На Украину надвигается шторм: синоптики назвали области, где будет опасно

Погода в Виннице будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +19 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 11 марта

Где температура воздуха опустится до +22 градусов

Где ожидаются сильные порывы ветра и дожди

Погода в Украине 11 марта будет ветреной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин.

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На территории западных областей будут сильные порывы ветра - до 15-20 м/с. На высокогорье Карпат ожидаются порывы ветра со скоростью до 25 м/с.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 11 марта будет еще теплая погода. Температура воздуха будет держаться на уровне +20 градусов. Дожди ожидаются в Закарпатской, Ровенской, Волынской, Житомирской областях. Ожидаются сильные порывы ветра.

В Украине существенно снизится температура воздуха. 14-15 марта ожидается +2...+7 градусов днем. На территории южных областей похолодание придет 17 марта. В этот период ожидается даже мокрый снег.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото: ventusky

Погода 11 марта

В Украине 11 марта будет переменная облачность. В западных областях будут дожди. На территории южных и юго-восточных областей ожидается туман. Ветер будет юго-западный и южный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - до 25 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в западных областях 4-9° тепла; днем 14-19°, на юге страны до 22° (на побережье морей 7-12°)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +19

По данным meteoprog, 11 марта в Украине будет очень теплым. Теплее всего будет в Винницкой области. Там температура воздуха повысится до +8...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской и Сумской областях. Там температура воздуха опустится до +3...+13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото: meteoprog

Погода 11 марта в Киеве

В Киеве 11 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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