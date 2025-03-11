"Наши воины сражаются": нардеп допустил вывод Сил обороны из Курской области

Успехи россиян на Курщине вряд ли связаны с прекращением передачи разведданных от США, считает Костенко.

https://glavred.info/war/nashi-voiny-srazhayutsya-nardep-dopustil-vyvod-sil-oborony-iz-kurskoy-oblasti-10646213.html Ссылка скопирована

Нардеп допустил вывод Сил обороны из Курской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ISW

Что сказал Костенко:

Противник пытается вытеснить ВСУ из Курской области

Россияне преобладают там в силах и средствах

Ситуация на Курском плацдарме для Сил обороны сложная. Россияне не только давят со всех сторон, но и пытаются создать условия для окружения. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко.

"То, что я знаю, что на данный момент этих условий (для окружения, - ред.) нет и противник пытается нас просто вытеснить. Наши воины сражаются. Если вопрос, могут ли они выйти - то да, могут, если ситуация так сложится. Какое будет принято решение - будут ли туда направлены резервы, или будет принято решение отойти - это мы увидим позже, когда эта активная фаза немного остановится", - сказал Костенко. видео дня

Он отметил, что успехи россиян на Курщине вряд ли связаны с прекращением передачи разведданных от Соединенных штатов. По словам нардепа, в этом случае речь идет о тактическом уровне данных.

"На этом уровне больше разведданные ВСУ сами себе добывают из-за помощи дронов. Да, там есть какая-то информация. Но это не то что мы перестали ее получать и остались слепыми. Это ряд факторов. Во-первых, противник там преобладает в силах и средствах. Если раньше приоритет у противника был Покровск и они здесь стояли, мы удерживали их группировки, то сейчас у них приоритет изменился", - добавил Костенко.

Нардеп также заявил, что пока неизвестно, какое именно решение будет принято высшим военным руководством Украины. По словам нардепа - просто отдать приказ на выход Сил обороны с этого плацдарма может оказаться плохим решением.

"Я считаю, что это может повести за собой плохие последствия. Ведь мы до сих пор сдерживаем большие резервы противника на этом направлении. Которые могут или дойти до нашей границы, некоторыми силами стать в оборону, а все остальное будет переброшено на восток или другое направление, чтобы продолжать наступательные действия. Или мы выходим из Курщины, а они продолжают наступление этими силами в сторону Сум и захватывают наши территории. Поэтому нельзя говорить, что просто вышли и россияне остановились без последствий", - пояснил Костенко.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как писал Главред, в The Telegraph сообщали об угрозе окружения 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области - после наступления россиян под Суджей.

Мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские войска накапливаются в селе Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ. Сейчас на границе областей и в районе села сложилась критическая и сложная ситуация.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 10 марта заявил, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

Сырский подтвердил, что значительное количество российских войск вместе с северокорейскими военными пытаются наступать на позиции украинских защитников. Кроме того, отдельные ДРГ и малые пехотные группы оккупантов пытаются заходить на украинскую территорию.

Другие новости:

Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред