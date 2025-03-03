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Украину накроет настоящая весенняя погода: в каких областях будет сильное потепление

Алёна Воронина
3 марта 2025, 14:30
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В Украине скоро будут теплые солнечные дни без осадков.
Аисты, весна, погода
Погода в Украине - какие области накроет сильное потепление/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в течение недели, с 3 по 9 марта
  • В каких областях будет теплее всего

Погода в Украине в первую неделю весны, с 3 по 9 марта, отметится существенным потеплением и отсутствием осадков.

Таким прогнозом поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что температура воздуха на этой неделе существенно поднимется из-за установления области высокого давления над Центральной и Восточной Европой и из-за поступления теплого воздуха с юго-запада.

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Теплее всего в этот период времени будет в западных и южных областях нашей страны. Осадков практически вообще не будет. Могут быть кратковременные туманы ночью и утром в отдельных районах.

Погода в Украине 3 марта

В понедельник, 3 марта, ночью в южной половине страны и в Крыму пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Также небольшой снег местами возможен на севере Левобережья Украины. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем +1...+6, в Одесской области и на крайнем западе до +8 градусов.

Погода в Украине 3 марта
Погода в Украине 3 марта/ meteoprog

Погода в Украине 4 марта

Во вторник, 4 марта, на всей территории Украины ожидается теплая и сухая погода, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем в северных и западных областях местами порывы, 15-17 м/с; на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +4...+9, в южных и западных областях +10...+12.

Погода в Украине 4 марта
Погода в Украине 4 марта/ meteoprog

Погода в Украине 5 марта

В среду, 5 марта, сохранится теплая погода без осадков на всей территории нашей страны. Ночью и утром в западных и южных областях возможен туман. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью в северных и восточных областях местами возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -1...+4 градуса, днем +5...+10, в южных, западных и местами центральных областях +11...+16 градусов.

Погода в Украине 5 марта
Погода в Украине 5 марта/ meteoprog

Погода в Украине 6 марта

Поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь ночью в северных и восточных областях местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах и на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...+5 градусов, днем +9...+14, в южных, западных и местами центральных областях +15...+18 градусов.

Погода в Украине на 6 марта
Погода в Украине 6 марта/ meteoprog

Погода в Украине 7 марта

В пятницу, 7 марта, на всей территории нашей страны ожидается солнечная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный/ юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +12...+17, в Одесской области местами до +20 градусов.

Погода в Украине 8 марта

В субботу, 8 марта, по всей Украине продолжится период сухой и теплой погоды. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +12...+17.

Погода в Украине 9 марта

В воскресенье, 9 марта, за счет влияния молодого антициклона с северо-востока, в Украине по-прежнему ожидается сухая погода, без осадков и с малооблачным небом. Ветер предполагается восточный/ юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +11...+16, в северных и восточных областях +6...+11 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Также ранее синоптик сказала, когда ждать потепления. Со следующей недели температура с каждым днем будет повышаться.

Как ранее сообщал Главред, Украину накрывает внезапное потепление - стало известно, когда регионы накроет 15-градусная жара. В некоторых областях синоптики прогнозируют снег и дождь.

Стало известно, какой будет погода в Украине в первую неделю марта - будут перепады от -10 до +12 градусов. В ближайшие дни теплее всего будет на западе, а холоднее всего - в восточных регионах.

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Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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