РФ готовит наступление в ближайшие дни: в ISW назвали направление

Армия РФ закрепляет свои позиции в Курской области и готовится к наступлению на Суджу в ближайшие дни. В наступлении на Суджу активно участвуют подразделения 44-го армейского корпуса и 1434-го полка Ахмат-Чечня. Об этом пишут аналитики Института изучения войны в своем отчете за 10 марта.

В отчете ISW отмечается, что, согласно геолокационным кадрам от 10 марта, российские подразделения продвинулись в центральную часть Мартыновки, к северо-востоку от Суджи, и вероятно готовятся к наступлению.

Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ захватили несколько населенных пунктов к востоку и северу от Суджи, в частности Агроном, Колмаков, Михайловку, Богдановку, Мирный и Казачью Ложку, хотя ISW не нашел подтверждений этим заявлениям.

Российские "военкоры" также сообщают, что российская армия атакует окрестности Суджи, в частности Ивашковское, Дмитрюково, Меловое и Гуево, при поддержке подразделений морской пехоты и до двух батальонов северокорейских сил.

Тем временем главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Украина активно усиливает группировку в Курской и Сумской областях дополнительными подразделениями беспилотных систем и средствами радиоэлектронной борьбы.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинские войска отражают российские атаки в направлении Новенького и Журавки (оба к северо-востоку от города Сумы) и отметил, что российские войска пытаются перерезать основную наземную линию обеспечения вдоль автодороги Н-07 Сумы-Суджа.

По словам Демченко, сейчас российские войска не имеют достаточно ресурсов для проведения крупных операций на севере Украины.

Как писал Главред, в The Telegraph сообщали об угрозе окружения 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области - после наступления россиян под Суджей.

Мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские войска накапливаются в селе Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ. Сейчас на границе областей и в районе села сложилась критическая и сложная ситуация.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 10 марта заявил, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

Сырский подтвердил, что значительное количество российских войск вместе с северокорейскими военными пытаются наступать на позиции украинских защитников. Кроме того, отдельные ДРГ и малые пехотные группы оккупантов пытаются заходить на украинскую территорию.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.