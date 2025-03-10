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Опубликован мирный план по Украине: о чем договорились в Женеве

Ангелина Подвысоцкая
10 марта 2025, 21:13
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Этот мирный план предусматривает прекращение огня, создание буферной зоны и не только.
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В Женеве подготовили мирный план по Украине / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Главное:

  • В Женеве разработали мирный план по Украине
  • Разработкой мирного плана занимались США, Украина, Евросоюз и РФ
  • Мирный план предусматривает прекращение огня, создание буферной зоны и не только

В Швейцарии разработали первый мирный план для Украины, в котором подробно описаны шаги и технические аспекты для прекращения огня. Подготовкой документа занимались представители Украины, РФ, США и Евросоюза. Мирный план представил Женевский центр политики сохранности.

Этот документ предлагает прекращение огня, как первый шаг на пути к более широкому пакету соглашений, включая политическое урегулирование. Также под контролем будет вооружение и меры по развитию доверия и безопасности между НАТО и Россией, стратегическая стабильность между США и РФ, а также дискуссии о будущем европейской безопасности.

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Женевский мирный план предусматривает

1. Создание буферной зоны

Ширина буферной зоны должна составлять 10-15 км. Её должны покинуть войска обеих сторон, также будет запрещаться использование беспилотников. Возможность летать будут иметь только БПЛА международных наблюдателей.

Стороны будут должны отвести оружие от линии соприкосновения:

  • артиллерию - на 50 км;
  • РСЗО - на 70 км;
  • РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч", "Точка У" - на 150 км.

Будет введен запрет на развертывание крылатых ракет и ракет средней дальности в отдельных районах РФ. Такой документ будет касаться и морской безопасности.

2. Патрулирование буферной зоны

Заниматься патрулированием буферной зоны будут 5000 гражданских и полицейских. Их безопасность будут охранять до 10 тысяч иностранных военных. Страны, которые будут предоставлять свои войска, будут согласованы и с Украиной, и с РФ.

3. Миротворческая миссия

На территории Украины в районе буферной зоны будет действовать миссия под мандатом ООН. Эти наблюдатели будут контролировать отвод тяжелого вооружения и соблюдение режима прекращения огня.

4. Совместная комиссия

Планируется создание совместной комиссии, которая будет заниматься решением вопросом обмена пленными, разминирования территорий, организации гуманитарных коридоров. Также через эту комиссию обе стороны смогут привлечь друг друга к ответственности за несоблюдение условий прекращения огня.

Мирные планы для Украины - последние новости

Напомним, в Лондоне состоялся европейский саммит, где обсудили гарантии безопасности для Украины, поддержку оборонной промышленности и возможное перемирие. Лидеры отметили, что санкции против России сохранятся до установления устойчивого мира. Перемирие должно начаться с обмена пленными и возвращения детей.

Также Макрон заявил, что Франция и Великобритания предлагают месячное перемирие, которое будет касаться только атак с воздуха, моря и энергетической инфраструктуры. По его словам, это первый этап перед развертыванием миротворческих сил, а переговоры по плану продлятся несколько недель.

Кроме того, руководитель Центра общественной аналитики Вежа, глава Благотворительного фонда Новая дорога Валерий Клочок раскрыл детали мирного плана президента США Дональда Трампа. По его словам, он будет включать несколько этапов, в частности:

  • прекращение активных боевых действий;
  • политический процесс в Украине: вопрос отмены или продления военного положения, что будет происходить под контролем США;
  • через несколько месяцев состоится подписание окончательного мирного соглашения. В этот момент Украина войдет в избирательный процесс.

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