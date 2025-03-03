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Перепады от -10 до +12: какой будет погода в Украине в первую неделю марта

Анна Ярославская
3 марта 2025, 10:38
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В ближайшие дни теплее всего будет на западе, а холоднее всего - в восточных регионах.
Погода, март
Какой будет погода в Украине в марте / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода с 3 по 8 марта
  • Где в Украине будет теплее всего

В марте началась календарная весна, а это значит, что погода в Украине берет курс на потепление. Уже к восьмому марта днем будут преобладать плюсовые температуры воздуха. В ближайшие дни теплее всего будет на западе, где днем воздух может прогреваться до +10 градусов. Холоднее всего было в восточных регионах.

Синоптики прогнозируют, что на всей территории Украины в начале марта будут сохраняться ночные морозы, пишет ТСН.

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"Ветер будет преимущественно юго-восточный с переходом на юго-западный. В этот день в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, а в дневные часы и в северных, Черкасской, Одесской областях ожидается небольшой мокрый снег. На остальных территориях — без осадков", — прогнозирует синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода на сегодня

3 марта столбики термометра поднимутся до +7 градусов. Лишь на востоке ночью будет морозно - до -4… -10 градусов. Днем температура воздуха составит от -4 до +2 градусов.

В целом, погода будет облачной, местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Погода на сегодня
Погода на сегодня / meteo.gov.ua

Погода на завтра

4 марта холодно будет только на крайнем востоке и севере — до +2 градусов днем. На остальной территории Украины ожидается от +8 до +12.

В ночь на 5 марта еще будет морозно в южных и восточных областях, где ожидается до -5 градусов.

Погода 4 марта 2025
Погода 4 марта 2025 / meteo.gov.ua

Днем на большую часть территории Украины придут теплые воздушные массы – в западных, южных и центральных областях ожидается до +12 градусов.

Ночь на четверг, 6 марта, будет с плюсовыми показателями по всей стране. На Львовщине, Закарпатье и Буковине, в Одесской и Николаевской областях термометры покажут до +10 градусов.

Днем столбики термометров подимутся до +12 на западе, юге и в центре. На остальной территории холодно – до +1 градуса. В Луганской области возможны небольшие морозы.

Погода на 5 марта
Погода на 5 марта / meteo.gov.ua
Погода на 6 марта
Погода на 6 марта / meteo.gov.ua

Погода на 7 марта

В пятницу в Украину вернутся ночные морозы — до -2 градусов. Плюсовая температура прогнозируется только на западе и юге.

Днем 7 марта волна теплых воздушных масс принесет настоящее весеннее тепло на запад Украины — во Львовской, Ровенской, Тернопольской областях, на Прикарпатье и Буковине синоптики прогнозируют от +10 до +14 градусов, а в Закарпатье ожидаются почти летние +16 градусов.

В центре, на севере и на востоке ожидается от +2 до +6, а в Луганской области днем ожидаются небольшие морозы.

Погода на 7 марта
Погода на 7 марта / meteo.gov.ua

Погода в Украине 8 марта

Согласно данным Ventusky, в субботу ночью на западе ожидается от +7…+1, в восточных областях - до -1...-5.

Днем 8 марта на всей территории Украины, кроме отдельных районов Луганщины, будет царить "плюсовая" погода. Теплее всего будет в западных и южных регионах — до +12, на севере и в центре — до +5 градусов, а на востоке синоптики прогнозируют от +4 до -1 градуса.

Погода на 8 марта
Погода на 8 марта / ventusky.com

Прогноз погоды на март 2025

Как писал Главред, по прогнозу Укргидрометцентра, март 2025 должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы. Средняя месячная температура в марте прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что, согласно расчетам, весна в этом году будет ранней и начнется вовремя, по календарю.

Ранее сообщалось, что Украину накроет атмосферный фронт - в каких областях будут снег и дождь. Температура воздуха в ряде областей упадет до -9 градусов, а в некоторых регионах потеплеет до +7 градусов.

Тем временем мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине. Стало известно, когда она пойдет на спад.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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