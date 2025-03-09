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Прогремят первые грозы: синоптик сказал, в какие регионы ворвется сильная непогода

Марина Фурман
9 марта 2025, 14:22
1542
В конце следующей недели синоптик прогнозирует похолодание, дожди и туманы.
дождь
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Украине снизится температура
  • В каких регионах прогнозируют первые грозы

Первая неделя марта радует украинцев солнечной погодой. Тепло продержится и в последующие дни, однако со снижением атмосферного давления во второй половине недели в большинстве областей начнутся дожди различной интенсивности. В некоторых районах прогремят первые грозы. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Он отметил, что в некоторых регионах в течение следующей недели могут наблюдаться кратковременные туманы.

видео дня

Погода 10 марта

В понедельник прогнозируется теплая и сухая погода.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -2...+6 °С, днем повысится до +11...+16 °С, в западной части местами достигнет +17...+20 °С.

Погода 11 марта

Во вторник все еще сохранится аномально теплая и сухая погода, впрочем, в западных регионах пройдут кратковременные дожди.

Температура ночью на Левобережье составит -2...+4 °С, на Правобережье +5...+10 °С, днем потеплеет до +13...+18 °С, а в южных, центральных областях и на Киевщине до +18...+20 °С.

Погода 12 марта

В среду ожидаются небольшие кратковременные дожди в западных, центральных и северных регионах, а днем на западе местами возможны грозы.

Температура ночью составит +5...+10 °С, днем +13...+18 °С, в южной половине страны и Крыму +20 °С.

Погода 13 марта

В четверг ожидаются дожди. Осадки пройдут ночью на западе, севере и востоке страны, а днем на юге страны, за исключением Крыма. В остальных регионах Украины осадки маловероятны.

Температура ночью прогнозируется в пределах +5...+10 °С, днем +14...+19 °С, в Крыму местами до +20...+23 °С.

Погода 14 марта

В пятницу дожди пройдут по всей Украине, а в западных областях днем возможны даже грозы. При грозах прогнозируют порывистый ветер.

Температура ночью составит +7...+12 °С, днем +12...+17 °С, в западных районах +7...+12 °С.

Погода 15 марта

В субботу в Украине ожидаются кратковременные дожди в большинстве регионов, а на Левобережье днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, днем +11...+16 °С, в северных и западных областях ночью -1...+4 °С, днем +5...+10 °С.

Погода 16 марта

В воскресенье под влиянием южного циклона в западных, южных и центральных регионах ожидаются умеренные и местами сильные осадки.

Температура ночью +5...+10 °С, днем +10...+15 °С, в северных и западных областях ночью -2...+3 °С, днем +5...+10 °С.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозировала, что, согласно расчетам, нынешняя весна будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Недавно синоптик Наталья Диденко писала, что следует не забывать, что на календаре - март, и тепло в Украине временное, еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами.

Главред со ссылкой на синоптика Владимира Деркача сообщал, что в первые дни апреля не стоит ждать настоящего весеннего тепла. В то же время вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус", днем - умеренный "плюс". Вторая часть этой декады будет более теплой и без осадков.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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