воздушное пространство не потому, что не хотят. В первые дни и месяцы войны они действительно пытались это делать, думая, что у нас нет авиации или эффективной системы ПВО. Но с тех пор количество и качество наших противовоздушных сил значительно возросло.

Почему именно 200 км? Это максимальная дальность поражения ракетами из российских систем С-300, С-400 или ракетой Р-37М, которую могут запускать с Су-35, Су-30 или Су-57. То есть российские истребители физически не смогут достать эти европейские самолеты. Так же и российские системы ПВО не смогут их поразить. Эта 200-километровая зона создается именно для безопасности самолетов наших партнеров, а не для Украины.

Рассматривается ли, по вашему мнению, возможность привлечения этих самолетов к отражению российских атак в случае возобновления полномасштабных действий?

Именно для этого они и будут здесь патрулировать. Идея инициативы заключается в том, что предлагается мораторий на ракетные и дроновые удары с обеих сторон сроком на один месяц. Обеспечивать соблюдение этого моратория будут, в частности, воздушные силы наших партнеров.

Они будут контролировать определенное воздушное пространство (за исключением 200-километровой зоны у фронта), чтобы не допустить нарушений. Но это не означает, что Россия не будет пытаться наносить удары.

Если будет лететь крылатая ракета, истребитель Eurofighter не будет просто наблюдать и делать вид, что ничего не происходит. То есть эти самолеты будут защищать воздушное пространство Украины, но они не будут осуществлять удары по территории России, например, по Москве. Их задача - оборона, а не наступление.

Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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